Hallatud veebimajutus WordPressile

Hostinger WordPressi kogukonnale

Hostinger on uhkusega WordPress Five for the Future'i liige. Meie meeskond panustab rõõmuga 5% oma ressurssidest, et muuta WordPress kõigi jaoks paremaks platvormiks. Lisaks sellele sponsoreerime WordCampe, mille hulka kuuluvad WordCamp US, WordCamp Europe ja WordCamp Asia.