Domeeni müük

Jah, soodsad domeeninimed on sama head kui tavahinnaga domeeninimed, näiteks .com, .net või .org. See, millise tippdomeeni peaksid valima, sõltub sinu vajadustest ja eelistustest.

Soodsad domeenid sobivad suurepäraselt kasutajatele, kes vajavad veebisaiti, kuid kellel on piiratud eelarve. Ainulaadse domeenilaiendiga URL tõstab sinu saidi konkurentide seast esile.

Traditsioonilised domeenid võivad aga olla väikeettevõtete omanike jaoks liiga kallid või üldse mitte saadaval.