Ja, et billigt domæne er lige så godt som dem til almindelig pris, såsom .com, .net eller .org. Hvilken domæneendelse du skal vælge, afhænger af dine behov og præferencer.

Et billigt domæne er godt til brugere, der vil have en hjemmeside, men som har et stramt budget. Desuden vil en URL med en unik domæneudvidelse få din hjemmeside til at skille sig ud fra konkurrenterne.

Traditionelle domæner kan også være dyrere for ejere af små virksomheder eller utilgængelige i første omgang.