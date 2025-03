En server er dybest set en fysisk maskine eller en computer, der gemmer hjemmesidefiler. Når du køber en hostingtjeneste, lejer du i bund og grund plads på en server til at hoste dit websted.

Nu kan du leje hele den fysiske maskine udelukkende til din hjemmeside. Det kaldes en dedikeret server. Men det er superdyrt, og du skal have avanceret teknisk viden for at administrere serveren.

En nemmere og mere overkommelig løsning er at hoste flere hjemmesider på én server, hvilket kaldes delt hosting. Her håndteres servervedligeholdelse af webhoteludbyderen, og du får et kontrolpanel til nemt at administrere din konto.

Men der er også en ulempe ved dette: Da du deler serverressourcer med andre brugere, kan eventuelle problemer, som andre hjemmesider oplever, også påvirke din hjemmeside direkte.

Hvis du ønsker at få kraften fra en dedikeret server og brugervenligheden fra delt hosting, er en administreret cloud hosting-løsning det perfekte valg. Den giver dig mange flere serverressourcer og mere kraft end delt hosting, samtidig med at du får et intuitivt kontrolpanel.