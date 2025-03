For at registrere et domæne skal du indsende personlige oplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail til bekræftelse.

Disse oplysninger gemmes i den offentlige WHOIS-database, som alle kan få adgang til ved hjælp af en WHOIS-forespørgsel. Dette inkluderer ikke domæner registreret i EU da de er beskyttet af GDPR, eller domæner som har deres oplysninger skjult ved hjælp af Domain Privacy Protection-tjenesten.

WHOIS privatlivsbeskyttelse sikrer registranters oplysninger ved at erstatte dem med detaljer på en proxyserver. Hostinger-brugere kan benytte denne service gratis. Det er automatisk aktiveret for alle nye domæner og kan slås til via hPanel.