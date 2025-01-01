أداة WHOIS للبحث عن أسماء الدومينات

تحقق من توفر اسم الدومين

تساعدك أداة البحث WHOIS لدى Hostinger على التحقق مما إذا كان اسم الدومين الذي اخترته متاحًا أم لا. في حالة توفر الدومين، يمكنك على الفور استخدام فاحص الدومينات لدينا وشراؤه لموقعك.

ابحث عن صاحب اسم الدومين

إذا وجدت أن اسم دومينك المفضل محجوز، فاستخدم أداة بحث WHOIS لدينا للعثور على جميع المعلومات المتاحة للجمهور حول مسجل الدومين الحالي ومالكه، مثل الاسم وتفاصيل الاتصال الشخصية.

تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الدومين

اكتشف موعد انتهاء صلاحية اسم الدومين. توفر لك هذه الخدمة فرصةً للحصول على الدومين المرغوب فيه حالما يصبح متاحًا إذا قرر مالكه الحالي عدم تجديده.

تعرض أداة البحث عن أسماء الدومينات WHOIS من Hostinger أحدث البيانات المسجلة في قاعدة بيانات الدومينات الرسمية لدى WHOIS. حيث يمكن استخدامها للحصول على معلومات حول مسجل الدومين بشكل غير محدود ومجانًا.

كيف تعمل؟

عندما يسجل شخص ما دومينا، فإنه يرسل معلوماته الشخصية إلى ICANN. يتم توفير بعض هذه المعلومات في قاعدة بيانات WHOIS العامة، ويمكن الوصول إليها باستخدام خدمات بحث WHOIS لدينا.
ما هي أداة البحث WHOIS؟

