احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace

عزّز ثقة العملاء من خلال بريد إلكتروني مخصّص للأعمال. عزز تعاون الفريق باستخدام أدوات مألوفة مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية من Google

ابتداء من
E£  339.00 /الشهر
احصل على بريد إلكتروني احترافي من Google Workspace

29% خصم
Starter Google Workspace
E£  339.00 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر E£339.00/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 30 GB لكل صندوق بريد
100 اجتماعات الفيديو للمشاركين
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
الأكثر شهرة
30% خصم
Standard Google Workspace
E£  669.00 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر E£669.00/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 2 TB لكل صندوق بريد
150 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
ضوابط الأمن والإدارة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
Plus Google Workspace
E£  1,049.00 /الشهر
لمدة 12 من الأشهر. يُجدَّد بسعر E£1,049.00/الشهر لمدة 12 من الأشهر.
احصل على بريد إلكتروني مخصص yourcompany@
سعة تخزين 5 TB لكل صندوق بريد
500 اجتماعات فيديو للمشاركين + التسجيل وإلغاء الضوضاء
عناصر تحكم محسّنة في الأمان والإدارة مثل Vault وإدارة نقاط النهاية المتقدمة
الدعم القياسي
صفحات حجز المواعيد
تخطيطات البريد الإلكتروني ودمج البريد
تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

احصل على Gmail للأعمال

استفد من عناصر تحكم المشرف الجديدة ، وعدم وجود إعلانات و احصل على عناوينك المهنية المخصصة. استبدل gmail.com بـ sales@examples.com.
احصل على Gmail للأعمال

ابق على اتصال مع فريقك من أي مكان

اجتمع بأمان مع فريقك من أي مكان ، باستخدام مؤتمرات الفيديو المتميزة المبنية على بنية Google الأساسية القوية.
ابق على اتصال مع فريقك من أي مكان

اعمل بشكل أسرع، واعمل بذكاء

تعاون في الملفات في الوقت الفعلي، وقم بإعداد الاجتماعات ببضع نقرات، واحصل على المواعيد النهائية وإشعارات التقويم. يعمل Google Workspace على جعل كل أداة تحتاجها لتكون منتجًا مركزيًا.
اعمل بشكل أسرع، واعمل بذكاء

مصممة لحمايتك من التهديدات

تحظر نماذج التعلم الآلي في Gmail وصول %99.9 من تهديدات البريد العشوائي والتصيد الاحتيالي والبرامج الضارة إلى صندوق الوارد الخاص بك ، مما يجعل Google Workspace آمنًا.
مصممة لحمايتك من التهديدات

ما هو Google Workspace؟

ما الفرق بين G Suite و Google Workspace؟

ما الذي أحصل عليه مع Google Workspace؟

كيفية الاشتراك في Google Workspace؟

متى أحتاج إلى اختيار Google Workspace؟

ما هي خطط مساحة العمل التي تقدمونها؟

