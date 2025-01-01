تخفيض يصل إلى 75% على

منشئ المواقع

أنشئ موقعا إلكترونيا بكل سهولة

اسم دومين مجاني أنشئ موقعك أسرع مع الـAI دعم العملاءالمباشر 24/7
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
مُنشئ مواقع

اعثر على خطة منشئ المواقع المثالية لك

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

75% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
اختر من بين أكثر من 170 قالبًا مصممًا
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
الأكثر شهرة
63% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بيع ما يصل إلى 1000 منتج وإدارة متجرك بسهولة
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية
75% خصم
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
E£  79.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
5 صفحات موقع
2GB من مساحة التخزين لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

مزايا Premium:

دومين مجاني لمدة سنة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
اختر من بين أكثر من 170 قالبًا مصممًا
أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها باستخدام AI ببضع نقرات
نمو أسرع باستخدام أدوات SEO والبريد الإلكتروني وتسويق أعمالك
قم بتحديث موقعك في أي وقت باستخدام التحرير عبر الهاتف المحمول
الأكثر شهرة
63% خصم
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
E£  139.00 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
إنشاء 50 مواقع إلكترونية
صفحات مواقع غير محدودة
50GB من مساحة التخزين لملفاتك
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

بيع ما يصل إلى 1000 منتج وإدارة متجرك بسهولة
احتفظ بـ 100% من أرباحك دون رسوم معاملات
وفّر أكثر من 100 طريقة دفع للوصول إلى المزيد من العملاء
تتبع الأداء باستخدام التحليلات المباشرة
بِع البضائع المخصّصة باستخدام تكامل Printful المدمج
قم بتحسين نسختك باستخدام محرر النصوص AI الخاص بنا
أنشئ صورًا مميّزة باستخدام أداة AI لتوليد الصور
شارك قصتك مع منشئ منشورات مدونتنا بالـAI
قم بتحميل الصور وإنشاء الأوصاف باستخدام مولد منتجات AI الخاص بنا
صمم هوية علامتك التجارية بسرعة باستخدام صانع الشعارات AI
قم بتحسين المحتوى الخاص بك باستخدام مساعد SEO بالـAI
حوّل النقرات إلى عملاء من خلال الرابط الموجود في السيرة الذاتية

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

أنشئ موقعًا إلكترونيًا في 3 خطوات سهلة

أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة

1. اختر كيفية البناء

صِف ما تحتاجه في بضع جمل واترك للـAI بناء موقعك الإلكتروني الفريد، أو اختر من بين أكثر من 150 قالبًا من تصميم المصممين.

2.خصّص موقعك الإلكتروني

احتفظ بما يعجبك، وتخلص مما لم ينل رضاك. انقل العناصر بسهولة وجرب مخططات الألوان المختلفة والخطوط. لا يتطلب الأمر مهارات في البرمجة أو تصميم المواقع.

3. أطلق موقعك

اختر اسم الدومين المثالي لعملك أو مشروعك، وأطلق موقعك الإلكتروني الجديد بالأداء والأمان الذي يمكنك الاعتماد عليه.
أنشئ موقعاً إلكترونياً في 3 خطوات سهلة
منشئ المواقع الإلكترونية باستخدام أدوات AI

ابدأ البيع عبر الإنترنت بشكل أسرع باستخدام الـAI

صِف متجرك واترك لـAl مهمة إنشاء واجهة متجر وصفحات منتجات عالية التحويل.
حمّل صور المنتج لإنشاء أوصاف وإزالة الخلفيات على الفور.
بِع إلى غاية 600 منتج باستخدام أكثر من 100 طريقة دفع ودون رسوم معاملات مخفيّة.

اختر قالب موقعٍ إلكتروني يُلهمك

استفد من 150 قالبًا متجاوبًا، مصمّمة من قبل مصمّمين محترفين، مناسبة للشركات، ومتاجر التجارة الإلكترونية، والمحافظ، وصفحات الهبوط، والمدونات، والمزيد.
محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةرابط تعريفيآخر
محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةرابط تعريفيآخر
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

أنشئ موقعك الإلكتروني بطريقتك الخاصة

طوّر موقعك الإلكتروني بكل سهولة باستخدام أدوات التخصيص البديهية وسهلة الاستخدام.
السحب والإفلات

السحب والإفلات

ببساطة، اختر المحتوى الذي ترغب به، اسحبه إلى المكان الذي تريده، وأفلته في مكانه.

استخدم الشبكة الذكية

استخدم الشبكة الذكية

حافظ على محاذاة كل العناصر بدقّة أثناء ضبط موقعك الإلكتروني.

غيّر الألوان والخطوط

غيّر الألوان والخطوط

استكشف جوهر علامتك التجارية أو مشروعك.

خصّص العناصر

خصّص العناصر

أعد ترتيب العناصر لإنشاء الموقع الإلكتروني الذي لطالما رغبت فيه.

تحرير عبر الكمبيوتر والجوال

تحرير عبر الكمبيوتر والجوال

أنشئ موقعك الإلكتروني وحرّره وانشره بسهولة على الجهاز الذي تفضله.

Syrano (Sylvain Adeline)

منشئ المواقع من Hostinger يجعل من إنشاء المواقع أمرا غاية في السهولة. أمر لا يصدّق!

Syrano (Sylvain Adeline)

syrano.net

اجذب الانتباه من خلال التسويق المدمج وتحسين محركات البحث

أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها وتتبعها باستخدام Hostinger Reach

صف فكرتك، ودع AI يبني رسائل بريد إلكتروني تسويقية جاهزة للإرسال.

أنشئ حملات البريد الإلكتروني وأرسلها وتتبعها باستخدام Hostinger Reach

تكاملات التسويق أصبحت أسهل

ارفع من مستوى استراتيجياتك التسويقية من خلال دمج إعلانات Google* وMeta Pixel وGoogle Analytics وغيرها.
تكاملات التسويق أصبحت أسهل

أدوات SEO مدمجة

حسّن متجرك لمحركات البحث باستخدام أدوات SEO المدمجة في Hostinger، ومساعد AI.
تكاملات التسويق أصبحت أسهل

أتح رحلة عملاء أكثر سلاسة من خلال تمكين الاتصال الفوري من خلال واتساب.

أتح رحلة عملاء أكثر سلاسة من خلال تمكين الاتصال الفوري من خلال واتساب.
احصل على رصيد إعلانات Google من خلال إجراء إنفاق مؤهل خلال 60 يومًا. تطبق الشروط والأحكام.

نحن هنا لخدمتك 24/7

تواصل معنا عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني، أياً كان ما تفضله.
لن تضطرّ إلى الانتظار طويلا. سنجيب على أسئلتك، عادة، في أقل من 3 دقائق،
يتقن وكلاؤنا أكثر من 8 لغات لنضمن تواصلك معنا بكل سلاسة.
نحن هنا لخدمتك 24/7

حل شامل

ابدأ إنشاء موقعك الإلكتروني اليوم. الأمر أسهل مما تعتقد مع منشئ المواقع المدعوم بـ AI من Hostinger.

كل شيء يبدأ بموقع إلكتروني

هذه بعض أنواع المواقع الإلكترونية التي يمكن أن يساعدك منشئ المواقع من Hostinger في إنشائها وإطلاقها وتنميتها.

رابط تعريفي

متاجر إلكترونية

حفلات زفاف

تصوير فوتوغرافي

مواقع تم إنشاؤها بواسطة AI

Print on demand

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews

الأسئلة الشائعة حول منشئ المواقع الإلكترونية

اعثر على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول إنشاء موقعك الإلكتروني الخاص.

ما هو منشئ المواقع الإلكترونية؟

لما يجب عليّ إنشاء موقع إلكتروني؟

كيف يمكنني إنشاء موقعي الإلكتروني الخاص؟

ما هي تكلفة إنشاء موقع إلكتروني؟

كم من الوقت يستغرق إنشاء موقع إلكتروني؟

هل يمكنني إنشاء مواقع إلكتروني دون معرفة بالبرمجة؟

ما الذي يمكن لمنشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger القيام به؟

كيف يمكنني إنشاء موقع إلكتروني بدومين مخصّص؟

هل منشئ المواقع لديكم مناسبٌ للشركات الصغيرة؟

هل يمكنني إنشاء صفحة هبوط باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية؟

هل يمكنني إنشاء متجر إلكتروني؟

هل يوفر منشئ المواقع من Hostinger مواقع متوافقة مع الجوال؟

كيف أجعل موقعي الجديد متوافقاً مع تحسين محركات البحث؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.