امتداد الدومين، ويعرف أيضًا باسم دومين المستوى الأعلى (TLD)، هو الجزء الأخير من اسم الدومين، والذي يقع بعد النقطة الأخيرة. هذا الدومين com. هو TLD الأكثر شيوعًا والمستخدم على نطاق واسع في عناوين المواقع.

نهايات الدومين تساعد الأشخاص في تحديد غرض الموقع أو موقعه الجغرافي. فمثلا يشير موقع ينتهي بـ us. إلى تركيزه على الجمهور الأمريكي. تقسم شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة تحتفظ بـ TLDs، جميع امتدادات الدومينات إلى خمس فئات: دومينات المستوى الأعلى العامة (gTLD)، والمدعومة (sTLD)، ورمز الدولة (ccTLD)، والبنية التحتية، والاختبار (tTLD) ).

سيؤدي الجمع بين اسم الموقع الإلكتروني الصحيح وامتداد الدومين المثالي إلى توفير مصداقية لعملك، ومساعدة جهود تحسين محركات البحث، وجذب المزيد من الزوار، وإنشاء علامتك التجارية عبر الإنترنت.