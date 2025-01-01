.io هو دومين المستوى الأعلى لرمز الدولة (ccTLD) لإقليم المحيط الهندي البريطاني. لقد أصبح مستخدمًا على نطاق واسع كدومين مستوى أعلى عام (gTLD) في عالم التكنولوجيا نظرًا لأن I/O تعني الإدخال/الإخراج. ولهذا السبب، لم تعد Google تربطه ببلد معين، مما يعني أن موقع .io يمكن أن يصنَّف في نتائج البحث في أي مكان في العالم، تمامًا مثل موقع .com.

Greenhouse.io و Opensea.io و Etherscan.io هي بعض الأمثلة على المواقع الإلكترونية التقنية التي تستخدم دومين المستوى الأعلى الشهير هذا.