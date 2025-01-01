اجمع الناس معًا باستخدام دومين club.
E£ 759.00وفِّر 12%E£ 669.00 /السنة الأولى
امنح مجتمعك عنوانًا إلكترونيا ليشعروا وكأنه في بيوتهم.
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
لماذا تختار دومين club.؟
club. هو امتداد دومين مثالي لتوفير شعور بالانتماء ودعوة الأشخاص للاجتماع معًا، مهما كانت اهتماماتهم.
ما يجعل دومين club. مناسبًا لجميع أنواع الأعمال هو إمكانية ملاءمته مع وجهات نظر مختلفة. لذلك فإن كان هدفك هو جلب زوارك إلى مساحة يمكنهم الشعور فيها بالحصرية والشخصية، فإن دومين club. هو الخيار الأمثل لذلك.
ابنِ مجتمعا بموقع club.
تتميّز دومينات المستوى الأعلى بتعدد استخداماتها، وبالمثل يمكن أن يكون club. رائعًا لمجموعة متنوعة من المواقع الإلكترونية المختلفة.
إذا كنت تملك نشاطًا تجاريًا موجهًا للمستهلك وترغب في تقديم برنامج ولاء، أو نادٍ حصريٍّ للشطرنج، أو نادي معجبين بالمشاهير يبحث عن مكان عبر الإنترنت لمجتمعهم، فقد يكون club. هو دومين المستوى الأعلى الأمثل لموقعك.
