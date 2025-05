Sim. Os domínios .club são uma excelente escolha.

No geral, todos os gTLDs impulsionam a divulgação do seu site, mas uns têm mais peso do que outros. Embora o .club não seja a escolha mais comum de gTLD (o .com ainda é o mais famoso), ele não afeta a credibilidade e a possibilidade de uma boa classificação no Google.

Além disso, .club é uma extensão curta, fácil de lembrar, e mostra já à primeira vista do que se trata seu site.