Conquiste clientes no Reino Unido com um domínio .co.uk

Obtenha seu próprio nome de domínio e comece a atrair negócios britânicos hoje mesmo.

O que é um nome de domínio .co.uk?

.co.uk é a variante mais popular de .uk, ideal para estabelecer sua marca no Reino Unido. Junte-se a milhões de empresas na construção de credibilidade e sucesso no mercado britânico.
Por que registrar um domínio .co.uk?

  • Um domínio .co.uk cria confiança e reconhecimento com clientes do Reino Unido.
  • Melhora o SEO e aceita pagamentos em libras esterlinas.
  • Memorável e amplamente utilizado por empresas em todo o Reino Unido.
  • Um domínio local forte para fidelidade e alcance da marca.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .co.uk

Tire todas as suas dúvidas sobre o domínio co.uk

What is a .co.uk domain name?

Who can buy .co.uk domain names?

Are .uk domains and web addresses the same as .co.uk ones?

How much do .co.uk domain names cost?

Is it better to use .com or .co.uk?