Por que registrar domínio .dev?

Esses domínios são mais seguros do outros. A extensão .dev faz parte da lista HSTS, em que os navegadores mais recentes só vão se conectar a um site .dev que use HTTPS. Um recurso de segurança integrado para você e seus visitantes, sem nenhuma configuração individual — seu site só vai precisar de um Certificado SSL.

O .dev também pode ser usado em negócios fora do ramo de tecnologia. Sites com uma terminação .dev são essenciais para ter presença online no seu nicho, seja a sua área engenharia ou humanas.