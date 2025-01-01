.email é um domínio genérico de nível superior (gTLD). Basicamente, ele atende a dois propósitos principais: informar os visitantes de que o site da sua empresa é totalmente voltado para e-mail ou criar uma conta de e-mail profissional e confiável para sua marca.

É um domínio válido e não há restrições. .email também é um novo gTLD com ótima disponibilidade de domínio, então você provavelmente terá o nome exato que precisa.

Compre seu domínio .email para chamar a atenção do seu público-alvo e aumentar seu tráfego hoje mesmo.