Compre seu nome de domínio .email
R$ 209,99ECONOMIZE 89%R$ 23,99 /1º ano
O domínio perfeito para entregar suas mensagens ao redor do mundo.
Confira outras extensões de domínio
Proteção de privacidade WHOIS grátis
Suporte online 24 horas
Não precisa saber programação
Na compra de uma Hospedagem Premium de 12 meses, ganhe um domínio .email grátis.
Por que registrar um domínio .email?
Domínios .email melhoram a entregabilidade e a confiabilidade das mensagens, demonstrando profissionalismo, seja oferecendo serviços de e-mail ou se destacando em e-mail marketing.
Use .email para anunciar sua marca em cada e-mail enviado, aumentando o tráfego e a credibilidade.
Um domínio para soluções de e-mail
Como um gTLD mais recente, .email oferece uma oportunidade para nomes de domínio curtos e memoráveis. Garanta o seu hoje mesmo.
Crie contas de e-mail como seunome@suamarca.email para direcionar tráfego e melhorar a visibilidade da marca.
Perguntas frequentes (FAQ) sobre o domínio .email
Tire todas as suas dúvidas sobre o domínio email