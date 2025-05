Ambos .co e .com são confiáveis e populares, especialmente para empresas. O domínio .com é mais usado, com mais de 230 milhões de registros, e existe há mais tempo que .co. Embora a maioria dos usuários da internet estejam mais familiarizados com o .com, é difícil encontrar um nome de domínio que esteja disponível com essa extensão.

Como o mercado para a extensão .com está saturado, comprar domínio .co deixa seu endereço de site mais fácil de memorizar. As extensões de domínio .co também podem ser excelentes trocadilhos para domínio, como dis.co e ta.co.