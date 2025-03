Domain .co dan .com sama-sama tepercaya dan populer untuk bisnis. Ekstensi .com lebih populer dengan 230 juta user, dan sudah tersedia jauh sebelum .co. Meskipun pengguna internet lebih familier dengan .com, Anda mungkin akan kesulitan menemukan nama domain yang masih tersedia.

Dengan persaingan pasar .com yang terlalu ketat, .TLD co bisa menjadi pilihan terbaik karena lebih mudah didapat dan diingat. Domain .co juga bisa dikreasikan menjadi nama yang unik, seperti dis.co dan ta.co.