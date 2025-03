Mind a .co, mind a .com hiteles és népszerű, különösen vállalatok körében. A .com a maga 230 millió regisztrációjával elterjedtebb, és régebbi is, mint a .co. Bár az internet legtöbb felhasználója jobban ismerti a .com-ot, megfelelő domainnevet találni ezzel a kiterjesztéssel kihívásnak bizonyulhat.

A .com piaca túltelített, ezért egy .co domainnel könnyebb jól megjegyezhető domaint találni. A co domainek olyan ötletes nevekhez is jók mint pl. a dis.co.