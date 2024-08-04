Az n8n egy nyílt forráskódú munkafolyamat-automatizálási eszköz, amely lehetővé teszi, hogy az összes alkalmazását és adatát egyetlen, egyszerűen használható és teljesen testre szabható felületen kapcsolja össze, egyetlen kódsor megírása nélkül.

Az n8n VPS-tárhellyel az n8n-t saját maga tárolhatja, és csak a VPS-ért kell fizetnie. Legyen korlátlan munkafolyamata korlátlan végrehajtással, és férjen hozzá a közösség által készített csomópontokhoz, miközben konfigurációja teljesen biztonságos és bármikor növelhető marad.