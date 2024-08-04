Akár 61% kedvezmény az önállóan tárolt n8n-re

Önállóan tárolt n8n: Kód nélküli AI-munkafolyamatok

n8n önálló tárhely

Válassza ki a legjobb VPS csomagot, akár önállóan tárolt n8n-t is

A csomagok mindent tartalmaznak, amire szüksége van, sőt, annál többet is

Korlátlan munkafolyamatok
Korlátlan számú egyidejű végrehajtás
Közösségi csomópontok
n8n sorba rendezési móddal
n8n 100 előre elkészített munkafolyamattal
Egykattintásos n8n-telepítés
Hostinger API n8n közösségi csomópont
MCP által támogatott AI-asszisztens
Kösse össze a munkafolyamatokat. Integrálja az adatokat

Az n8n egy ingyenesen használható munkafolyamat-automatizáló eszköz, amely lehetővé teszi az összes alkalmazás és adat összekapcsolását egyetlen testreszabható, kódmentes platformon. Tervezzen munkafolyamatokat és kezeljen adatokat egy egyszerű, egységesített irányítópulton.
500+ alkalmazásintegráció
MCP szerver trigger
Előre elkészített munkafolyamatok
AI-csomópontok
Könnyen beüzemelhető és kezelhető
Válassza ki az Ön számára legmegfelelőbb sablont: n8n, n8n várólista móddal, vagy egy n8n sablon több mint 100 előre elkészített munkafolyamathoz való hozzáféréssel.

Korlát nélküli munkafolyamatok

Az önállóan tárolt n8n-nel az automatizálási lehetőségek végtelenek, így a skálázhatóság folyamatos.

Kapjon többet kevesebbért

Egy VPS tárhelycsomaggal a jó ár-érték arányt szem előtt tartva férhet hozzá az n8n funkcióihoz és egyéb előnyeihez.

A közösség egyedi csomópontjai

Férjen hozzá több szolgáltatáshoz és eszközhöz az n8n közösség által fejlesztett egyéni csomópontok segítségével.

Helyi telepítés. Globális elérés

Válasszon ki egy, a közönségéhez közel eső szervert, hogy felgyorsítsa a betöltést. Adatközpontjaink Észak-Amerikában, Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában találhatók.

VPS tárhely, amelyre számíthat

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025. március 3.

Hihetetlenül elégedett vagyok a Hostinger VPS tárhelyszolgáltatásával! Az üzemidejük folyamatosan elsőrangú, így az oldalam kiválóan működik. Valahányszor segítségre volt szükségem, a technikai támogató csapatuk gyors, hozzáértő és valóban segítőkész volt.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025. április 14.

Minden simán és nagyszerűen megy a Hostingerrel, az AI-alapú csevegőrobottal, és ha az már nem elég, akkor az emberi élő csevegéssel. Ja, és a VPS-ük csak úgy simán működik, nincsenek problémák. Köszönöm a fejlesztőcsapatnak és mindenkinek, akit még illet a köszönet. Csak így tovább 🚀

Noel
Noel
2025. április 26.

Végre egy VPS hosting cég, amely jól csinálja! Jók az árak. A portál kiváló, és nem vesztegeti a felhasználók idejét. Zökkenőmentes biztonsági mentések. Jó ügyfélszolgálat. Megbízható. Atombiztosnak tűnik.

Omkar
Omkar
2025. május 30.

Azt követően léptem kapcsolatba a Hostinger ügyfélszolgálatával, hogy elvesztettem a hozzáférést a saját magam által tárolt n8n példányomhoz, és teljesen lenyűgöztek. Kodee és az ügyfélszolgálati csapatból Mohammad hihetetlenül türelmesek és alaposak voltak.

Sylvain
Sylvain
2025. június 26.

Nagyon köszönöm Carlának, hogy segített nekem ebben az N8N frissítésben a Hostinger VPS-emen. Professzionális és hozzáértő volt. Még egyszer köszönöm, Carla.

Herriman
Herriman
2024. november 5.

A Hostinger VPS abszolút kiemelkedő. Egyszerűen mindig működik. Mindig gyors és stabil. Soha nem áll le, soha nem omlik össze.

Martin K
Martin K
2024. augusztus 4.

A cég színvonala jó, nagyon elégedett vagyok a tőlük igénybe vett szolgáltatásokkal. Nem olyan drágák, mint más helyek, a VPS-beállítások és az árak pedig igazán nagyszerűek.

VPS kezelése AI-vel

Ismerje meg Kodee-t, az Ön MCP-alapú AI-asszisztensét, aki több mint 50 nyelven segít Önnek szervere kezelésében. Kezelje a teljesítményt, a biztonságot és az adatokat egyszerű promptokkal, közvetlenül, csevegés útján. Használjon természetes nyelvet a kérdések feltevéséhez és az utasítások adásához. Nem lesz szükség szakzsargonra.
Az n8n szerver állapotának figyelése

Figyelje VPS-e teljesítményét. Ismerje meg a CPU-, memória- és lemezhasználat részletes adatait, hogy időben észrevehesse és kijavíthassa a problémákat.

Biztonsági beállítások kezelése

Állítson be tűzfalszabályokat, SSH-kulcsokat és fordított DNS-t, és tartsa őket naprakészen, hogy szervere biztonságosan és hozzáférhetően felügyelt legyen.

Biztonsági mentések és pillanatképek kezelése

Készítsen biztonsági mentéseket és pillanatképeket adatai biztonsága érdekében, és állítsa vissza gyorsan VPS-ét közvetlenül a csevegésből.

Beleásná magát jobban az n8n tárhelyszolgáltatásba?

Az n8n beállítása Hostinger VPS-en

n8n és Hostinger API automatizálása

AI automatizálása a szükség szerinti mértékben az MCP használatával

n8n-hez való VPS tárhely GYIK

Itt találja a válaszokat az n8n virtuális magánszerverhez való tárhelyszolgáltatásokkal kapcsolatos leggyakoribb kérdésekre.

