Visi plāni tiek apmaksāti iepriekš. Mēneša maksa atspoguļo kopējo plāna cenu, dalītu ar mēnešu skaitu jūsu plānā.
Savienojiet darbplūsmas. Integrējiet datus.
Bezkoda automatizācija
Viegli uzstādīt un pārvaldīt
Izvēlieties sev piemērotāko veidni: n8n, n8n ar rindas režīmu vai n8n veidni ar piekļuvi vairāk nekā 100 iepriekš sagatavotām darbplūsmām.
Neierobežotas darbplūsmas
Ar pašmitinātu n8n automatizācijas iespējas ir neierobežotas, tāpēc varat turpināt mērogošanu.
Saņemiet vairāk, maksājiet mazāk
Izmantojot VPS mitināšanas plānu, piekļūstiet n8n funkcijām un citām priekšrocībām par zemu cenu un augstu vērtību.
Pielāgoti kopienas mezgli
Iegūstiet piekļuvi vairāk pakalpojumiem un rīkiem, izmantojot n8n kopienas izstrādātos pielāgotos mezglus.
VPS mitināšana, uz kuru varat paļauties
Esmu neticami apmierināts ar Hostinger VPS mitināšanu! Viņu darbības laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.
Viss norit gludi un lieliski ar Hostinger, mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu + cilvēku tērzēšanu, ja mākslīgais intelekts nevar atrisināt jūsu jautājumu. Ak, jā, un viņu VPS ir vienkārši lielisks, nekādu kāpumu un kritumu. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Turpiniet tāpat 🚀
Beidzot VPS mitināšanas uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.
Pēc piekļuves zaudēšanas manai pašapkalpotajai n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta dienestu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Atbalsta komandas darbinieki Kodee un Mohammad bija neticami pacietīgi un rūpīgi.
Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N jaunināšanu manā Hostinger VPS. Profesionāli un zinoši, vēlreiz paldies Karlai.
Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienkārši vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekad nedarbojas, nekad neavarē.
Uzņēmumam klājas labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās ar patiešām lieliskiem VPS iestatījumiem un cenu plāniem.
Pārvaldiet savu VPS ar mākslīgo intelektu
N8n servera veselības uzraudzība
Sekojiet līdzi sava VPS veiktspējai. Iegūstiet informāciju par centrālā procesora, atmiņas un diska izmantošanu, lai varētu laikus pamanīt un novērst problēmas.
Pārvaldīt drošības iestatījumus
Iestatiet un atjauniniet ugunsmūra noteikumus, SSH atslēgas un reverso DNS, lai jūsu serveris būtu drošībā, pieejams un droši pārvaldīts.
Rīkojieties ar dublējumkopijām un momentuzņēmumiem
Izveidojiet dublējumkopijas un momentuzņēmumus, lai aizsargātu savus datus, un ātri atjaunojiet savu VPS tieši no tērzēšanas.