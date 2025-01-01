Līdz pat 61% atlaide n8n pašapkalpošanās mitināšanai

n8n pašapkalpošanās mitināšana

Neierobežotas darbplūsmas
Neierobežotas vienlaicīgas izpildes
Kopienas mezgli
n8n ar rindas režīmu
n8n ar 100 iepriekš sagatavotām darbplūsmām
n8n uzstādīšana ar vienu klikšķi
Hostinger API n8n kopienas mezgls
AI asistents, ko nodrošina MCP
Savienojiet darbplūsmas. Integrējiet datus.

N8n ir bezmaksas darbplūsmas automatizācijas rīks, kas ļauj savienot visas jūsu lietotnes un datus vienā pielāgojamā platformā bez koda. Izveidojiet darbplūsmas un apstrādājiet datus no vienkārša, vienota informācijas paneļa.
Vairāk nekā 500 lietotņu integrācijas
MCP servera aktivizētājs
Iepriekš izveidotas darbplūsmas
Mākslīgā intelekta mezgli
Bezkoda automatizācija

Viegli uzstādīt un pārvaldīt
Izvēlieties sev piemērotāko veidni: n8n, n8n ar rindas režīmu vai n8n veidni ar piekļuvi vairāk nekā 100 iepriekš sagatavotām darbplūsmām.

Neierobežotas darbplūsmas
Ar pašmitinātu n8n automatizācijas iespējas ir neierobežotas, tāpēc varat turpināt mērogošanu.

Saņemiet vairāk, maksājiet mazāk
Izmantojot VPS mitināšanas plānu, piekļūstiet n8n funkcijām un citām priekšrocībām par zemu cenu un augstu vērtību.

Pielāgoti kopienas mezgli
Iegūstiet piekļuvi vairāk pakalpojumiem un rīkiem, izmantojot n8n kopienas izstrādātos pielāgotos mezglus.

Vietēja izvietošana. Globāla sasniedzamība.

Izvēlieties servera atrašanās vietu tuvu auditorijai, lai palielinātu ielādes ātrumu. Mums ir datu centri Ziemeļamerikā, Eiropā, Āzijā un Dienvidamerikā.

VPS mitināšana, uz kuru varat paļauties

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
2025. gada 3. marts

Esmu neticami apmierināts ar Hostinger VPS mitināšanu! Viņu darbības laiks vienmēr ir augstākajā līmenī, nodrošinot manas vietnes nevainojamu darbību. Ikreiz, kad man ir bijusi nepieciešama palīdzība, viņu tehniskā atbalsta komanda ir bijusi ātra, zinoša un patiesi izpalīdzīga.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
2025. gada 14. aprīlī

Viss norit gludi un lieliski ar Hostinger, mākslīgā intelekta tērzēšanas robotu + cilvēku tērzēšanu, ja mākslīgais intelekts nevar atrisināt jūsu jautājumu. Ak, jā, un viņu VPS ir vienkārši lielisks, nekādu kāpumu un kritumu. Paldies izstrādātāju komandai un visiem pārējiem iesaistītajiem. Turpiniet tāpat 🚀

Noel
Noel
2025. gada 26. aprīlī

Beidzot VPS mitināšanas uzņēmums, kas visu dara pareizi! Laba cena. Lielisks portāls, kas respektē lietotāju laiku. Nevainojamas dublējumkopijas. Labs atbalsts. Uzticams. Nevainojama sajūta.

Omkar
Omkar
2025. gada 30. maijs

Pēc piekļuves zaudēšanas manai pašapkalpotajai n8n instancei es sazinājos ar Hostinger atbalsta dienestu, un biju neizsakāmi pārsteigts. Atbalsta komandas darbinieki Kodee un Mohammad bija neticami pacietīgi un rūpīgi.

Sylvain
Sylvain
2025. gada 26. jūnijs

Liels paldies Karlai par palīdzību ar šo N8N jaunināšanu manā Hostinger VPS. Profesionāli un zinoši, vēlreiz paldies Karlai.

Herriman
Herriman
2024. gada 5. novembrī

Hostinger VPS ir absolūti izcils. Tas vienkārši vienmēr darbojas. Tas vienmēr ir ātrs un stabils. Nekad nedarbojas, nekad neavarē.

Martin K
Martin K
2024. gada 4. augusts

Uzņēmumam klājas labi, esmu ļoti apmierināts ar konkrētajiem pakalpojumiem, ko izmantoju caur viņiem. Nav tik dārgi kā dažās vietās ar patiešām lieliskiem VPS iestatījumiem un cenu plāniem.

Pārvaldiet savu VPS ar mākslīgo intelektu

Iepazīstieties ar Kodee — jūsu MCP darbinātu mākslīgā intelekta palīgu, kas ir gatavs palīdzēt pārvaldīt serveri vairāk nekā 50 valodās. Pārvaldiet veiktspēju, drošību un datus ar vienkāršām uzvednēm tieši tērzēšanā. Izmantojiet dabisko valodu, lai uzdotu jautājumus un sniegtu komandas — nav nepieciešams tehniskais žargons.
N8n servera veselības uzraudzība

Sekojiet līdzi sava VPS veiktspējai. Iegūstiet informāciju par centrālā procesora, atmiņas un diska izmantošanu, lai varētu laikus pamanīt un novērst problēmas.

Pārvaldīt drošības iestatījumus

Iestatiet un atjauniniet ugunsmūra noteikumus, SSH atslēgas un reverso DNS, lai jūsu serveris būtu drošībā, pieejams un droši pārvaldīts.

Rīkojieties ar dublējumkopijām un momentuzņēmumiem

Izveidojiet dublējumkopijas un momentuzņēmumus, lai aizsargātu savus datus, un ātri atjaunojiet savu VPS tieši no tērzēšanas.

n8n iestatīšana Hostinger VPS

n8n un Hostinger API automatizācija

Mākslīgā intelekta automatizācijas mērogošana, izmantojot MCP

