Έκπτωση έως 61% σε n8n self hosting
Αυτοφιλοξενούμενο n8n: Ροές εργασίας τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κώδικα
Επιλέξτε το καλύτερο πρόγραμμα VPS – συμπεριλαμβάνεται η αυτο-φιλοξενούμενη n8n
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Όλα τα προγράμματα πληρώνονται προκαταβολικά. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του προγράμματος διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του προγράμματός σας.
Συνδέστε ροές εργασίας. Ενσωματώστε δεδομένα
Αυτοματοποίηση χωρίς κώδικα
Εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση
Επιλέξτε το καλύτερο πρότυπο για εσάς: n8n, n8n με λειτουργία ουράς ή ένα πρότυπο n8n με πρόσβαση σε 100+ προκατασκευασμένες ροές εργασίας.
Απεριόριστες ροές εργασίας
Με το αυτο-φιλοξενούμενο n8n, οι δυνατότητες αυτοματοποίησης είναι ατελείωτες, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την κλιμάκωση.
Αποκτήστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα
Με ένα πρόγραμμα φιλοξενίας VPS, αποκτήστε πρόσβαση στις λειτουργίες και άλλα οφέλη της n8n σε χαμηλό κόστος και υψηλή αξία.
Προσαρμοσμένοι κόμβοι κοινότητας
Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία με προσαρμοσμένους κόμβους που έχουν αναπτυχθεί από την κοινότητα n8n.
Φιλοξενία VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Διαχειριστείτε το VPS σας με τεχνητή νοημοσύνη
Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του διακομιστή n8n
Παρακολουθήστε την απόδοση του VPS σας. Λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της CPU, της μνήμης και του δίσκου, ώστε να εντοπίζετε και να διορθώνετε προβλήματα έγκαιρα.
Διαχείριση ρυθμίσεων ασφαλείας
Ρυθμίστε και ενημερώστε τους κανόνες τείχους προστασίας, τα κλειδιά SSH και το αντίστροφο DNS για να διατηρείτε τον διακομιστή σας ασφαλή, προσβάσιμο και διαχειριζόμενο με ασφάλεια.
Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας και στιγμιότυπων
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και στιγμιότυπα για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και επαναφέρετε γρήγορα το VPS σας απευθείας από τη συνομιλία.