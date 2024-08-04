Ενώ το n8n και το Zapier είναι και τα δύο εργαλεία αυτοματοποίησης ροής εργασίας, απευθύνονται σε διαφορετικά κοινά.

Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι με το Zapier είναι ότι μπορεί να είναι άκαμπτο και να κρύβει λειτουργίες πίσω από paywalls. Η κλιμάκωση των πόρων σας και η προσθήκη νέων ροών εργασίας μπορεί επίσης να είναι απρόβλεπτα δαπανηρή. Σε αντίθεση με το Zapier, το οποίο λειτουργεί με βάση ένα μοντέλο που βασίζεται σε εργασίες, το n8n λειτουργεί με βάση τη ροή εργασίας και είναι πιο προσαρμόσιμο.

Ωστόσο, εάν χρειάζεστε περισσότερες προκατασκευασμένες συνδέσεις, το n8n προσφέρει περίπου 1.900, σε σύγκριση με πάνω από 5.000 με το Zapier.