Αυτοφιλοξενούμενο n8n: Ροές εργασίας τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κώδικα

Ξεκλειδώστε απεριόριστες ροές εργασίας Εκκίνηση απεριόριστων ταυτόχρονων εκτελέσεων Πρόσβαση σε κόμβους κοινότητας Πληρώστε 4 φορές λιγότερο από μια λύση cloud
n8n αυτο-φιλοξενία

Επιλέξτε το καλύτερο πρόγραμμα VPS – συμπεριλαμβάνεται η αυτο-φιλοξενούμενη n8n

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Όλα τα προγράμματα πληρώνονται προκαταβολικά. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει τη συνολική τιμή του προγράμματος διαιρούμενη με τον αριθμό των μηνών του προγράμματός σας.

Συνδέστε ροές εργασίας. Ενσωματώστε δεδομένα

Ως ένα δωρεάν εργαλείο αυτοματοποίησης ροής εργασίας, το n8n σάς επιτρέπει να συνδέσετε όλες τις εφαρμογές και τα δεδομένα σας σε μία προσαρμόσιμη πλατφόρμα χωρίς κώδικα. Σχεδιάστε ροές εργασίας και επεξεργαστείτε δεδομένα από έναν απλό, ενοποιημένο πίνακα ελέγχου.
500+ ενσωματώσεις εφαρμογών
Ενεργοποίηση διακομιστή MCP
Προκατασκευασμένες ροές εργασίας
Κόμβοι τεχνητής νοημοσύνης
Αυτοματοποίηση χωρίς κώδικα

Εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση
Επιλέξτε το καλύτερο πρότυπο για εσάς: n8n, n8n με λειτουργία ουράς ή ένα πρότυπο n8n με πρόσβαση σε 100+ προκατασκευασμένες ροές εργασίας.

Απεριόριστες ροές εργασίας
Με το αυτο-φιλοξενούμενο n8n, οι δυνατότητες αυτοματοποίησης είναι ατελείωτες, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την κλιμάκωση.

Αποκτήστε περισσότερα, πληρώστε λιγότερα
Με ένα πρόγραμμα φιλοξενίας VPS, αποκτήστε πρόσβαση στις λειτουργίες και άλλα οφέλη της n8n σε χαμηλό κόστος και υψηλή αξία.

Προσαρμοσμένοι κόμβοι κοινότητας
Αποκτήστε πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες και εργαλεία με προσαρμοσμένους κόμβους που έχουν αναπτυχθεί από την κοινότητα n8n.

Τοπική ανάπτυξη. Παγκόσμια εμβέλεια

Επιλέξτε μια τοποθεσία διακομιστή κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.

Φιλοξενία VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 Μαρτίου 2025

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 Απριλίου 2025

Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀

Noel
Noel
26 Απριλίου 2025

Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar
30 Μαΐου 2025

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.

Sylvain
Sylvain
26 Ιουνίου 2025

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman
5 Νοεμβρίου 2024

Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K
4 Αυγούστου 2024

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Διαχειριστείτε το VPS σας με τεχνητή νοημοσύνη

Γνωρίστε τον Kodee - τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης σας με MCP, έτοιμο να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τον διακομιστή σας σε περισσότερες από 50 γλώσσες. Χειριστείτε την απόδοση, την ασφάλεια και τα δεδομένα με απλές υποδείξεις, απευθείας μέσω συνομιλίας. Χρησιμοποιήστε φυσική γλώσσα για να κάνετε ερωτήματα και να δίνετε εντολές - δεν χρειάζεται τεχνική ορολογία.
Παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του διακομιστή n8n

Παρακολουθήστε την απόδοση του VPS σας. Λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της CPU, της μνήμης και του δίσκου, ώστε να εντοπίζετε και να διορθώνετε προβλήματα έγκαιρα.

Διαχείριση ρυθμίσεων ασφαλείας

Ρυθμίστε και ενημερώστε τους κανόνες τείχους προστασίας, τα κλειδιά SSH και το αντίστροφο DNS για να διατηρείτε τον διακομιστή σας ασφαλή, προσβάσιμο και διαχειριζόμενο με ασφάλεια.

Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας και στιγμιότυπων

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και στιγμιότυπα για να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή και επαναφέρετε γρήγορα το VPS σας απευθείας από τη συνομιλία.

Θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο στη φιλοξενία n8n;

Ρύθμιση του n8n στο Hostinger VPS

Αυτοματοποίηση API n8n & Hostinger

Κλιμάκωση αυτοματισμού τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας MCP

Δοκιμάστε το n8n που φιλοξενείται από τον χρήστη, χωρίς κανένα ρίσκο

