Do 61% zniżki na samodzielny hosting n8n

Samodzielnie hostowane n8n: Przepływy pracy AI bez kodu

Odblokuj nieograniczone przepływy pracy Uruchom nieograniczoną liczbę jednoczesnych wykonań Dostęp do węzłów społecznościowych Zapłać 4 razy mniej niż za rozwiązanie w chmurze
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
n8n samodzielny hosting

Wybierz najlepszy plan VPS – w tym hosting własny n8n

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Nieograniczone procesy związane z pracą
Nieograniczona liczba jednoczesnych wykonań
Węzły społecznościowe
n8n z trybem kolejki
n8n ze 100 gotowymi przepływami pracy
Instalacja n8n jednym kliknięciem
Węzeł społecznościowy n8n API Hostinger
Asystent AI oparty na MCP
Darmowe cotygodniowe kopie zapasowe

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna opłata odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Połącz przepływy pracy. Zintegruj dane.

Bezpłatne narzędzie do automatyzacji przepływów pracy, n8n, pozwala połączyć wszystkie aplikacje i dane w jednej, konfigurowalnej platformie bez kodu. Projektuj przepływy pracy i przetwarzaj dane z poziomu prostego, ujednoliconego pulpitu.
Ponad 500 integracji aplikacji
Wyzwalacz serwera MCP
Wstępnie zbudowane przepływy pracy
Węzły AI
Połącz przepływy pracy. Zintegruj dane.

Automatyzacja bez kodu

Łatwy w konfiguracji i zarządzaniu
Łatwy w konfiguracji i zarządzaniu

Wybierz szablon, który najbardziej Ci odpowiada: n8n, n8n z trybem kolejki lub szablon n8n z dostępem do ponad 100 gotowych przepływów pracy.

Nieograniczone przepływy pracy
Nieograniczone przepływy pracy

Dzięki samodzielnie hostowanemu n8n możliwości automatyzacji są nieograniczone, co pozwala na ciągłą skalowalność.

Zyskaj więcej, zapłać mniej
Zyskaj więcej, zapłać mniej

Wybierając plan hostingu VPS, uzyskasz dostęp do funkcji n8n i innych korzyści za niską cenę i wysoką wartość.

Niestandardowe węzły społecznościowe
Niestandardowe węzły społecznościowe

Uzyskaj dostęp do większej liczby usług i narzędzi dzięki niestandardowym węzłom opracowanym przez społeczność n8n.

Zalecana lokalizacja serwera:

Kontrola...

Wdrożenie lokalne. Zasięg globalny.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.

Wdrożenie lokalne. Zasięg globalny.

Hosting VPS, na który możesz liczyć

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha
3 marca 2025 r.

Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostingera! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin
14 kwietnia 2025 r.

Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostingerem, botem czatu AI + czatem z człowiekiem, jeśli AI nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie. A, i ten VPS jest po prostu rewelacyjny, bez żadnych wzlotów i upadków. Dziękuję zespołowi programistów i wszystkim zaangażowanym. Tak trzymać 🚀

Noel
Noel
26 kwietnia 2025 r.

Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały portal, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych. Dobre wsparcie. Niezawodny. Solidny jak skała.

Omkar
Omkar
30 maja 2025 r.

Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanej instancji n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.

Sylvain
Sylvain
26 czerwca 2025 r.

Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.

Herriman
Herriman
5 listopada 2024 r.

Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza, nigdy się nie zawiesza.

Martin K
Martin K
4 sierpnia 2024 r.

Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.

Zarządzaj swoim VPS za pomocą sztucznej inteligencji

Poznaj Kodee – Twojego asystenta AI opartego na MCP, gotowego pomóc Ci zarządzać serwerem w ponad 50 językach. Zarządzaj wydajnością, bezpieczeństwem i danymi za pomocą prostych komunikatów, bezpośrednio przez czat. Używaj języka naturalnego do zadawania pytań i wydawania poleceń – bez technicznego żargonu.
Zarządzaj swoim VPS za pomocą sztucznej inteligencji

Monitoruj stan serwera n8n

Monitoruj wydajność swojego VPS. Uzyskaj szczegółowe informacje o wykorzystaniu procesora, pamięci i dysku, aby móc wcześnie wykrywać i naprawiać problemy.

Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń

Skonfiguruj i zaktualizuj reguły zapory sieciowej, klucze SSH i odwrotny DNS, aby zapewnić bezpieczeństwo, dostępność i bezpieczne zarządzanie serwerem.

Zarządzaj kopiami zapasowymi i migawkami

Twórz kopie zapasowe i migawki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych i szybko przywracaj dane z serwera VPS bezpośrednio z poziomu czatu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o hostingu n8n?

pages.n8nHosting.videoSection.title

Konfiguracja n8n na serwerze VPS Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Automatyzacja API n8n i Hostinger

pages.n8nHosting.videoSection.title

Skalowanie automatyzacji AI przy użyciu MCP

Wypróbuj samodzielnie hostowany n8n bez ryzyka

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Najczęściej zadawane pytania dotyczące hostingu VPS dla n8n

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostingu wirtualnych serwerów prywatnych n8n.

Czym jest hosting n8n?

Jak samodzielnie hostować n8n?

Ile kosztuje samodzielne hostowanie n8n?

Czy hosting VPS n8n jest bezpieczny?

Czy mogę tworzyć niestandardowe aplikacje AI za pomocą n8n na serwerze VPS?

Czy n8n jest lepszy niż Zapier?

Czy mogę przenieść moje przepływy pracy n8n do VPS Hostingera?

Jakie opcje wsparcia są dostępne dla hostingu VPS n8n?