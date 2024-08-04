Do 61% zniżki na samodzielny hosting n8n
Samodzielnie hostowane n8n: Przepływy pracy AI bez kodu
Wybierz najlepszy plan VPS – w tym hosting własny n8n
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna opłata odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Połącz przepływy pracy. Zintegruj dane.
Automatyzacja bez kodu
Łatwy w konfiguracji i zarządzaniu
Wybierz szablon, który najbardziej Ci odpowiada: n8n, n8n z trybem kolejki lub szablon n8n z dostępem do ponad 100 gotowych przepływów pracy.
Nieograniczone przepływy pracy
Dzięki samodzielnie hostowanemu n8n możliwości automatyzacji są nieograniczone, co pozwala na ciągłą skalowalność.
Zyskaj więcej, zapłać mniej
Wybierając plan hostingu VPS, uzyskasz dostęp do funkcji n8n i innych korzyści za niską cenę i wysoką wartość.
Niestandardowe węzły społecznościowe
Uzyskaj dostęp do większej liczby usług i narzędzi dzięki niestandardowym węzłom opracowanym przez społeczność n8n.
Hosting VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostingera! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostingerem, botem czatu AI + czatem z człowiekiem, jeśli AI nie potrafi odpowiedzieć na Twoje pytanie. A, i ten VPS jest po prostu rewelacyjny, bez żadnych wzlotów i upadków. Dziękuję zespołowi programistów i wszystkim zaangażowanym. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały portal, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych. Dobre wsparcie. Niezawodny. Solidny jak skała.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanej instancji n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza, nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Zarządzaj swoim VPS za pomocą sztucznej inteligencji
Monitoruj stan serwera n8n
Monitoruj wydajność swojego VPS. Uzyskaj szczegółowe informacje o wykorzystaniu procesora, pamięci i dysku, aby móc wcześnie wykrywać i naprawiać problemy.
Zarządzaj ustawieniami zabezpieczeń
Skonfiguruj i zaktualizuj reguły zapory sieciowej, klucze SSH i odwrotny DNS, aby zapewnić bezpieczeństwo, dostępność i bezpieczne zarządzanie serwerem.
Zarządzaj kopiami zapasowymi i migawkami
Twórz kopie zapasowe i migawki, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych i szybko przywracaj dane z serwera VPS bezpośrednio z poziomu czatu.