n8n to narzędzie do automatyzacji przepływu pracy typu open source, które pozwala połączyć wszystkie aplikacje i dane w jednym, łatwym w użyciu i w pełni konfigurowalnym miejscu, bez potrzeby pisania ani jednej linijki kodu.

Dzięki hostingowi VPS n8n możesz samodzielnie hostować n8n i płacić tylko za swój VPS. Zyskaj nieograniczoną liczbę przepływów pracy, nieograniczoną liczbę uruchomień i dostęp do węzłów tworzonych przez społeczność – a jednocześnie zachowaj pełne bezpieczeństwo i gotowość do skalowania swojej konfiguracji.