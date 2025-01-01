n8n 自托管最高可享 61% 折扣

自托管 n8n：无代码 AI 工作流程

解锁无限的工作流程 启动无限并发执行 访问社区节点 比云解决方案少支付 4 倍
30天退款保证
n8n 自托管

选择最佳 VPS 计划 – 包含自托管 n8n

每个套餐都包含您所需的一切以及更多

无限工作流程
无限并发执行
社区节点
n8n 队列模式
含 100 个预制工作流程的n8n
n8n一键安装
Hostinger API n8n 社区节点
由 MCP 提供支持的 AI 助手
每周免费备份

所有计划均需预付费。月费等于计划总价除以计划使用月数。

连接工作流程。集成数据

n8n 是一款免费使用的工作流自动化工具，可让您在一个可自定义的无代码平台中连接所有应用和数据。您可以通过一个简洁统一的仪表板设计工作流并处理数据。
500多个应用程序集成
MCP 服务器触发器
预建工作流程
AI节点
连接工作流程。集成数据

无代码自动化

易于设置和管理

选择最适合您的模板：n8n、带队列模式的 n8n 或可访问 100 多个预制工作流程的 n8n 模板。

无限的工作流程

有了自托管的 n8n，自动化的可能性是无限的，因此您可以继续扩展。

获得更多，花费更少

通过 VPS 托管计划，可以低成本、高价值访问 n8n 功能和其他优势。

自定义社区节点

通过 n8n 社区开发的自定义节点获取更多服务和工具。

推荐的服务器位置：

检查...

本地部署，全球覆盖

选择靠近目标用户的服务器位置，以提升加载速度。我们的数据中心遍布北美、欧洲、亚洲和南美。

您可以信赖的 VPS 托管

Gad Iradufasha
2025年3月3日

我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站运行顺畅。每当我需要帮助时，他们的技术支持团队总是快速响应、知识渊博，并且真诚地提供帮助。

Maxim Shishkin
2025年4月14日

如果AI无法解答你的问题，Hostinger（AI聊天机器人+人工聊天）的一切都顺畅无阻。哦，他们的VPS简直火爆，没有波动。感谢开发团队和其他所有参与人员。继续加油🚀

Noel
2025年4月26日

终于找到一家做得不错的 VPS 托管公司了！价格合理。优秀的门户网站，尊重用户的时间。无缝备份。良好的支持。可靠。感觉坚如磐石。

Omkar
2025年5月30日

在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Sylvain
2025年6月26日

非常感谢Carla帮助我完成Hostinger VPS的N8N升级。她专业且知识渊博，再次感谢Carla。

Herriman
2024年11月5日

Hostinger VPS 绝对出色。它始终运行良好，速度快且稳定，从不宕机，从不崩溃。

Martin K
2024年8月4日

这家公司运营得很好，我对他们提供的具体服务非常满意。不像一些提供优质 VPS 设置和价格方案的公司那样收费昂贵。

使用 AI 管理您的 VPS

Kodee 是您的 MCP 驱动 AI 助手，支持 50 多种语言，助您管理服务器。通过简单的提示，直接通过聊天即可处理性能、安全和数据。使用自然语言进行查询和命令，无需专业术语。
监控 n8n 服务器健康状况

密切关注您的 VPS 性能。获取 CPU、内存和磁盘使用情况的详细信息，以便尽早发现并解决问题。

管理安全设置

设置和更新防火墙规则、SSH 密钥和反向 DNS，以确保您的服务器安全、可访问且可安全管理。

处理备份和快照

创建备份和快照以确保数据安全，并直接从聊天快速恢复您的 VPS。

想要深入了解 n8n 托管吗？

在 Hostinger VPS 上设置 n8n

n8n 和 Hostinger API 自动化

使用 MCP 扩展 AI 自动化

尝试自托管 n8n，无风险

30天退款保证

n8n 托管 VPS 常见问题解答

获取有关 n8n 虚拟专用服务器托管服务的最常见问题的答案。

什么是 n8n 托管？

如何自行托管 n8n？

自托管 n8n 需要多少钱？

n8n VPS 托管安全吗？

我可以在 VPS 上使用 n8n 构建自定义 AI 应用程序吗？

n8n 比 Zapier 好吗？

我可以将我的 n8n 工作流程迁移到 Hostinger 的 VPS 吗？

n8n VPS 托管有哪些支持选项？