n8n 是一款开源工作流自动化工具，可让您将所有应用和数据连接到一个易于使用且完全可自定义的位置，无需任何代码。

使用 n8n VPS 托管，您可以自行托管 n8n，只需支付 VPS 费用。获得无限的工作流、无限的执行次数以及对社区构建节点的访问权限，同时确保您的设置完全安全且随时可扩展。