虚拟专用服务器 (VPS)将整台机器虚拟化：包括内核、网卡、磁盘和图形适配器。它运行自己的操作系统，并拥有自己的专用资源，其中包括 CPU、RAM、存储和带宽。

Hostinger的自托管 VPS 服务采用基于内核的虚拟机 (KVM) 技术。KVM 是一种完整的虚拟化解决方案，可将您的 VPS 变成完全独立的服务器。这为您提供了更多资源、让服务器更加独立，同时提高了可定制性。对于需要为其项目提供灵活性和强大功能的 Web 专业人士来说，这是一个完美的选择。

借助 KVM VPS 托管服务，您将完全掌控一切 - 自由定制操作系统、控制面板和软件以满足您的需求。当您负责虚拟专用服务器时，我们将负责物理服务器，确保它的速度、高正常运行时间和稳定性。

借助我们的 KVM 托管，您还可以获得尖端的 HPE 和 DELL 硬件、闪电般快速的 NVMe SSD 存储以及 AMD EPYC 处理器的强大功能。这种成功的组合可确保您的网站或应用程序具有出色的性能和响应能力。

有关更多信息，请查看我们完整的虚拟专用服务器指南。