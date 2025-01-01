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我们以光纤连接的基础设施能够为VPS主机客户提供300 Mb/s的网络速度，确保更高的正常运行时间和更快的加载速度。让我们的VPS主机套餐适用于游戏、流媒体以及介于两者之间的所有用途。
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我们的自动每周备份保证您的数据安全。需要进行重要的更改?轻松创建手动快照。一旦发生错误，您也可以在几分钟内恢复到以前的版本。
在虚拟服务器上一键安装软件
您可以在我们的知识库中找到所有可用的VPS模板。
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使用可靠的控制面板管理您的服务器，并安装您选择的虚拟应用程序。使用我们的VPS模板，设置您的应用程序只需要几分钟的时间。
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我们的AI助手让VPS管理更加简单。想象一下，您有一个知识渊博的助手指导您安装WordPress，配置防火墙规则等一系列工作，以及其他各种各样的任务。
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在您的浏览器上运行快捷方式，管理文件，或调整VPS设置。无需安装额外的软件-只需输入命令并通过基于虚拟的网络终端执行它们。
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我们的数据中心战略性地分布在亚洲、欧洲、北美和南美。选择一个离您的目标用户最近的服务器，以便更快地交付内容。
VPS主机的常见问题
查找有关我们的VPS主机套餐的常见问题解答。