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VPS主机

完全掌控 VPS 主机

免费实时快照 免费每周一次自动备份 AI助手
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完全掌控 VPS 主机

受到全球超过 3 万客户的信赖

Google
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HostAdvice
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WpBeginner
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付款须知

NVMe SDD存储和AMD EPYC处理器

您有一个激动人心的项目?我们有技术来帮您实现它。NVMe SSD存储和AMD EPYC处理器在业界领先的HPE和戴尔服务器上运行，遍布四大洲，坚如磐石的性能。具备行业标准的KVM虚拟化平台确保您完全掌控您的硬件资源。
使用 AMD EPYC 处理器的 VPS 托管服务

300 Mb/s 网络速度

我们以光纤连接的基础设施能够为VPS主机客户提供300 Mb/s的网络速度，确保更高的正常运行时间和更快的加载速度。让我们的VPS主机套餐适用于游戏、流媒体以及介于两者之间的所有用途。
300 Mb/s 网络速度

备份和快照

我们的自动每周备份保证您的数据安全。需要进行重要的更改?轻松创建手动快照。一旦发生错误，您也可以在几分钟内恢复到以前的版本。
备份和快照
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我们已经使用Hostinger的VPS虚拟专用伺服器服务几年了，一切都非常稳定。

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绝对是我迄今为止用过的最好的主机服务。没有噱头，完全足够支持我的网站。

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不错的VPS，很棒的支持体系(实时聊天)，操作面板也不错，可以说这是一个很棒的服务，有机会的话会给我的客户推荐的。

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在虚拟服务器上一键安装软件

您可以在我们的知识库中找到所有可用的VPS模板。

操作系统

为您的虚拟服务器选择最受欢迎的基于linux的操作系统，我们将为您自动安装。

操作系统

控制面板和应用程序

使用可靠的控制面板管理您的服务器，并安装您选择的虚拟应用程序。使用我们的VPS模板，设置您的应用程序只需要几分钟的时间。

控制面板和应用程序
VPS 服务的操作系统
控制面板和应用程序

防火墙和DDoS防御

每一步紧密保护您的虚拟服务器。通过我们的Wanguard DDoS过滤和易于配置的防火墙，您可以阻止任何有害的流量。
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防火墙和DDoS防御

AI助手

我们的AI助手让VPS管理更加简单。想象一下，您有一个知识渊博的助手指导您安装WordPress，配置防火墙规则等一系列工作，以及其他各种各样的任务。
AI助手

浏览器终端

在您的浏览器上运行快捷方式，管理文件，或调整VPS设置。无需安装额外的软件-只需输入命令并通过基于虚拟的网络终端执行它们。
浏览器终端

可扩展的VPS主机

从小范围开始，此后逐渐升级。每当您的项目需要更多服务器资源时，只需单击几下鼠标即可升级到更高级别的VPS主机套餐。
可扩展的VPS主机
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我之前买了一个VPS，从来没有遇到过任何停机。支持团队也很快，很有帮助

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客服支持的服务一直非常及时，也很有帮助。我特别喜欢的是，我可以随意升级和降级我的VPS，而且操作都是免费的。

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Hostinger的突出之处在于，可以在控制面板中升级VPS。

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全球数据中心

我们的数据中心战略性地分布在亚洲、欧洲、北美和南美。选择一个离您的目标用户最近的服务器，以便更快地交付内容。
全球数据中心

30天退款保证

如果你对我们的服务没有达到 100% 满意，可以在购买后 30 天内申请退款。退款过程无缝且无风险。如需了解更多信息，请查看我们的退款政策（除外条款可能适用）。

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VPS主机的常见问题

查找有关我们的VPS主机套餐的常见问题解答。

什么是VPS？

什么是自管理服务？

什么是VPS？它与VPS有何不同？

我可以在我的虚拟服务器上安装定制软件吗？

VPS 服务器和共享虚拟主机有什么区别？

VPS主机最适合哪些项目？

使用VPS主机需要很多技术知识吗？

使用VPS时我会得到任何帮助吗？

VPS服务器安全吗？

是否为VPS产品提供专用IP地址？