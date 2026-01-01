Nextcloud 是一个全面的开源生产力平台，它取代了 Google Workspace 和 Dropbox，提供文件同步、实时文档编辑、日历、联系人、视频会议等更多功能。它为每个平台提供桌面和移动客户端，无缝集成到日常工作流程中，同时将所有数据保存在您自己的服务器上。

在您的 VPS 上自托管 Nextcloud 可以消除按用户订阅费用，取消云提供商施加的存储限制，并让您完全控制敏感文件和通信的存储位置——这对于有合规要求或隐私顾虑的团队至关重要。