Hostinger Horizons 是一款 AI 应用生成器，让您无需任何编码经验即可创建 Web 应用。您可以将其视为指尖上的 AI 软件工程师。

该工具可以创建您想要的任何东西。只需用您的母语描述您想要制作的内容，Hostinger Horizons 会立即生成您的应用。您可以在聊天旁边的沙盒环境中查看和测试网络应用。

如果需要进行改进、添加功能、删除元素或更改文本，您可以通过与 AI 代理聊天来完成所有操作。对结果满意后，只需单击一下即可部署您的 Web 应用。

Hostinger Horizons 还可以理解语音和图像。例如，您可以提供应用的草图 - 或屏幕截图，让 AI 进行改良。