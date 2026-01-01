构建团队真正爱用的内部工具
别让团队停留在电子表格的阶段
正确的工具能助您事半功倍
助力增长所需的全部功能
利用AI，让您的工具更智能
轻松存储和管理您的数据
您可以使用 AI Builder 构建的一些自定义内部工具
如何使用AI Builder创建内部工具
描述你的灵感或选择一个模板
自定义并测试
一键发布
选一个模板，然后把它变成你自己的。
预制模板
Task planner
Content calendar
Social media post generator
需要更多指导吗？
用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
内部工具构建器常见问题解答
什么是内部工具？
内部工具是指专门为您的团队使用而构建的应用程序、仪表板或系统。例如项目跟踪器、审批工作流、人力资源门户或销售仪表板。您无需为不适合的软件付费，使用 Horizons 即可精确构建团队所需的一切。
谁能用 Horizons 构建内部工具？
任何有灵感并需要解决业务问题的人——无需工程背景。无论您是厌倦了处理电子表格的创始人，寻求简化团队工作流程的经理，还是需要定制工具且没有开发团队来辅助构建的小企业主，Horizons 都是为您而生。只要您能描述您的需求，Horizons 就能构建它。
我需要具备设计或编程技能才能创建我自己的工具吗？
完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为氛围编程。您只需用简单的语言描述您想要的内容，AI 就会实时构建。想添加新的数据字段？尽管提问。需要更改工作流程？描述一下即可。
如果您需要更多指导，我们关于如何构建自定义内部工具的教程将为您详细讲解。
使用AI Builder内部工具构建器构建工具需要多少钱？
您可以免费试用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分的使用取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，更复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的工具，查看其运行效果，并在投入任何资金之前真正感受 Horizons 的功能。
值得注意的是：AI 积分也用于支持您工具中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅在您的用户实际与之交互时才会使用。
当您准备发布时，付费套餐 起价为 ¥21.99/月，包含主机和域名——因此无需进行其他设置。只需点击发布，您的展示即可上线。
积分快用完了？您可以随时充值，并通过控制面板跟踪您的使用情况。
我可以控制内部工具的访问权吗？
是的。Horizons 附带一个集成后端，这意味着您可以构建具有内置用户身份验证、数据存储和访问控制的 Web 应用程序——因此您可以精确决定谁可以登录、他们可以看到什么以及他们可以做什么，而无需设置任何外部系统或数据库。
我的团队可以在任何设备上使用该工具吗？
是的。使用 AI Builder 构建的每个工具都完全响应灵敏，因此它可以在桌面、平板电脑和移动设备上工作 – 无论您的团队在哪里工作。
如果我的业务发展起来了，我需要调整怎么办？
没问题。更新您的内部工具就像构建它一样简单。只需返回您的项目，打开它，然后继续和 Horizons 对话——描述您想要更改的内容，它会处理其余部分。这都是氛围编程体验的一部分，无需开发人员。
如果您确实有技术背景，或者希望在未来进一步扩展您的工具，Horizons 为您提供完整的代码访问权限——因此您可以根据需要进行扩展。