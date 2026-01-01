构建团队真正爱用的内部工具

从仪表板到员工门户——构建自定义工具，以减少手动工作，提高团队生产力，并让您有更多时间专注于真正推动业务增长的事项。只需描述您的需求，无需编码。
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付费套餐仅需 ¥21.99/月 起

构建团队真正爱用的内部工具

别让团队停留在电子表格的阶段

构建、发布和运行团队自定义工具所需的一切，尽在一处。

正确的工具能助您事半功倍

描述您的团队需求，让 AI 构建——无需编码。为您的团队提供更好的工具，减少手动工作，并以相同的资源更快地发展。

助力增长所需的全部功能

主机、域名和邮箱——全部包含在内。可轻松设置营销和支付工具：SEO、Stripe、PayPal、AdSense等。

利用AI，让您的工具更智能

为内部工具添加智能聊天机器人或智能搜索功能——无需注册第三方服务，无需单独计费。

轻松存储和管理您的数据

用户帐户、数据库和文件存储均已内置——因此您的工具从一开始就能像一个真正的应用程序一样工作，无需任何技术设置。
别让团队停留在电子表格的阶段

您可以使用 AI Builder 构建的一些自定义内部工具

从简单的跟踪器到完全自定义的仪表板——探索一些热门示例，或者直接使用现成的指令，在几秒钟内开始构建。
您可以使用 AI Builder 构建的一些自定义内部工具

销售仪表板

准确了解您的业务表现——在一个清晰的视图中，实时更新并追踪收入、交易和目标。开始构建
确保每个项目按时完成——分配任务、设定截止日期，监控进度，不用发邮件追问更新。开始构建
帮助您的团队组织任务、设定优先级并专注于最重要的事情。开始构建
帮助您的销售团队更快地创建和发送专业的提案——自定义服务、定价和时间表，自动计算总价，并一键导出为PDF。开始构建
创建一个智能聊天机器人，全天候回答客户问题、指导客户或自动化常见任务。开始构建
让新员工更快上手——将文档、清单和培训材料集中在一个地方。开始构建

如何使用AI Builder创建内部工具

01

描述你的灵感或选择一个模板

告诉AI你的内部工具需要做什么，就能看到它变为现实——或者选择一个模板，提升构建速度。
02

自定义并测试

通过和AI聊天来微调您的工具——调整工作流、添加数据字段并调整设计，直到它完全符合您的团队需求。发布前实时预览。
03

一键发布

准备就绪后，点击发布。您的工具已上线并可立即投入使用 – 无需技术设置，无需等待。

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。

预制模板

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的功能和资源，以及更多内容。
入门指南

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改进你的指令

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应避免的常见错误

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看看Horizons还能为您的业务创建什么

电子商务应用和商店

定制 CRM

日程安排和预订

自定义AI工具

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好启动您的第一个内部工具了吗？

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内部工具构建器常见问题解答

内部工具是指专门为您的团队使用而构建的应用程序、仪表板或系统。例如项目跟踪器、审批工作流、人力资源门户或销售仪表板。您无需为不适合的软件付费，使用 Horizons 即可精确构建团队所需的一切。

任何有灵感并需要解决业务问题的人——无需工程背景。无论您是厌倦了处理电子表格的创始人，寻求简化团队工作流程的经理，还是需要定制工具且没有开发团队来辅助构建的小企业主，Horizons 都是为您而生。只要您能描述您的需求，Horizons 就能构建它。

完全不需要。Horizons 采用对话式构建方法——通常称为氛围编程。您只需用简单的语言描述您想要的内容，AI 就会实时构建。想添加新的数据字段？尽管提问。需要更改工作流程？描述一下即可。

如果您需要更多指导，我们关于如何构建自定义内部工具的教程将为您详细讲解。

您可以免费试用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分的使用取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，更复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的工具，查看其运行效果，并在投入任何资金之前真正感受 Horizons 的功能。

值得注意的是：AI 积分也用于支持您工具中的任何 AI 功能——例如聊天机器人或智能搜索——但仅在您的用户实际与之交互时才会使用。

当您准备发布时，付费套餐 起价为 ¥21.99/月，包含主机和域名——因此无需进行其他设置。只需点击发布，您的展示即可上线。

积分快用完了？您可以随时充值，并通过控制面板跟踪您的使用情况。

是的。Horizons 附带一个集成后端，这意味着您可以构建具有内置用户身份验证、数据存储和访问控制的 Web 应用程序——因此您可以精确决定谁可以登录、他们可以看到什么以及他们可以做什么，而无需设置任何外部系统或数据库。

是的。使用 AI Builder 构建的每个工具都完全响应灵敏，因此它可以在桌面、平板电脑和移动设备上工作 – 无论您的团队在哪里工作。

没问题。更新您的内部工具就像构建它一样简单。只需返回您的项目，打开它，然后继续和 Horizons 对话——描述您想要更改的内容，它会处理其余部分。这都是氛围编程体验的一部分，无需开发人员。

如果您确实有技术背景，或者希望在未来进一步扩展您的工具，Horizons 为您提供完整的代码访问权限——因此您可以根据需要进行扩展。

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