代码编辑给你更多控制权

超越提示。 通过完全访问项目代码，您可以根据条件进行微调和构建 — — 所有这些都在 Hostinger AI Builder 中完成。
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AI 让您领先一步。但当您需要自定义或调试时，代码编辑功能可以让您掌控全局。打开任何文件，进行精确的修改，并立即在预览中查看结果。

无论您是优化 AI 的输出、注入自定义逻辑，还是为了清晰起见拆分组件，您都可以从始至终完全掌控。

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更强大的功能，按您的方式创建

根据需要调整代码

发现 AI 输出中存在问题或缺失？直接调整代码即可获得所需内容，比在指令中解释更快。
添加自定义 JavaScript 或集成第三方 API – 无需寻找解决方案，没有限制。
即时查看更改并调试问题。实时更新助您快速构建和优化。
代码编辑器内置于 AI Builder 中。编辑、预览和迭代时无需离开项目或打开新选项卡。

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了全新的 @Hostinger AI Builder 工具，我必须说，我印象深刻。

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder 可能是构建百万美元应用程序的最有效振动代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger AI Builder 是一种新的创新方式，可以在全部投入之前创建 MVP 和测试创意。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger AI Builder 是一个工具，你可以用它构建你的想法 — — 你只需要解释一下，它就能用。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

霍斯廷格人工智能构建器与其他东西相比，真的是一个改变游戏规则的工具。在我的网络应用程序上为我的博客设置子域名是如此容易 — — 我当时说 : ' 哇！

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试过霍斯廷格人工智能构建器 & 这是一个改变游戏规则！ 这个没有代码的人工智能应用程序构建器在几分钟内创建光滑的网站和应用 — — 设计，代码和写作为你。 值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用Hostinger AI Builder构建一些漂亮的东西，它不像一个典型的网站构建器 – 它更多。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

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