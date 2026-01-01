Website Builder and Horizons are now AI Builder

你的梦想网站或应用程序，由人工智能在几分钟内建立

描述您的需求，让 Horizons 为您打造。无需代码，无需技术技能—，一键发布。

创建任何类型的网站

从商业网站、作品集到博客和着陆页，Horizons 都能快速搭建。

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入门很简单

01

描述你的灵感或选择一个模板

只需告诉AI你的灵感，就能看到它成为现实——或者选择一个模板快速开始。
02

轻松编辑

让AI编辑任何内容——从文本和设计到功能。你也可以在内容编辑器中自行微调文本和图像。
03

一键上线

准备就绪后，只需点击一下即可在自定义域名下发布您的网站。

解锁完整的 Hostinger Horizons 体验

30 天退款保障

随时取消

24小时全天候支持

立减75%
Premium
创建你的第一个网站——从作品集和简历，到博客和个人简介链接页面
¥87.99
¥21.99/月
选择套餐
只需 ¥1,055.52 即可获得 48 个月（原价 ¥4,223.52）。续订价格为 ¥80.99/月。
创建最多 3 个网站
2 mailboxes per website - free for 1 year
自定义域名 - 免费一年
5 个建站 AI 积分
400 多个网站模板
快速安全的网络托管
获得 Kodee 聊天机器人客服的支持
特别优惠 • 立减79%
无限制
助力企业成长。无限网站、AI工具、电子商务、完全灵活性。
¥131.99
¥27.99/月
选择套餐
只需 ¥1,343.52 即可获得 48 个月（原价 ¥6,335.52）。续订价格为 ¥117.99/月。
Unlimited websites
每个网站无限个邮箱 - 免费使用 1 年
自定义域名 - 免费一年
15 个建站 AI 积分
400 多个网站模板
快速安全的网络托管
全天候24小时优先客户支持
500 个 AI 智能体积分
利用集成的电商功能在线销售
使用 Reach 进行电子邮件营销
为什么选择这个套餐？
针对长期项目的完整解决方案。一应俱全。
立减71%
Cloud Startup
适用于需要最高性能和可扩展性的企业
¥204.99
¥58.99/月
选择套餐
只需 ¥2,831.52 即可获得 48 个月（原价 ¥9,839.52）。续订价格为 ¥189.99/月。
Unlimited websites
每个网站无限个邮箱 - 免费使用 1 年
自定义域名 - 免费一年
15 个建站 AI 积分
400 多个网站模板
快速安全的网络托管
全天候24小时优先客户支持
1000 个 AI 智能体积分
利用集成的电商功能在线销售
使用 Reach 进行电子邮件营销
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Premium
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¥21.99/月
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自定义域名 - 免费一年
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每个网站无限个邮箱 - 免费使用 1 年
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每个网站无限个邮箱 - 免费使用 1 年
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全天候24小时优先客户支持
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利用集成的电商功能在线销售
使用 Reach 进行电子邮件营销

无限功能受我们的公平使用政策约束。

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

将你的文字转化为实实在在的网站和应用程序

描述一下您的需求——一个预订页面、在线商店、客户平台，等等。Horizons 可以为您设计、构建，几分钟内就可以上线。
查看功能

上线所需的全部功能

主机、域名、邮箱和SEO优化——全部包含在内。无需单独注册账户，也无需复杂的设置。

集成后端

数据库、用户帐户和文件存储均已内置——无需外部工具。

内置AI

为您的网站或网络应用程序添加聊天机器人或智能搜索功能——无需第三方帐户，不需要单独计费。

强大的集成功能，简单的设置

Stripe 已内置，开箱即用。PayPal、Google AdSense 等支付方式也一应俱全，设置简单，让您畅享无忧体验。

一次创建，持续获益

将您的项目发布为可混制模板，每有一个人通过该模板购买 Horizons 时，您都可以获得佣金。

由 Hostinger 提供支持

深受用户信赖，遍布150多个国家和地区，超500万用户。拥有20年的行业经验。

选一个模板，然后把它变成你自己的。

选择一个专业设计的模板，通过AI或可视化编辑进行自定义，让您的网站更快上线。
所有模板
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

找不到所需的模板？只需描述一下，让AI为您创建。

利用 AI 进行创作

深受用户喜爱，行业领袖推荐

我们很荣幸能够支持世界各地的创作者和企业。以下是部分创作者和企业的感言。
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

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