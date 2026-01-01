借助AI，从想法到功能原型，只需几分钟

从粗略构想到可分享、测试和完善的成果——无需设计或编码技能。只需描述您的想法，Horizons 可以用几分钟的时间把它构建出来。
免费试用

付费套餐仅需¥21.99/月起

借助AI，从想法到功能原型，只需几分钟

超越静态模型的AI原型设计

从简单的概念到功能齐全的应用程序——所有这些都只需描述您的需求即可构建。
超越静态模型的AI原型设计

餐厅预订网络应用

只需描述您想要构建的内容，AI Builder 即可将其变为现实 — — 功能齐全，可随时共享。无需设计工具、无需编码、无需等待 — — 团队中的任何人都可以构建和迭代。
直观地管理销售线索和交易，帮助您增加收入，无需 CRM 许可证。
建立一个会员专属活动空间来吸引您的受众，同时发展您的社区。
想要更改布局、添加屏幕或调整用户流？只需对其进行描述，AI Builder 就会实时更新 — — 无需从头开始。
允许人们测试他们的创业灵感，并获得真实的反馈来验证这些灵感。
快速收集用户见解和意见，以改进您的产品或服务。

如何利用AI创建交互式原型

01

描述你的灵感

告诉AI您想制作什么原型——网站、网络应用、产品——然后看它在几分钟内完成创建。
02

通过聊天进行优化

通过和AI聊天来微调您的原型——调整布局、流程和内容，直到完全满意。
03

分享和收集反馈

将您的原型分享给利益相关者、投资者或客户，并收集真实的反馈——然后持续改进，直到可以构建或发布。

需要更多指导吗？

探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切功能和资源，以及更多内容。
入门指南

入门指南

教程
视频
改进你的指令

改进你的指令

教程
视频
应避免的常见错误

应避免的常见错误

教程
视频

看看Horizons还能为您的业务创建什么

WhatsApp CRM

内部工具

商业展示

电子商务应用和店铺

自定义预订页面和应用

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

准备好让您独特的网站灵感成为现实了吗？

免费试用

无需信用卡

原型设计常见问题解答

AI 原型设计是将创意转化为应用程序或网站的工作、交互预览的过程 — 使用 AI 为您处理设计、布局和功能。您无需花费数周时间在设计工具上或等待开发人员，只需描述您想要的内容，AI 即可在几分钟内构建它。使用 AI Builder,您的原型不仅仅是一个模型 — 它是一个功能丰富、可共享的预览，您可以在致力于全面开发之前进行测试和完善。

想了解更多有关原型设计过程的信息吗？请查看我们的软件原型设计指南进行更深入的探讨。

任何在致力于全面开发之前有自己想要可视化、测试或共享的想法的人。这包括：

  • 创始人和企业家 – 在开发支出之前与投资者或早期用户验证您的概念。
  • 产品经理 – 将需求转化为交互原型，以协调利益相关者并减少修订轮次。
  • 自由职业者和代理机构 – 在构建项目之前向客户展示其项目的确切外观和工作方式。
  • 设计师 – 无需等待开发人员即可将概念付诸实践。
  • 任何有想法的人 – 如果您能够描述它，AI Builder 都可以构建它。

无需设计技能、编码知识，也无需技术背景。

线框是一种基本的视觉蓝图 – 它显示页面的结构和布局，没有任何样式或交互。原型更进一步 – 它看起来和感觉就像真实的东西，具有工作交互、真实内容和功能设计。使用 AI Builder,您可以完全跳过线框阶段，直接进入完全交互的原型，只需描述您需要的内容。

原型和最小可行产品 (MVP) 经常被混淆，它们是不同的。

原型关乎可视化和验证——它是您方案的交互式预览，您可以与利益相关者、投资者或用户分享，以便在投入全面开发之前收集反馈。它不需要完全具备功能或完善到可供公众使用。

MVP 是您产品的第一个真实可用的版本——仅包含必要的功能，以便发布、获取早期用户并开始从实际使用中学习。

简而言之：您制作原型是为了验证您的想法，而您构建 MVP 是为了在现实世界中测试它。借助 Horizons，您可以两者兼顾——从原型开始，收集反馈，把它扩展为功能齐全的产品，不需要从头开始。在我们的原型与 MVP 指南中了解更多信息。

完全没有。AI Builder 使用会话方式构建 – 通常称为 vibe 编码。您只需用简单语言描述您想要的内容，AI 就会为您实时构建。想要调整布局吗？只需询问即可。需要更改用户流吗？描述一下。如果您是新概念，我们的 vibe 编码指南 将引导您完成所有您需要知道的内容。

一旦您的原型准备就绪，您就可以发布它，并通过链接与任何人分享——无论是利益相关者、投资者、客户还是测试用户。他们可以直接与原型互动，而您只需与Horizons聊天，即可根据他们的反馈持续改进。

是的——这正是 Horizons 区别于传统原型工具之处。当您准备好越过原型阶段时，只需单击一下即可将您的项目发布为功能齐全的实时网站或应用程序。您的套餐中包含主机、域名和商务电子邮件。

此外，由于 Horizons 内置了集成后端，您的原型已经拥有数据库、用户账户和文件存储功能，随时可用——因此，当您准备好进行扩展时，所需的一切都已就绪。无需从头开始重建，也无需外部工具。

您可以免费开始使用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分的使用取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，而更复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的原型，见证它的诞生，并在投入任何资金之前真正体验 Horizons 的功能。当您准备发布时，只需切换到我们的付费套餐即可。主机和域名已包含在内——只需点击发布，您的原型即可上线。

我们关心您的隐私

本网站使用 Cookie，这些 Cookie 是网站正常运行、获取您与网站互动的数据以及用于营销目的所必需的。接受即表示您同意在您的设备上存储 Cookie，用于广告定位、个性化和分析，如我们的Cookie 政策中所述。