借助AI，从想法到功能原型，只需几分钟

原型和最小可行产品 (MVP) 经常被混淆，它们是不同的。



原型关乎可视化和验证——它是您方案的交互式预览，您可以与利益相关者、投资者或用户分享，以便在投入全面开发之前收集反馈。它不需要完全具备功能或完善到可供公众使用。



MVP 是您产品的第一个真实可用的版本——仅包含必要的功能，以便发布、获取早期用户并开始从实际使用中学习。



简而言之：您制作原型是为了验证您的想法，而您构建 MVP 是为了在现实世界中测试它。借助 Horizons，您可以两者兼顾——从原型开始，收集反馈，把它扩展为功能齐全的产品，不需要从头开始。在我们的原型与 MVP 指南中了解更多信息。