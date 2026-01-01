借助AI，从想法到功能原型，只需几分钟
超越静态模型的AI原型设计
餐厅预订网络应用
销售管道追踪工具
会员网站
商业网站
商业创意验证工具
反馈收集应用程序
如何利用AI创建交互式原型
描述你的灵感
通过聊天进行优化
分享和收集反馈
需要更多指导吗？
用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
原型设计常见问题解答
什么是AI原型设计？
AI 原型设计是将创意转化为应用程序或网站的工作、交互预览的过程 — 使用 AI 为您处理设计、布局和功能。您无需花费数周时间在设计工具上或等待开发人员，只需描述您想要的内容，AI 即可在几分钟内构建它。使用 AI Builder,您的原型不仅仅是一个模型 — 它是一个功能丰富、可共享的预览，您可以在致力于全面开发之前进行测试和完善。
想了解更多有关原型设计过程的信息吗？请查看我们的软件原型设计指南进行更深入的探讨。
AI Builder AI 原型是为谁设计的？
任何在致力于全面开发之前有自己想要可视化、测试或共享的想法的人。这包括：
- 创始人和企业家 – 在开发支出之前与投资者或早期用户验证您的概念。
- 产品经理 – 将需求转化为交互原型，以协调利益相关者并减少修订轮次。
- 自由职业者和代理机构 – 在构建项目之前向客户展示其项目的确切外观和工作方式。
- 设计师 – 无需等待开发人员即可将概念付诸实践。
- 任何有想法的人 – 如果您能够描述它，AI Builder 都可以构建它。
无需设计技能、编码知识，也无需技术背景。
线框图和原型有什么区别？
线框是一种基本的视觉蓝图 – 它显示页面的结构和布局，没有任何样式或交互。原型更进一步 – 它看起来和感觉就像真实的东西，具有工作交互、真实内容和功能设计。使用 AI Builder,您可以完全跳过线框阶段，直接进入完全交互的原型，只需描述您需要的内容。
生成的设计是独一无二的吗？
原型和最小可行产品 (MVP) 经常被混淆，它们是不同的。
原型关乎可视化和验证——它是您方案的交互式预览，您可以与利益相关者、投资者或用户分享，以便在投入全面开发之前收集反馈。它不需要完全具备功能或完善到可供公众使用。
MVP 是您产品的第一个真实可用的版本——仅包含必要的功能，以便发布、获取早期用户并开始从实际使用中学习。
简而言之：您制作原型是为了验证您的想法，而您构建 MVP 是为了在现实世界中测试它。借助 Horizons，您可以两者兼顾——从原型开始，收集反馈，把它扩展为功能齐全的产品，不需要从头开始。在我们的原型与 MVP 指南中了解更多信息。
我需要具备设计或编程技能才能制作出原型吗？
完全没有。AI Builder 使用会话方式构建 – 通常称为 vibe 编码。您只需用简单语言描述您想要的内容，AI 就会为您实时构建。想要调整布局吗？只需询问即可。需要更改用户流吗？描述一下。如果您是新概念，我们的 vibe 编码指南 将引导您完成所有您需要知道的内容。
如何分享我的原型并收集反馈？
一旦您的原型准备就绪，您就可以发布它，并通过链接与任何人分享——无论是利益相关者、投资者、客户还是测试用户。他们可以直接与原型互动，而您只需与Horizons聊天，即可根据他们的反馈持续改进。
我可以把我的原型变成一个真正的、可运行的产品吗？
是的——这正是 Horizons 区别于传统原型工具之处。当您准备好越过原型阶段时，只需单击一下即可将您的项目发布为功能齐全的实时网站或应用程序。您的套餐中包含主机、域名和商务电子邮件。
此外，由于 Horizons 内置了集成后端，您的原型已经拥有数据库、用户账户和文件存储功能，随时可用——因此，当您准备好进行扩展时，所需的一切都已就绪。无需从头开始重建，也无需外部工具。
使用AI Builder原型构建器构建原型需要多少钱？
您可以免费开始使用——无需信用卡。注册后，您将获得 5 个 AI 积分，可立即开始构建。积分的使用取决于每个指令的复杂程度——简单的调整只需不到一个积分，而更复杂的构建可能需要更多积分。您的免费积分足以描述您的原型，见证它的诞生，并在投入任何资金之前真正体验 Horizons 的功能。当您准备发布时，只需切换到我们的付费套餐即可。主机和域名已包含在内——只需点击发布，您的原型即可上线。