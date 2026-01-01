所有功能都能为您的下一个创意提供动力

探索 Hostinger Horizons 提供的功能——强大的功能可帮助您更快、更轻松地构建和启动网站和 Web 应用程序，且无需代码。
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从一开始就致力于实现更多功能

无代码平台
无代码平台

无需编写任何代码即可启动项目。只需说明您的需求，AI 会处理从设计到功能的所有工作。

集成
集成

让您的网站更强大。Horizons 支持 Stripe、PayPal、Google AdSense 等多种支付方式——每项都配有简易的设置指南，让您轻松上手。

一键发布
一键发布

立即上线。只需几分钟即可测试、调整并发布您的网站或 Web 应用。

内置AI
内置AI

借助 AI Builder,AI 已经内置到您的应用中，添加聊天机器人、图像生成器和智能助理 — — 无需帐户、无需设置、无需惊喜计费。

最新LLMs
最新LLMs

采用最先进的大型语言模型来确保速度和创造力。

集成后端
集成后端

构建具有用户登录、数据存储、自动化电子邮件等功能的应用程序——无需额外设置或外部服务。

内容编辑模式
内容编辑模式

实时直观地定制文本元素。

根据一张图像完成设计
根据一张图像完成设计

上传图片，即可获得设计。您可以将视觉参考转化为完整的网页。

内置SEO优化
内置SEO优化

霍斯汀格人工智能构建器确保您构建的每个项目都能被发现，从谷歌搜索到ChatGPT — — 应有尽有。

代码编辑
代码编辑

凭借项目代码的完全访问权限，您可以根据情况进行修复、微调和构建。

网站克隆器
网站克隆器

粘贴任何网址，AI 即可将该网站重新创建为一个完全可编辑的项目——几分钟内即可快速开始重新设计、现代化或迁移。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

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您的一体化 AI 合作伙伴

Hostinger Horizons 涵盖您完整的创意流程——从项目构建到管理、发布和扩展。按类别探索所有功能。

发布和更新

一键发布。随时更新，无需设置或重新部署。

自动错误修复

如果有东西坏了，AI Builder 会帮助自动检测和修复问题。

版本还原

一键回到任何先前版本。无需版本控制工具。

SEO准备就绪

内置的 SEO 最佳实践可帮助您的网站排名，无需插件或额外设置。

AI聊天

用您自己的语言描述改进需求或提出新功能。AI 会立即更新您的项目。不存在瓶颈。

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无限功能受我们的公平使用政策约束。

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

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教程

使用 Hostinger Horizons 构建的分步指南。

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