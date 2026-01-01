所有功能都能为您的下一个创意提供动力
从一开始就致力于实现更多功能
无需编写任何代码即可启动项目。只需说明您的需求，AI 会处理从设计到功能的所有工作。
让您的网站更强大。Horizons 支持 Stripe、PayPal、Google AdSense 等多种支付方式——每项都配有简易的设置指南，让您轻松上手。
立即上线。只需几分钟即可测试、调整并发布您的网站或 Web 应用。
借助 AI Builder,AI 已经内置到您的应用中，添加聊天机器人、图像生成器和智能助理 — — 无需帐户、无需设置、无需惊喜计费。
采用最先进的大型语言模型来确保速度和创造力。
构建具有用户登录、数据存储、自动化电子邮件等功能的应用程序——无需额外设置或外部服务。
实时直观地定制文本元素。
上传图片，即可获得设计。您可以将视觉参考转化为完整的网页。
霍斯汀格人工智能构建器确保您构建的每个项目都能被发现，从谷歌搜索到ChatGPT — — 应有尽有。
凭借项目代码的完全访问权限，您可以根据情况进行修复、微调和构建。
粘贴任何网址，AI 即可将该网站重新创建为一个完全可编辑的项目——几分钟内即可快速开始重新设计、现代化或迁移。
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用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。