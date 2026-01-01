克隆任何网站，并用人工智能进行修改。
粘贴网址即可将任何网站重建为完全可编辑的网站，然后使用人工智能进行自定义。无需任何编程或代理机构。
一款网站克隆工具，并提供改进空间
保留你喜欢的结构，然后修改你不喜欢的部分。
从 URL 生成
粘贴任何现有网站的链接，AI 即可将其内容、结构和设计重新创建为一个可编辑的网站，您可以基于此进行构建。
利用人工智能进行重新设计
利用人工智能聊天或拖放编辑功能，重写内容、添加章节或更改外观。保留有效内容，更新无效内容。
拥有你所建造的一切
在一个地方编辑、托管和发布您重新创建的网站，无需依赖开发人员或编写代码。
无论什么工作，人工智能都能助你更快完成。
迁移、重新设计、客户项目等等。跳过重复的设置步骤，直接投入到真正重要的工作中。
无需重新开始即可迁移
将您的网站从 WordPress、其他网站建设工具或任何其他平台迁移过来，无需手动重建每个页面。
对过时的网站进行现代化改造
升级旧网站，添加其从未支持过的功能，从预订和客户仪表盘到电子商务。
将网站改造为新用途
从现有网站入手，然后改变内容、结构和功能，以适应新的品牌、产品或受众。
重新创建客户的网站
导入客户现有的网站作为起点，然后根据规范进行定制，无需手动重建。
开启多语言体验
重新创建您的网站，然后使用人工智能将内容调整为新的语言和市场。
原型和实验
将现有网站变成可编辑的沙箱，以便在正式上线前测试新的布局、品牌或信息传递方式。
如何使用人工智能克隆网站
01
粘贴网址
输入网站链接，让AI克隆该网站。AI会分析其内容、布局和结构，并将其重新创建为一个可编辑的网站。
02
审核和定制
您重新创建的网站已准备就绪，可以进行编辑。与人工智能对话，重写内容、更新设计或添加新版块，直到一切看起来都完美无缺。
03
一键发布
网站满意后，即可一键发布。主机、域名以及上线所需的一切都已包含在内。
AI网站克隆常见问题解答
什么是网站克隆器？
网站克隆器是 Hostinger AI Builder 的一项功能，它可以根据 URL 重建现有网站，并保留其结构、样式和内容，将其转化为可编辑的交互式项目。只需粘贴链接，AI 即可构建一个您可以自由自定义的初始网站。
网站克隆功能的目标用户是谁？
网站克隆功能专为那些心中已有网站构想的人而设计，无论该网站是他们自己的、客户的，还是他们想要迁移出去的。它尤其适用于无需聘请代理机构即可更新过时网站的小型企业主、希望更快地重建客户网站的自由职业者和代理机构，以及任何从其他网站构建器、WordPress 或类似平台迁移过来的人。
我可以克隆任何网站吗？
只要您拥有该网站的所有权或已获得使用许可，即可通过提供网址生成任何网站的新版本。AI Builder 会分析网站的可见内容和结构来创建您的版本，结果可能因原始网站的复杂程度而异。
我可以编辑克隆的网站吗？
没错，编辑才是关键。网站生成后，您可以更改文案、颜色、图片、布局和组件，既可以直接选择元素，也可以在 AI 聊天中描述更改内容。
我可以修改代码吗？
是的。如果您需要更多控制权，可以使用完整的代码编辑功能，这样您就可以在可视化编辑器之外进行自定义，并根据需要扩展项目。
克隆的网站看起来会和原来的网站一模一样吗？
生成的结果只是一个近似的起点，并非像素级精确复制。某些布局、动画或高度自定义的元素可能无法完全保留。您可以根据 AI 提示或手动拖放编辑，对布局和内容进行任何调整。
克隆和编辑网站需要编程经验吗？
无需任何操作。只需粘贴网址，然后用简单的语言描述您想要进行的更改。AI Builder 会处理其余部分，无需任何设计或技术技能。