利用内置AI，让您的 Web 应用和网站更智能

直接在您的 Web 应用或网站中添加交互式 AI 功能——聊天机器人、图像生成器、智能助手等等。无需 ChatGPT® 帐户，无额外付费，也不需要任何技术设置。只需描述您的需求，即可在几分钟内上线。
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有了 AI Builder,AI 不是您添加到 Web 应用程序或网站的东西 — — 它已经内置到您的项目中，它始终处于打开状态，始终准备就绪 — — 无需注册、无需安装工具、无需额外设置。
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用通俗易懂的语言描述您想要的人工智能功能 — AI Builder 构建它并即时连接人工智能，无需第三方集成，无需手动设置。
AI积分内置于您的AI Builder计划中，无需单独计费，无需意外收费，您所需要的一切费用都已涵盖。
随时了解您所处的位置 – 从 AI Builder 仪表板中准确跟踪您的 AI 积分使用情况。 一切都在一处，无需外部平台检查。
从客户支持聊天机器人和图像生成器到个性化助手和测验工具 — — 如果您能够描述它，AI Builder 可以将它内置到您的网络应用程序或网站中。

用户对 Hostinger Horizons 的评价

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了全新的 @Hostinger AI Builder 工具，我必须说，我印象深刻。

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder 可能是构建百万美元应用程序的最有效振动代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger AI Builder 是一种新的创新方式，可以在全部投入之前创建 MVP 和测试创意。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger AI Builder 是一个工具，你可以用它构建你的想法 — — 你只需要解释一下，它就能用。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

霍斯廷格人工智能构建器与其他东西相比，真的是一个改变游戏规则的工具。在我的网络应用程序上为我的博客设置子域名是如此容易 — — 我当时说 : ' 哇！

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试过霍斯廷格人工智能构建器 & 这是一个改变游戏规则！ 这个没有代码的人工智能应用程序构建器在几分钟内创建光滑的网站和应用 — — 设计，代码和写作为你。 值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用Hostinger AI Builder构建一些漂亮的东西，它不像一个典型的网站构建器 – 它更多。

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