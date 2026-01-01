把灵感转化为应用程序的AI应用构建工具

由AI驱动的无代码应用构建器，只需用文字即可构建和发布交互式网络应用。
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把灵感转化为应用程序的AI应用构建工具

如何利用AI构建应用程序

01

确定想法和核心功能

首先确定您的网络应用将解决的核心问题，并概述所需的功能。
02

描述你的灵感或选择一个模板

只需把你的灵感告诉AI，就能看到它变成现实——或者选择一个模板进一步加快进程。
03

编辑、测试和发布

设置您的应用、运行测试，准备好后在线发布 — — 借助 AI Builder,您可以一键完成。
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探索可使用 Hostinger Horizons 开发的Web应用程序的真实示例，从个人网站到商业工具 - 全部由 AI 提供支持，通过简单的指令实现。
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CRM 网络应用程序

轻松组织和管理联系人。通过保存会议记录和详细信息来强化关系。开始构建
轻松跟踪跨平台的广告支出和广告营销效果，控制总成本。开始构建
让顾客在同一个位置浏览菜单、预订餐桌和指定饮食偏好。开始构建
快速收集用户见解和意见，以改进产品和服务。开始构建
立即创建并发送专业、可定制的发票，让您的业务看起来焕然一新。开始构建
通过分步指导和AI内容建议帮助用户创建出色的简历。开始构建
在时尚、易用的平台上共享、组织和播出播客。开始构建

借助 Hostinger 无代码 AI 应用程序构建器，构建更快、更智能、更简单

一体化 AI 网络应用构建器

从代码和设计到内容和SEO — — 让Hostinger AI Builder处理所有问题。 Connect Stripe和Integrated后端启动真正的、工作正常的Web应用程序 — — 无需技术技能。

为速度而生，零瓶颈

只需描述你的想法，AI 即可将其变为现实——快速且随时可用。支持 80 多种语言，用自己的语言进行构建。

扩展和发布一样迅速

一键上线，安全快速的主机托管、自定义域名、企业邮箱等功能一应俱全，一站式服务。无需第三方解决方案。

采用尖端科技

Horizons 依靠值得信赖的 LLM 和尖端工具来为您最大胆的 Web 应用程序创意提供高质量的代码、副本和设计。

准备好实现您自己的项目方案了吗？

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探索全面的教程、操作指南和分步说明，助您快速从新手晋升为 AI 专家。获取构建您的第一个 AI 项目所需的一切，以及更多内容。
入门指南

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改进你的指令

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应避免的常见错误

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AI应用构建工具常见问题解答

以下是我们收到的一些有关网络应用程序创建的最常见问题的答案。

AI 应用生成器是一种工具，让您无需传统编码，即可使用 AI 创建应用或网站。您只需描述想要构建的内容，AI 就会为您生成应用结构、逻辑和界面，从而让非技术用户也能轻松创建应用。

是的，你不需要编码经验来构建Web应用。虽然传统的开发需要学习HTML、CSS或JavaScript之类的语言，以及Node.js或Django之类的框架，但是无需代码和AI工具，例如Hostinger AI Builder，可以让你用你自己的话描述你的想法，并立即生成一个工作正常的Web应用，无需编写代码。

在我们的指南中了解更多关于如何制作Web应用的信息。

可以。它能够协助用户快速验证他们的方案和灵感，继而非常适合初创公司、创始人及团队。您无需聘请开发人员即可创建和迭代网络应用程序，从而更容易地测试最小可行产品（MVP）并尽早收集反馈。

Web 应用开发成本可能差异很大。自己构建应用可能经济实惠，但需要时间和技术技能，而雇用开发团队可能需要花费数千美元。

使用像 Hostinger AI Builder 这样的无代码平台是一个可访问且预算友好的选项。这些计划经济实惠，从 ¥21.99/月 开始。它们让您无需大量前期投资即可开发和启动应用。

有关详细分类，请参阅Web 应用成本是多少。

您可以在几分钟内将灵感变为应用。在描述了您的应用后，AI 会几乎立即创建一个功能齐全的网络应用。接下来，您可以优化功能、调整布局并在发布前测试您的应用。

对于编码，您需要一个代码编辑器(如 Visual Studio Code ) 、 版本控制(如 GitHub)和部署工具。 对于 Hostinger AI Builder 这样的无代码应用制造商，您只需要一个平台 — 它在一个无缝流中处理应用创建、托管和部署。

您可以构建各种各样的网络应用程序，包括内部工具、仪表板、MVPs、商业应用、预订系统、SaaS 和交互式网络应用。

Hostinger Horizons AI 应用创建器专为基于网络的应用程序开发而设计，而非原生移动应用程序。

在上线之前，您可以预览和测试您的网络应用，以确保一切按预期运行。借助 Hostinger Horizons，您可以在沙盒环境中测试您的应用，并通过请求 AI 进行调整来快速修复问题 — 无需编码或手动调试。

确保一切正常之后，一键即时发布您的网络应用。内置托管功能，因此无需管理部署设置。

有关更多详情，请查阅我们的网络应用测试指南。

可以，在 AI 生成您的网络应用或网站后，您可以继续编辑。如果您只想编辑文本和代码，则无需消息积分，可以直接编辑。

只要您拥有足够的消息积分，您还可以使用 Hostinger Horizons 进行更改并生成全新版本的应用或网站。只需向我们的 AI 网络应用构建器发送消息，描述您想要进行的更改即可。

网络应用安全包括设置SSL证书、管理权限、保护用户数据以及监控威胁。Hostinger Horizons 默认处理基本的安全措施，您还可以阅读更多关于网络应用安全最佳实践。

维护 Web 应用意味着保持其更新、安全和流畅运行。这包括修复漏洞、更新软件组件以及随着时间的推移改进功能。Hostinger AI Builder 等工具通过将更新和托管捆绑在一个平台中来简化维护。

从网络应用中赚钱的方法有很多。您可以通过订阅或一次性购买、运行广告、提供高级功能（免费增值模式）或出售专业工具或内容的访问权限等方式直接向用户收费。Hostinger Horizons与支付系统集成，让设置付费功能或服务变得更加容易。

如需更多灵感，请查看如何将网络应用货币化的方法。

网站显示的是静态或半动态内容；而网络应用提供的是交互式功能，如用户账户或实时更新。优劣取决于您的使用目的。

请参阅我们的网络应用与网站对比，了解更多信息。

网络应用可在浏览器中运行，而移动应用可下载到设备中。网络应用更易于更新和部署，而移动应用可以提供更好的设备集成。

请参阅我们完整的网络应用与移动应用利弊分析。

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