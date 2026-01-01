把灵感转化为应用程序的AI应用构建工具
如何利用AI构建应用程序
确定想法和核心功能
描述你的灵感或选择一个模板
编辑、测试和发布
需要一些无代码的 Web 应用程序创意吗？
借助 Hostinger 无代码 AI 应用程序构建器，构建更快、更智能、更简单
一体化 AI 网络应用构建器
为速度而生，零瓶颈
扩展和发布一样迅速
采用尖端科技
想要深入了解吗？
AI应用构建工具常见问题解答
什么是 AI 应用构建工具？
AI 应用生成器是一种工具，让您无需传统编码，即可使用 AI 创建应用或网站。您只需描述想要构建的内容，AI 就会为您生成应用结构、逻辑和界面，从而让非技术用户也能轻松创建应用。
我没有编程经验也能开发网络应用程序吗？
是的，你不需要编码经验来构建Web应用。虽然传统的开发需要学习HTML、CSS或JavaScript之类的语言，以及Node.js或Django之类的框架，但是无需代码和AI工具，例如Hostinger AI Builder，可以让你用你自己的话描述你的想法，并立即生成一个工作正常的Web应用，无需编写代码。
在我们的指南中了解更多关于如何制作Web应用的信息。
Horizons AI 应用构建工具适合初创公司或最小可行产品吗？
可以。它能够协助用户快速验证他们的方案和灵感，继而非常适合初创公司、创始人及团队。您无需聘请开发人员即可创建和迭代网络应用程序，从而更容易地测试最小可行产品（MVP）并尽早收集反馈。
开发一个应用程序需要投入多少钱？
Web 应用开发成本可能差异很大。自己构建应用可能经济实惠，但需要时间和技术技能，而雇用开发团队可能需要花费数千美元。
使用像 Hostinger AI Builder 这样的无代码平台是一个可访问且预算友好的选项。这些计划经济实惠，从 ¥21.99/月 开始。它们让您无需大量前期投资即可开发和启动应用。
有关详细分类，请参阅Web 应用成本是多少。
利用AI创建一个应用的速度到底有多快？
您可以在几分钟内将灵感变为应用。在描述了您的应用后，AI 会几乎立即创建一个功能齐全的网络应用。接下来，您可以优化功能、调整布局并在发布前测试您的应用。
构建一个网络应用程序需要哪些工具？
对于编码，您需要一个代码编辑器(如 Visual Studio Code ) 、 版本控制(如 GitHub)和部署工具。 对于 Hostinger AI Builder 这样的无代码应用制造商，您只需要一个平台 — 它在一个无缝流中处理应用创建、托管和部署。
我可以用无代码AI应用构建器创建什么类型的应用程序？
您可以构建各种各样的网络应用程序，包括内部工具、仪表板、MVPs、商业应用、预订系统、SaaS 和交互式网络应用。
Hostinger Horizons AI 应用创建器专为基于网络的应用程序开发而设计，而非原生移动应用程序。
如何测试、修复问题和发布网络应用程序？
在上线之前，您可以预览和测试您的网络应用，以确保一切按预期运行。借助 Hostinger Horizons，您可以在沙盒环境中测试您的应用，并通过请求 AI 进行调整来快速修复问题 — 无需编码或手动调试。
确保一切正常之后，一键即时发布您的网络应用。内置托管功能，因此无需管理部署设置。
有关更多详情，请查阅我们的网络应用测试指南。
AI 生成应用后，我还可以自定义应用吗？
可以，在 AI 生成您的网络应用或网站后，您可以继续编辑。如果您只想编辑文本和代码，则无需消息积分，可以直接编辑。
只要您拥有足够的消息积分，您还可以使用 Hostinger Horizons 进行更改并生成全新版本的应用或网站。只需向我们的 AI 网络应用构建器发送消息，描述您想要进行的更改即可。
如何保障我的网络应用安全？
我的网络应用上线后还需要维护吗？
维护 Web 应用意味着保持其更新、安全和流畅运行。这包括修复漏洞、更新软件组件以及随着时间的推移改进功能。Hostinger AI Builder 等工具通过将更新和托管捆绑在一个平台中来简化维护。
如何通过网络应用程序获利呢？
从网络应用中赚钱的方法有很多。您可以通过订阅或一次性购买、运行广告、提供高级功能（免费增值模式）或出售专业工具或内容的访问权限等方式直接向用户收费。Hostinger Horizons与支付系统集成，让设置付费功能或服务变得更加容易。
如需更多灵感，请查看如何将网络应用货币化的方法。