打造您专属的AI工具——无需设置，省心无忧
从有趣的业余项目到实用的工具
构建 AI 工具所需的一切功能
内置AI
通过聊天构建，无需编码
你的想法设定上限，技术无上限
一次构建，持续获利
如何使用
打开您的 Horizons 项目
创建、调整和测试
发布和分享
选一个模板，然后把它变成你自己的。
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
自定义 AI 工具创建常见问题解答
如何开发我自己的AI工具？
只需打开您的 AI Builder 项目并开始聊天 – 用通俗易懂的语言描述您要构建的内容，AI Builder AI 将使它生动起来。在您的项目中已经内置了无缝的 生成性 AI 集成，因此无需第三方帐户、模型选择和单独计费。您可以提示自定义任何内容，并随时手动编辑文本或更新图像，无需花费任何积分。准备好后，点击发布 – 托管和域已包含在您的计划中。
在我们的 Horizons Integrated AI overview中了解更多信息。
谁可以使用 AI Builder 创建自定义 AI 工具？
Horizons AI 功能专为希望实现想法的人打造——无需编码经验。无论您是希望构建自定义 AI 工具而非支付第三方解决方案费用的小企业主，还是希望通过 AI 驱动的应用程序实现受众变现的创作者，亦或是希望将自身知识打包成工具出售给客户的专家（例如健身教练或营养师），Horizons 都能助您实现。
只要您能描述出想要构建什么，就能将其构建出来。如果您正在寻找灵感或只是想抢占先机，可以浏览我们的 预设模板，找到适合您想法的模板。
我可以在我的应用中添加什么类型的AI功能？
Horizons 支持文本生成和分析，以及图像生成和分析（PNG、WebP、JPEG）。您可以通过这些方式来创建您自己的 AI 聊天机器人、个人 AI 助手、写作工具、图像转换器、推荐引擎等等。
Horizons可以免费使用吗？
您可以免费开始使用 Horizons。您的套餐包含 AI 积分，可立即开始构建和试验。一旦您用完免费积分，您可以随时充值以继续构建并为已发布的应用程序或网站中的 AI 功能提供支持。没有意外收费，没有隐藏费用——您始终可以控制您的支出。
如何使用AI积分？
AI 积分支持两项功能：构建您的网站或应用程序（1 条消息 = 1 个积分），以及您已发布的网络项目中的 AI 功能。对于您网站或网络应用程序中的 AI 功能使用，我们采用小数积分——这意味着只有当您的用户与您的 AI 工具互动时，才会消耗您的积分。
我能查看我的应用使用了多少AI积分吗？
可以。您的AI积分使用情况仪表板显示了用于构建和编辑的积分明细，以及您的应用AI功能所消耗的积分——您的积分去向一目了然。
我需要懂编程才能使用 Horizons AI 工具构建器吗？
完全不是。AI Builder 是为每个人设计的 — — 从非技术制造者到经验丰富的开发人员。如果您能够描述您想要构建的内容，AI Builder 可以帮助您构建它。
如果我之前已经购买了套餐，我可以用它开发AI工具吗？
是的 – 如果您以前使用AI App Builder构建过项目，或者使用AI Builder对网站进行了氛围编码，则集成的AI功能已经包含在您的计划中，无需支付额外费用。只需打开现有项目或启动新项目，补充您的AI积分，即可开始使用。