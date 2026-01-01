Hostinger 提供两种方式来构建电子商务网站——使用 Horizons 氛围编程平台和 Hostinger 的拖放式建站助手——顾名思义，差异就在名称中。

Hostinger 建站助手允许您从模板开始或根据描述生成电子商务网站，然后通过拖放预构建元素进行自定义。它非常适合快速启动一个简洁、简单的在线商店。

Horizons 采用对话式方法——您与 AI 聊天，它会实时应用更改，为您提供更大的自定义自由度。它还允许您构建更高级的项目，例如市场或带有用户登录的更复杂的在线商店，这得益于它的集成后端。对于那些需要的用户，也提供完整的代码访问权限。

这两种工具都由 Hostinger 的原生电子商务解决方案提供支持，并且是为没有技术知识的人设计的——区别在于您喜欢如何构建以及您需要多少灵活性。