随心打造您的商店，在线销售
在线销售和扩展所需的一切
销售数字产品
助力增长所需的全部功能
主机、域名和邮箱——全部包含在内。营销和支付工具可轻松设置：SEO、Stripe、PayPal、AdSense 等。
0% 交易手续费
赚多少，留多少。接受100多种支付方式，无额外费用。
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从概念到支付只需几分钟
用户对 Hostinger Horizons 的评价
动感编码将开发压缩了45 % ， Hostinger AI Builder等工具将自然语言转化为工作原型只需几小时而不是几周，构建软件的进入门槛大大降低。
我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎
构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。
Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。
您不会相信，使用霍斯廷格的人工智能构建器为您的网站和客户构建您想要的内容是多么容易！简直太神奇了 — — 亲眼看看！
Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。
喜欢 @Hostinger AI Builder 的发展方向！新的 AI 更新互动起来非常有趣。 它不仅改变了我，而且我认识很多其他人。
我想知道霍斯汀格如何拉下了人工智能构建器。..它允许任何人部署前端和后端的速度有多快，这太疯狂了。
无法告诉你这个项目在我的某天清单上等了多久，直到你们做了人工智能构建器。我对Web Apps的编码一无所知。0 就这样。我的梦想项目是帮助同伴们活下去。呼！
相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜
现在，您只需在 Hostinger AI Builder 上输入提示即可构建 Web 应用程序。
我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。
这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。
你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。
AI Builder vibe code 在线商店常见问题
什么是 Horizons 电子商务？
Horizons 电商旨在让每个人都能轻松进行在线销售。Horizons AI 通过简单的聊天界面构建您的商店或定制电商网络应用，而 Hostinger 的原生电商解决方案则负责产品、支付、订单和配送——所有这些功能都开箱即用。
无需编码，无需技术设置，无需处理多个独立工具。您在线销售所需的一切，随时待命。
我可以卖什么？
您可以销售实体产品、数字产品、礼品卡和按需印刷产品。
目前尚不支持订阅和预约功能，但您仍然可以使用第三方工具来提供这些功能：
- 要开始销售订阅，我们建议您使用 Stripe。只需询问 Horizons 将其连接到您的项目。
- 对于预约，Calendly 等工具非常有效。您也可以询问 Horizons 如何将其添加到您的网站。
支持哪些支付方式？
支持哪些运输方式？
连接店铺后，您可以设定配送区域，这里包含了 25 个配送选项，可以根据订单金额或商品重量设置自定义配送规则。
如何将在线商店连接到我的项目？
只需两步即可让您的店铺上线运行：
- 点击您的Horizons项目右上角的“集成”，然后选择并连接店铺。Horizons会立即为您完成设置。
- 连接后，前往“集成”→“在线商店”即可访问所有商店设置。
查看我们的分步指南了解更多说明。
我该如何编辑我的在线商店？
您可以随时点击“集成” → “店铺”来管理您的商店。
连接后，您将看到链接，这些链接会将您重定向到内置的店铺管理器。在那里，您可以管理产品、付款等等，无需输入任何指令。
如果您想修改店铺的外观（例如产品列表的布局），只需在聊天中向AI提出更改即可。
我可以用 Horizons 创建网上商店之外的项目吗？
是的 – 这也是 AI Builder 真正脱颖而出的地方。从一个简单的在线商店到完全自定义的电子商务应用程序，AI Builder 可让您构建任何您可以想象的电子商务体验 – 包括根据您的确切业务需求定制的工具。库存跟踪器、订单管理系统、销售仪表板 – 只需描述您需要的内容，AI Builder 即可为您构建。
我需要懂编程才能创建电子商务应用或商店吗？
完全没有。AI Builder 是围绕vibe coding构建的–只需描述您要构建的内容，AI 即可处理其余事宜。无论您是启动店面还是构建自定义电子商务工具，只需要提示即可。
如果您的目标是启动网上商店，则只需一个提示即可构建初始网站，然后连接内置的网上商店集成并添加您的产品–所有这一切都无需编写一行代码。
氛围编程适合我吗？
如果你曾经对网上商店或定制电子商务工具有过想法，但不知道从哪里开始 – 氛围编码适合你。你不用编写代码，只需用简单的语言描述你想要构建的东西，人工智能就会一步一步地让它生动起来。
最好的发现方法是自己尝试一下。人工智能构建器附带一个免费试用，包括5个提示 – 足够氛围编码一个初始网上商店或定制电子商务应用程序，并在你承诺任何事情之前查看它到底能做什么。不需要信用卡。
Horizons 和 Hostinger 建站助手在电子商务方面有什么区别？
Hostinger 提供两种方式来构建电子商务网站——使用 Horizons 氛围编程平台和 Hostinger 的拖放式建站助手——顾名思义，差异就在名称中。
Hostinger 建站助手允许您从模板开始或根据描述生成电子商务网站，然后通过拖放预构建元素进行自定义。它非常适合快速启动一个简洁、简单的在线商店。
Horizons 采用对话式方法——您与 AI 聊天，它会实时应用更改，为您提供更大的自定义自由度。它还允许您构建更高级的项目，例如市场或带有用户登录的更复杂的在线商店，这得益于它的集成后端。对于那些需要的用户，也提供完整的代码访问权限。
这两种工具都由 Hostinger 的原生电子商务解决方案提供支持，并且是为没有技术知识的人设计的——区别在于您喜欢如何构建以及您需要多少灵活性。