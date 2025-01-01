为您的企业获取专业的企业邮箱主机
与您的自定义域名匹配的商业电子邮件地址将使您的品牌看起来更可信。
只需点击几下即可设置
01
选择企业邮箱套餐
经营新业务？选择 CNY 4.99/月 的企业邮箱起步套餐。如果您需要更多资源，CNY 21.99/月的高级版企业邮箱是完美的选择。请注意，价格是按邮箱数量计算的。
02
进行结账
选择企业邮箱数量和订阅期限。完成付款流程后，您将到达您的企业邮箱账号仪表板。
03
配置您的企业邮箱
最后，创建一个电子邮件帐户，设置 DNS 设置，并将您的电子邮件同步到其他设备。剩下要做的就是发送您的专业电子邮件。
选择您的电子邮件套餐
Business Starter
CNY 21.99节省 77%
CNY 4.99 /月
每个邮箱的价格
以 CNY 11.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
每个邮箱包含10GB存储空间
邮箱内存可升级
50个电子邮件别名
防病毒检查
高效反垃圾邮件
基于云的基础设施
免费域名
最热门
Business Premium
CNY 36.99节省 41%
CNY 21.99 /月
每个邮箱的价格
以 CNY 29.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
每个邮箱包含50GB存储空间
邮箱内存可升级
50个电子邮件别名
防病毒检查
高效反垃圾邮件
基于云的基础设施
免费域名
付款须知
为您的企业提供专业电子邮件地址
使用基于域名的电子邮件地址给客户留下深刻印象，提高可信度，让您的品牌从一开始就显得专业。通过电子邮件建立客户信任。
安全、私密且无广告的电子邮件
获得企业级安全保护，保护您的收件箱免受垃圾邮件、恶意软件和网络钓鱼的侵害。与免费的个人电子邮件服务不同，邮箱的私密和安全在我们这里将得到保护。
99.9% 正常运行时间保证和全天候客户支持
自动备份可防止数据丢失和灾难性恢复，让您高枕无忧。如果您需要帮助，我们的全球支持团队将全天候为您服务。
大量存储来扩展您的业务
每天最多可发送 5000 封电子邮件，我们的托管电子邮件服务包含 30 GB 内存。需要更多存储空间？随时升级内存，并根据需要将其分配给指定的邮箱。
从任何地方管理您的电子邮件帐户
轻松将邮件服务器连接到 iOS 或 Android 移动设备。与您喜爱的电子邮件应用程序（如 Outlook、Thunderbird 等）同步，以便随时随地管理您的通信。
快速简便的设置
无需任何技术技能即可开始使用。我们直观的控制面板和自动配置让您可以轻松地在不同设备和邮件客户端上设置电子邮件帐户。
专业的电子邮件托管功能
人性化管理
使用直观的控制面板轻松管理电子邮件帐户。配置设备、调整 DNS 设置，用我们的网络邮箱客户端发送电子邮件、整理邮箱和添加联系人。
自动配置
快速连接您最喜欢的电子邮件应用程序。我们支持 IMAP、POP3 和 SMTP，可与 Apple Mail、Outlook、Thunderbird 等无缝设置 - 无需手动配置。
电子邮件自动化功能
设置您外出时的自动回复，将电子邮件转发到多个帐户，并使用 catch-all 捕获那些发送到拼写错误的电子邮件地址的电子邮件。
高级电子邮件安全
确保收件箱的安全。内置 DKIM、DMARC 和 SPF 保护可拦截垃圾邮件和病毒，为域名内发送的电子邮件提供额外保护。
详细日志，全面掌控
通过访问和操作日志，您可以跟踪帐户被访问的时间和地点、在此期间采取了哪些操作以及发送和接收了哪些电子邮件。
灵活的邮箱存储
随着业务的增长，扩展邮箱内存。您可以随时升级存储空间，根据业务需求将其分配给一个或多个邮箱。
关于企业邮箱的常见问题
查找有关企业邮箱的常见问题的答案。