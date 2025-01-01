企业邮箱帐户使用公司的自定义域名，例如 名字@公司名称.com。这与个人电子邮件不同，您通常得使用服务商的域名 - 例如 名字@gmail.com。

使用商务电子邮件，您的品牌将看起来专业且可信——如果您在网上经营小型企业，这一点至关重要。客户通常对使用个人电子邮件的公司更加怀疑，因为任何人都可以轻松地免费创建一个。

使用专业的电子邮件地址可以将您的企业与声名狼藉的公司区分开来，增强您的品牌真实性，并激发客户的信任。