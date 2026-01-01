给人工智能一份工作，而不仅仅是一个提示

借助 Hostinger,您可以让代理人工智能在整个企业中工作，运行自己的私人代理，或将人工智能连接到现有堆栈。

一名代理人负责日常业务任务

Hostinger代理回复客户，跟进线索，创建内容，并帮助改善您的SEO,所有这一切都从一次聊天使用简单的语言。

探索霍斯廷格代理

你自己的经纪人，按照你的意愿。

OpenClaw 和 Hermes Agent 都是您可以自行运行的私有 AI 代理。两者都包含在一个托管方案中，大约 60 秒即可部署完成，无需服务器管理。

探索 OpenClaw 和 Hermes

您提示，您的基础架构起作用。

Hostinger Connector 是一个 MCP 扩展，可让您的 AI 编码工具读取和更新 Hostinger 设置。无需离开编辑器即可部署项目、更新 DNS 和检查网站。

探索霍斯廷格连接器

免费安装。与您活跃中的套餐配合使用。

用于智能体人工智能的工具和资源

代理邮件

专为人工智能代理打造的自动化收件箱，包含在每个 Hostinger 电子邮件套餐中。

开发人员文档

Hostinger Connector 的设置指南、工具参考和身份验证文档。

代理人行动，你掌控全局。

每个代理都以安全性为先。您可以选择它可访问的内容，批准重要操作，并在需要时随时撤销访问权限。

您批准重要行动

代理商在采取不可逆行动之前，会征求您的同意。

您的设置是隔离的

您的实例被墙关闭，默认情况下凭据保持隐藏。

您控制访问权限

仅在需要时授予访问权限，并可随时撤销访问权限。
代理人行动，你掌控全局。
得到数百万人的信任，能完成工作。
400多万
顾客
由像您一样的用户创建和推出。
1000多万
创建的网站
为全球各地的企业提供服务。
150+
国家
从一开始，我就打算长期留在这里。
20岁以上

深受全球客户信赖

看看大家对Hostinger的使用体验有何评价。
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

借助 Hostinger Horizons 等工具，Vibe 编码将开发时间缩短了 45%，只需数小时（而非数周）即可将自然语言转化为可运行的原型。软件构建的门槛显著降低。

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

我最近有机会测试了新的 @Hostinger Horizons AI 应用创建工具，不得不说它给我留下了深刻的印象。😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

构建价值百万美元的应用程序，Hostinger Horizons 可能是最有效的氛围代码工具。

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
数字专家

Hostinger Horizons是一种全新的创新方法，你可以创建 MVP，并且在全力投入之前测试你的方案。

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger 的 HORIZONS AI 让你绝对想不到，给自己创建网站还是为客户构建竟都变得这么简单！简直不可思议——我亲眼见证！

Albert Bermejo
Albert Bermejo
内容创作者

Hostinger Horizons 是一个工具，您可以用它来构建您的创意 - 你所需要做的就是向它解释你的创意，仅此而已。

techmano
techmano
@nice_gamin60974

很喜欢@Hostinger Horizons的发展方向！新的AI更新互动起来真的很有趣。它不仅改变了我的生活，也改变了很多人的生活。

RameshR
RameshR
@rezmeram

我很好奇 Hostinger 是如何实现 Horizons 的... 它允许任何人如此快速地部署前端和后端，简直太疯狂了。

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

直到你们开发出Horizons AI，我都不知道这个项目在我的“未来规划”里搁置了多久。我一点也不懂Web应用程序的编码。从完全不存在到它的腾空出现。为了帮助我的伙伴们，我创建了梦想中的项目，它已经上线了。耶！

Jordi Robert
Jordi Robert
创始人

相比其他所有服务，Hostinger Horizons 确实颠覆了游戏规则。在我的网页应用上为我的博客设置子域名太简单了——让我觉得非常惊喜

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

现在，只需要在 Hostinger Horizons 上输入指令就可以构建 Web 应用了。真是太酷了！

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

我试用了 Hostinger Horizons，它彻底改变了游戏规则！这款无需代码的 AI 应用创建工具可以在几分钟内制作出流畅的网站和应用——设计、编码、编写，都由它代替你完成。值得一试。

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

这就像拥有一位顶级的 Web 开发人员/软件开发人员，随时准备创造您能想象到的任何东西。

Brooks Boshears
Brooks Boshears
创业者

你可以用 Hostinger Horizons 搭建一些非常棒的网站。它不同于一般的网站搭建工具，它的功能更丰富。

了解有关代理人工智能的更多信息

指南、教程和见解，帮助您更好地利用智能AI。
什么是代理人工智能？定义、示例及其工作原理

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代理人工智能是一种先进的人工智能形式，它可以独立设定目标、规划、推理并采取行动，在最少的人为监督下实现特定目标。

阅读完整故事
什么是人工智能代理？它们是如何工作的？举例说明。

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人工智能代理，也称为自主软件系统或智能数字助理，是旨在独立执行任务和做出决策以实现特定目标的程序。

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如何设置爱马仕代理(托管或自托管)

如何设置爱马仕代理(托管或自托管)

您可以通过两种方式设置 Hermes Agent:使用托管计划为您处理服务器和维护，或在虚拟专用服务器 (VPS) 上使用 Docker 自行托管。

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代理人工智能常见问题解答

关于 Hostinger 的智能体 AI 产品，您需要了解的一切
智能体人工智能（Adgentic AI）指的是能够独立完成多步骤任务的人工智能系统，而不是像传统人工智能那样一次只响应一个提示。它不会在每个阶段都等待指令，而是将目标分解成多个步骤，然后逐一完成。它可以自主调用应用程序接口（API）、搜索网络、使用其他软件，并且能够检查结果，在出现问题时调整策略。这种自主性正是它与聊天机器人的区别所在。
人工智能工具响应提示后便停止运行，因此每一步都需要人工指导。而智能人工智能则能接受目标并独立完成整个任务，自行决定执行步骤。例如，人工智能工具可能会帮你撰写电子邮件，而智能人工智能则会研究主题、撰写邮件并发送，如果过程中出现问题，还会进行调整。二者的区别在于范围和独立性：前者是需要人工参与的单个任务，而后者是无需人工参与的完整工作流程。
Hostinger Agent 通过一次聊天处理业务工作，拥有销售、客户服务、SEO、市场营销、HR 和财务技能。OpenClaw 和 Hermes Agent 是您自己管理的私人代理，管理计划或您自己的 VPS,二者都包含在一个计划中。对于开发人员，Hostinger Connector 通过 MCP 将 AI 编码工具带入您的托管，Agentic Mail 为代理提供可编程的电子邮件，Agentic Commerce 为发送 AI 代理为他们购买的购物者准备您的商店。
Hostinger Agent 从单个聊天开始工作，可连接到超过 1,000 个工具，包括 Gmail、Slack 和 Notion。使用它作为推广和提案的 AI 销售代理、回复和评论的 AI 客户服务代理、关键字研究和页面检查的 SEO AI 代理、活动和发布的 AI 营销代理、博客和新闻通讯的内容营销 AI 代理、帖子和标题的社交媒体 AI 代理、职位发布和政策的 HR AI 代理、报告和预测的金融 AI 代理，或供应商研究的采购 AI 代理。
可以。代理只能访问您连接到的帐户和工具，您可以随时断开其中任何帐户和工具的连接。您的对话与您的帐户绑定，其他用户看不到，并且永远不会用于训练 AI 模型或共享用于广告。在代理执行任何不可逆操作之前，它会暂停并请求您批准。Hostinger 已通过 ISO/IEC 27001:2022 认证，符合 GDPR。
可以。OpenClaw 和 Hermes Agent 都是您自己运行的私有代理。托管计划是最简单的路由，因为 Hostinger 处理设置、更新和安全，一个计划包括这两个应用程序。如果您希望 root 访问权限和您自己的服务器规格，则可以在 VPS 上自行托管其中一个。
是的，只需从hPanel一键即可。它们是独立的应用程序，因此您的配置和对话历史记录不会转移，而且您从新应用程序重新开始。在切换之前，值得注意的是任何重要事项。
可以。Hostinger Connector 让 AI 编码工具直接与您的托管设置配合使用，Agentic Mail 为您的座席提供自己的收件箱以实现自动化工作。AI 可融入您现有的工作流程，而不是取代它。
Hostinger Agent 从 ¥48.99/月 开始，包括每月自动刷新的 1,000 个点数。托管 OpenClaw 和 Hermes Agent 是 ¥41.99/月,续订时间为 ¥83.99/月,两个应用都包括在内。Hostinger Connector 对任何活动的托管计划都免费，Agentic Mail 随每个 Hostinger 电子邮件计划一起提供。
否。Hostinger Agent 是为企业所有者构建的，托管应用程序为您处理服务器设置，因此无需进行技术配置。Hostinger Connector 是为开发人员构建的，它会安装到您已使用的编辑器中。

准备好让代理人工智能发挥作用了吗？

无论您是想实现业务自动化、运行自己的 AI 代理，还是将 AI 连接到您的技术栈，今天都可以开始。
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