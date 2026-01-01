AI-managed VPS hosting

Your own server, made simple.

Get the power and flexibility of a VPS, with a built-in AI assistant that helps with setup, configuration, and troubleshooting using plain language.
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Manage your server with help from AI

A VPS is your own private server. Running one used to require technical knowledge, but now Hostinger Agent handles the technical work for you.

Regular VPS

  • Learn technical commands
  • Set up and manage everything yourself
  • Find and fix issues on your own

AI-managed VPS with Hostinger Agent

  • Describe what you need in plain language
  • Let Hostinger Agent carry out technical tasks
  • Get help finding and fixing issues

Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Hostinger Agent is your built-in AI assistant for managing a VPS. Just describe what you need and it helps with the technical work while you stay in control.
Runs server tasks from plain-language instructions
Installs, configures, and troubleshoots on your VPS
Works directly in your VPS terminal and hPanel
Understands 50+ languages
Requires no extra subscription or setup
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Meet Hostinger Agent, your built-in AI assistant

Choose your AI-managed VPS hosting plan

立减66%
KVM 1
¥142.99
¥47.99/月
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以 ¥87.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
1 个 vCPU 内核
4 GB RAM
50 GB NVMe 硬盘空间
4 TB 流量
最热门
立减64%
KVM 2
¥178.99
¥64.99/月
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以 ¥109.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
2 个vCPU 内核
8 GB RAM
100 GB NVMe 硬盘空间
8 TB 流量
立减70%
KVM 4
¥314.99
¥94.99/月
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以 ¥211.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
4 个vCPU 内核
16 GB RAM
200 GB NVMe 硬盘空间
16 TB 流量
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KVM 8
¥540.99
¥189.99/月
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以 ¥365.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。
8 个vCPU 内核
32 GB RAM
400 GB NVMe 硬盘空间
32 TB 流量
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

AMD EPYC 处理器
NVMe SSD存储
全球数据中心
每周免费备份
防火墙管理
1 Gbps 网络速度
公共 API
AI Web终端
免费域名一年
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All plans are paid upfront. The monthly rate reflects the total plan price divided by the number of months in your plan.

一键安装应用

从流行的应用程序中进行选择，并将其安装在VPS上，无需手动设置。
n8n

n8n

跨 400 多个应用程序自动执行任务，无需代码。
OpenClaw

OpenClaw

支持多通道消息传送的个人人工智能助理。
Hermes Agent

Hermes Agent

通过内置学习循环和多平台消息传递功能实现人工智能智能体的自我提升。
Paperclip

Paperclip

AI/ML 自主团队编排平台。
WordPress

WordPress

世界上最流行的网站建设者和CMS。
Immich

Immich

高性能自托管照片和视频管理。
查看1000多个应用程序

Made a mistake? Just go back

自动备份让您只需单击一下即可恢复VPS。
免费自动备份
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立即开始
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The power of a VPS, the ease of a conversation

Fast performance

NVMe storage, dedicated resources, and AMD EPYC processors keep your projects fast and responsive.
Your CPU and RAM aren't shared with other users, so performance stays consistent when traffic grows.
Tell Hostinger Agent what you need in plain language, and it helps configure, troubleshoot, and manage your VPS.
Start with one-click templates, guided setup, and AI assistance instead of learning server commands.
Connect your VPS to VS Code, Cursor, Claude, and other AI tools you already use.

Trusted by 5M+ users

我对 Hostinger 的 VPS 主机非常满意！他们的正常运行时间始终一流，确保我的网站顺畅地运行。每次我需要帮助的时候，他们的技术支持团队总是快速响应、专业度高，真诚地为我提供帮助。

Gad Iradufasha

Gad Iradufasha

如果AI无法解答你的问题，还有Hostinger AI聊天机器人+人工聊天，让一切都非常顺利。哦，他们的VPS简直棒极了，没有上下波动。感谢开发团队和其他相关人员。继续加油🚀

Maxim Shishkin

Maxim Shishkin

终于找到一家做得不错的 VPS 主机公司了！价格合理。优秀的门户网站，尊重用户的时间。无缝备份。良好的支持。真的非常可靠。

Noel

Noel

在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。

Omkar

Omkar

非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。

Sylvain

Sylvain

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Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin

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Noel

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Omkar

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非常感谢Carla帮我完成Hostinger VPS N8N升级。她专业且知识储备充足，再次感谢Carla。

Sylvain

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Frequently asked questions

An AI-managed VPS is a virtual private server where an AI assistant handles the technical work for you. With Hostinger's AI-managed VPS, you stay in full control of your server while Hostinger Agent — our built-in agent — carries out setup, configuration, and troubleshooting based on plain-language instructions. You get the power of a VPS without needing to learn Linux or server administration.
No. With Hostinger's AI-managed VPS, you don't need any Linux or command-line knowledge. Instead of typing server commands, you tell Hostinger Agent what you want in everyday language — for example, 'install WordPress' or 'set up a firewall' — and it performs the technical steps for you. This makes it a good fit for first-time VPS users with no technical background.
With a regular VPS, you're responsible for everything yourself: installing software, applying security updates, monitoring performance, and fixing problems through the command line. With Hostinger's AI-managed VPS, Hostinger Agent handles that technical work on your behalf, so you can focus on your website or project instead of server administration — while still keeping full control of the server.
Hostinger Agent is Hostinger's built-in AI assistant for VPS hosting. It runs inside the VPS web terminal and hPanel, and it manages your server through natural language in 50+ languages. You can ask Hostinger Agent to install applications, configure security, check server health, and troubleshoot issues — and it executes the actual commands on your server, confirming with you before any destructive action.
The VPS web terminal is a terminal built directly into hPanel that lets you access and manage your server straight from your browser — with no need to install PuTTY, configure SSH, or set up authentication keys. It works the same on Windows, macOS, and Linux, and Hostinger Agent is built into it, so you can manage your server using plain-language prompts instead of memorizing commands.
Yes. Hostinger's VPS supports 1-click installation for popular applications, including WordPress, WooCommerce, and 300+ others, so they set up automatically with no manual configuration. You can also simply ask Hostinger Agent to install and configure an app for you — for example, 'install WordPress with SSL' — and it will handle the steps.
Yes. Hostinger's VPS includes free automatic weekly backups at no extra cost, so you can restore your server to an earlier state if something goes wrong. In addition, Hostinger Agent always asks for your confirmation before performing any destructive action, such as reinstalling the server or restoring a backup, giving you a safety net as you learn.
No. Hostinger Agent and the VPS web terminal are included with Hostinger's VPS plans at no additional cost — there's no separate subscription or setup required. AI-powered management is part of the plan, along with dedicated resources, fast NVMe storage, and free weekly backups.

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