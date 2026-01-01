一键安装部署 Activepieces。
开源无代码自动化平台，拥有200多个集成并内置AI智能体支持。
为 Activepieces 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Activepieces 构建什么
Activepieces 是一个免费的开源自动化平台，让您通过可视化拖放构建器连接您的应用程序并自动化重复性任务——无需代码。它拥有 200 多个集成，涵盖生产力工具、通信平台、数据库和 AI 服务，是 Zapier 和 Make 的自托管替代方案。
Activepieces 的独特之处在于其原生的 AI 优先设计：您可以构建使用大型语言模型 (LLM) 进行推理和行动的智能代理，连接到 MCP 兼容工具，并在无代码不足时运行自定义 JavaScript 或 Python 步骤。由于所有内容都在您自己的基础设施上运行，您的 API 密钥、客户数据和业务逻辑永远不会离开您的服务器——无论您运行多少自动化任务，都不会产生按任务计费的使用费。
Activepieces 的主要功能
可视化工作流构建器
拖放界面让任何人都能无需编写代码即可构建多步骤自动化，将从构思到运行工作流程的时间缩短至数分钟。
200+ 集成
连接 Google Workspace、Slack、Discord、OpenAI、HubSpot、Notion 以及数百种开箱即用的其他工具，涵盖了大多数团队已在使用的工具。
AI代理支持
构建使用大型语言模型进行推理、搜索和采取行动的智能体——超越基于规则的自动化，处理需要判断的任务。
自定义代码步
在任何流程中嵌入JavaScript或Python，以实现超越无代码的逻辑，赋予开发者完全的灵活性，而无需放弃可视化构建器。
无按使用量计费
自托管意味着无限次工作流运行且无需额外费用，这使得 Activepieces 对于在云平台上会很昂贵的高吞吐量自动化流程来说更经济。
为什么要在 Hostinger 上运行 Activepieces
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
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