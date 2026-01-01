Activepieces 是一个免费的开源自动化平台，让您通过可视化拖放构建器连接您的应用程序并自动化重复性任务——无需代码。它拥有 200 多个集成，涵盖生产力工具、通信平台、数据库和 AI 服务，是 Zapier 和 Make 的自托管替代方案。

Activepieces 的独特之处在于其原生的 AI 优先设计：您可以构建使用大型语言模型 (LLM) 进行推理和行动的智能代理，连接到 MCP 兼容工具，并在无代码不足时运行自定义 JavaScript 或 Python 步骤。由于所有内容都在您自己的基础设施上运行，您的 API 密钥、客户数据和业务逻辑永远不会离开您的服务器——无论您运行多少自动化任务，都不会产生按任务计费的使用费。