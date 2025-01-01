域名是您的网站地址，由网站名称和域名后缀组成。域名使浏览互联网变得更加容易，因为替代方案是使用 IP 地址。

域名后缀是域名的最后部分，位于点之后。它们可以是通用的，例如 .com、.net 或 .online，也可以指定网站的用途或位置，例如 .store、.edu 或 .co.uk。