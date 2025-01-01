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我们的专家团队随时准备为您提供帮助。无论是设置免费域名、创建基于域名的电子邮件帐户还是一般的虚拟主机，我们都会帮助您解决可能出现的任何问题。
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可靠的虚拟主机

我们的虚拟主机套餐包括免费域名注册、建站助手、定期备份、无限流量和 99.9% 的正常运行时间保证。这样，您就可以专注于构建网站或发展在线业务。
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免费域名常见问题解答

查找有关我们的免费域名的常见问题解答。

什么是域名？

有免费域名后缀列表吗？

如何免费获得域名？

是否包含其他费用？

如何完成免费域名注册？

Hostinger 如何为您的网站提供免费域名？

我可以将我的免费域名转移给其他注册商吗？

我可以使用我的免费域名注册来创建基于域名的电子邮件吗？