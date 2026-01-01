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选择一个最适合他们的计划，或者简单地给他们发送推荐链接。
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赚取奖励

在他们购买计划并使用服务超过 45 天时获得奖励。
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选择一个最适合他们的计划，并通过电子邮件发送。

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在您推荐计划时获得访问客户帐户的权限。
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PayPal 或电汇

款项将通过PayPal（通常当天到账）或电汇自动转入您的账户。

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推荐计划常见问题

Hostinger’s referral program doesn’t have any limits on the number of people you can refer.

Feel free to promote Hostinger and share your link with as many referrals as you like.

由于推荐次数是无限的，所以您的收入也是无限的。您将收到每笔符合条件的销售的购买价格的20%，但这取决于您能进行多少次销售。

在 Hostinger,我们的主机服务提供 30 天的退款保证。这意味着新用户在购买后最多有 30 天的时间要求全额退款。

然后，出于会计和管理目的，需要额外 15 天的时间。

您可以在推荐仪表板上选择PayPal或电汇。

PayPal每天向已收款50美元的用户汇款。但是，由于自动化规则，您可能会在第二天收到您的款项。

要获得电汇，您需要收款200美元。然后，您需要等到每月的最后一个星期四，因为所有电汇都是在这个星期四付款。如果您在当天之后有资格获得奖励，您的奖励将在下个月处理。

根据银行的政策，电汇可能会收取额外费用和汇率差异。因此，您可能收到的奖励金额较少。为避免这些费用，请考虑使用PayPal。

您可通过推荐任何托管服务、VPS、一键式OpenClaw、电子邮件、电子邮件营销或Hostinger AI Builder计划赚取佣金。域相关服务不符合资格。

在 hPanel 的推荐人页面下，您可以找到您的奖励部分。在这里您可以跟踪您的推荐人并查看已付和待付佣金。

参加我们的计划是免费的。我们不会要求您支付任何费用来进行推荐。

但是，由于参加需要有效的PayPal帐户，因此可能会向您收取使用费用。例如，PayPal可能会要求退款测试付款，以检查您选择的付款方式是否有效。

或者，如果您选择通过电汇获取您的款项，可能会收取一些银行费用。

请注意，Hostinger 不负责与PayPal或您的银行有关的任何付款。

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