快速上网 - 超高性价比

从各种各样的服务和套餐中进行选择，在线拓展您的想法。

网站托管WordPress 托管云托管
48个月24个月12个月1个月

对比套餐
所有套餐均需提前付款。月费等于套餐总价除以套餐月数。

尽享这一切。无需额外付费。

无限 SSL 安全证书
免费域名（年度套餐）
专业设计的模板
自动备份和更新
电子邮件地址
无限网络流量

找到适合你的托管服务

适用于中小型网站
网站托管
非常适合初学者。提供了上线网站所需的一切。
电子商务
500 种产品
简单
服务器控制
可扩展性
为 WordPress 的粉丝打造
WordPress托管
针对全球最受欢迎的 CMS 进行优化托管。适用于中型网站。
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将您的业务提升至更高水平。我们提供了适合管理客户网站的最佳选择。
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对比我们的套餐

一眼就能直观的看到每个套餐的费用，以及其中所包含的所有服务。

套餐特点

Premium
Business
Cloud Startup
主要功能
个网站
自托管WordPress主机
每月访问量
SSD存储
个文件和目录(索引节点)
免费预建模板
免费自动网站迁移
无限免费 SSL
个邮箱 - 免费使用 1 年
每周备份
WordPress 漏洞扫描程序
智能 WordPress 自动更新
标准WordPress 加速
无限带宽
免费域名价值
免费 CDN
WordPress AI工具
WordPress 暂存工具
专用 IP 地址
优先支持
自托管WordPress主机
免费一键安装 WordPress
免费一键式 Google 集成
WordPress 加速 (LiteSpeed)
WordPress 兼容性检查器
入门 WooCommerce
WordPress多站点
WP-CLI 和 SSH
免费亚马逊联盟 WordPress 插件
WordPress 的对象缓存
按需备份
Hostinger建站助手
AI建站助手
拖放编辑器
150多个模板
营销集成
AI图像生成器
AI内容创作
人工智能博客生成器
AI 热图
AI SEO 工具
电子商务功能
0% 交易费用
100多种付款方式
安全性
标准 DDoS 保护
Web 应用程序 防火墙
Cloudflare 保护的DNS服务器
恶意软件扫描器
安全 授权管理器
免费域名WHOIS隐私保护值
服务与支持
30天 退款保证
99.9% 正常运行时间保证
全球数据中心
7天24小时全天候 在线支持
技术细节
PHP 工作线程
每月访问量
个子域名
MySQL 最大用户连接数
个数据库
无限 FTP 帐户
无限 cronjobs
GIT 访问权限
多个PHP版本
DNS 管理
缓存管理器
强大的控制面板
SSH 连接
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CNY 73.99
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CNY  21.99 /月
CNY  29.99 /月
CNY  58.99 /月

受到超过全球3百万网站所有者的信赖

Charlie Low
Charlie Low
Nohma 联合创始人

自从我们与 Hostinger 合作以来，它一直表现优异。在整个过程中，我们没有遇到任何问题，如果我们有疑问，他们的客户支持也能提供非常优质的服务。

阅读完整故事
Jack Bies
Jack Bies
创意总监

Hostinger的客户成功团队尽他们最大的努力去了解我所面对的难题。

阅读完整故事
Jhon Ortega
Jhon Ortega
企业家

我一直在寻找一家对初学者来说非常直观并且配置良好、性能良好的托管公司。

阅读完整故事

已包含在每个套餐中

建站助手

建站助手

使用 AI 工具，通过 3 个简单步骤构建网站。几分钟内即可上线。

全面的安全配置

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放心吧，网站和访问者都将受到最新安全软件的保护。

99.9% 正常运行时间。我们能够为你保证

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我们 99.9% 的正常运行时间保证意味着你的网站始终可用。

一套直观，易于使用的控制面板

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该应用程序易于初学者使用，同时也适合专业人士使用，你可以一目了然地了解网站的运行情况。

全天候24小时客户支持

全天候24小时客户支持

随时获得专家支持。我们通常会在 2 分钟内回复，我们的团队提供 10 多种语言服务。

立即开始
Charlie Low and Dale Comely

在提供支持时，我们始终坚持参考Hostinger作为我们工程师的基准。

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Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

Owen Phillips

迁移至 Hostinger 是我做过的最好的决定

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Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Gabrielle Scarlett

我可以在同一个地方管理托管、域名和 SSL 证书，这确实让人耳目一新。

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

您的套餐最高可节省 75%

如果你对我们的服务没有达到 100% 满意，可以在购买后 30 天内申请退款。退款过程无缝且无风险。如需了解更多信息，请查看我们的退款政策（除外条款可能适用）。

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Hostinger 定价常见问题解答

如何注册年度托管套餐中包含的免费域名？

如何激活免费 SSL 证书？

如果我的情况有变，我可以更改我的套餐吗？

为什么不同套餐的费用不同？

Hostinger 提供电子商务托管吗？

我可以将现有网站迁移至 Hostinger 吗？

我在另一家公司有域名。我可以把它转移到 Hostinger 吗？

我是一名专业的 Web 开发人员，Web 托管、云托管还是 VPS 托管哪个更适合我？

我可以在 WordPress 上建立网站，同时在 Hostinger 上托管吗？