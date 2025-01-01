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~25 000 每月访问次数
25 GB SSD 存储
400 000 个文件和目录(索引节点)
免费预建模板
免费自动网站迁移
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25 个邮箱 - 免费使用 1 年
每周备份
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智能 WordPress 自动更新
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免费域名（价值 CNY 73.99）
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WordPress AI工具
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Business
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以 CNY 65.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
50个网站
自托管WordPress主机
~100 000 每月访问次数
50 GB NVMe 存储
600 000 个文件和目录(索引节点)
免费预建模板
免费自动网站迁移
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50 个邮箱 - 免费使用 1 年
每日和按需备份
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Cloud Startup
享受优化的性能和专用资源
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以 CNY 146.99/月 的价格续订 4 年。可随时取消。
100个网站
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~200 000 每月访问次数
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2 000 000 个文件和目录(索引节点)
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100 个邮箱 - 免费使用 1 年
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对比我们的套餐
一眼就能直观的看到每个套餐的费用，以及其中所包含的所有服务。
套餐特点
Premium
Business
Cloud Startup
主要功能
个网站
自托管WordPress主机
每月访问量
SSD存储
个文件和目录(索引节点)
免费预建模板
免费自动网站迁移
无限免费 SSL
个邮箱 - 免费使用 1 年
每周备份
WordPress 漏洞扫描程序
智能 WordPress 自动更新
标准WordPress 加速
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免费域名价值
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自托管WordPress主机
免费一键安装 WordPress
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WordPress 加速 (LiteSpeed)
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25 GB
400 000
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50 GB
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2 000 000
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100
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