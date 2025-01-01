寻找最佳域名
输入您想要的域名，然后在下一步中选择扩展名。从 .com、.online、.store 以及其他域名中进行选择。
比较域名扩展价格
尽享这一切。无需额外付费。
无限 SSL 安全证书
免费域名（年度套餐）
专业设计的模板
自动备份和更新
电子邮件地址
无限网络流量
为什么要在 Hostinger 购买并注册域名？
找到完美的域名，通过全球数百万用户信赖的提供商在几分钟内上线。
全天候24小时实时支持
需要我们的帮助？请随时联系我们的客户成功团队。
值得信赖的域名注册商
Hostinger 获得 ICANN 认可，提供 300 个域名扩展。
快速设置，轻松管理
只需单击几下，即可注册您的域名 – 无需任何技术技能。
注册域名前要注意的 6 个细节
保持简短
没有最低长度限制，但三个单词以下的域名更容易被识别和记忆。
简洁精炼
避免使用连字符、数字、俚语和难以拼写的单词——它们会使域名复杂化，且难以记住。
包含品牌名称
使用品牌名称或相关关键词来提高搜索结果的识别度和知名度。
查看可用性
搜索您想要的域名，查看是否可用。记得检查该域名是否已被注册。
考虑当地因素
如果 .com 已被占用，请尝试使用特定国家/地区的扩展名，例如 .co.uk、.us 或 .pk，以实现更好的区域定位。
马上出手
优质域名出售速度很快 – 马上搜索并留住域名，让项目或业务上线。
