虽然我们所有虚拟主机套餐都包含了网站上线所需的一切功能，以及您可以信赖的性能和安全性，但每个套餐都是根据不同需求量身定制的。例如，个人的专业作品集网站并不需要使用中型零售商的在线商店的电子商务资源，或者开发人员可能需要托管专用的在线游戏服务器。通过提供各种套餐，我们可以确保您只为所需的功能和资源付费。