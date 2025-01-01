在线发布：经济实惠的套餐和服务

寻找最佳域名

输入您想要的域名，然后在下一步中选择扩展名。从 .com、.online、.store 以及其他域名中进行选择。

比较域名扩展价格

人气商业教育国际技术社交和个人专业和服务娱乐
域名扩展第一年续订时间转移
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
托管包含免费域名

免费获取域名

获得 1 年免费域名，只需选择我们的任意托管套餐。
免费获取域名

使用 AI 找到完美域名

使用 AI 找到完美域名

尽享这一切。无需额外付费。

无限 SSL 安全证书
免费域名（年度套餐）
专业设计的模板
自动备份和更新
电子邮件地址
无限网络流量

为什么要在 Hostinger 购买并注册域名？

找到完美的域名，通过全球数百万用户信赖的提供商在几分钟内上线。

全天候24小时实时支持

需要我们的帮助？请随时联系我们的客户成功团队。

值得信赖的域名注册商

Hostinger 获得 ICANN 认可，提供 300 个域名扩展。

快速设置，轻松管理

只需单击几下，即可注册您的域名 – 无需任何技术技能。

注册域名前要注意的 6 个细节

保持简短

保持简短

没有最低长度限制，但三个单词以下的域名更容易被识别和记忆。

简洁精炼

简洁精炼

避免使用连字符、数字、俚语和难以拼写的单词——它们会使域名复杂化，且难以记住。

包含品牌名称

包含品牌名称

使用品牌名称或相关关键词来提高搜索结果的识别度和知名度。

查看可用性

查看可用性

搜索您想要的域名，查看是否可用。记得检查该域名是否已被注册。

考虑当地因素

考虑当地因素

如果 .com 已被占用，请尝试使用特定国家/地区的扩展名，例如 .co.uk、.us 或 .pk，以实现更好的区域定位。

马上出手

马上出手

优质域名出售速度很快 – 马上搜索并留住域名，让项目或业务上线。

Gabrielle Scarlett

迁移至 Hostinger 是我做过的最好的决定

Gabrielle Scarlett

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

在提供支持时，我们始终坚持参考Hostinger作为我们工程师的基准。

阅读完整故事

Charlie Low and Dale Comely

nohma.com

nohma.com

Owen Phillips

我可以在同一个地方管理托管、域名和 SSL 证书，这确实让人耳目一新。

阅读完整故事

Owen Phillips

gatefootforge.co.uk

Hostinger 定价常见问题解答

如何注册年度托管套餐中包含的免费域名？

如何激活免费 SSL 证书？

如果我的情况有变，我可以更改我的套餐吗？

为什么不同套餐的费用不同？

Hostinger 提供电子商务托管吗？

我可以将现有网站迁移至 Hostinger 吗？

我在另一家公司有域名。我可以把它转移到 Hostinger 吗？