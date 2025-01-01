עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים

מצאו את הדומיין המושלם

הזינו את שם הדומיין הרצוי ובחרו סיומת בשלב הבא. בחרו מבין com, online, store, ועוד המון אפשרויות.

השוואת מחירי סיומות דומיין

פופולריעסקיםהשכלהבינלאומיטכנולוגיהחברתי ואישימקצועי ושירותיםבידור
סיומת דומייןשנה ראשונהמתחדש ב:העברה
.com
.online
.net
.shop
.org
.store
.tech
.xyz
.cloud
.site
דומיין חינם עם אחסון

קבלו דומיין בחינם למשך שנה כאשר אתם בוחרים בכל תוכנית אחסון.
קבלו דומיין - בחינם

מצאו את הדומיין המושלם באמצעות AI

תהנו מכל זה. ללא כל עלות נוספת.

תעודות אבטחה SSL ללא-הגבלה
דומיין חינם (עם תוכניות שנתיות)
תבניות בעיצוב מקצועי
גיבויים ועדכונים אוטומטיים
כתובות אימייל
תעבורת רשת ללא-הגבלה

למה לקנות שמות דומיין ב-Hostinger?

מצאו את שם הדומיין המושלם והתחברו תוך דקות עם ספק מהימן המשמש מיליונים ברחבי העולם.

תמיכה בלייב 24/7

צריכים עזרה? פנו לצוות הצלחת הלקוחות שלנו בכל עת.

רשם דומיינים מהימן

Hostinger מוסמכת ICANN ומציעה 300 סיומות דומיין.

הגדרה מהירה, ניהול קל

רשמו את הדומיין שלכם בכמה קליקים בלבד - אין צורך במיומנויות טכניות.

6 דברים שכדאי לזכור לפני שאתם קונים דומיינים

תדאגו שזה יהיה קצר

נסו לשמור את שם הדומיין שלכם מתחת לשלוש מילים. כך קל יותר לקרוא ולזכור אותו.

פחות זה יותר

הימנעו ממקפים, מספרים, סלנג ומילים שקשה לאיית - הם מקשים להקליד ולזכור דומיינים.

כללו את שם המותג שלכם

השתמשו בשם המותג שלכם או במילות מפתח רלוונטיות כדי להגביר את הזיהוי והנראות בתוצאות החיפוש.

בדקו זמינות

חפשו את הדומיין הרצוי כדי לראות אם הוא זמין. זכרו לבדוק גם כי הוא לא סומן בסימן מסחרי.

לחשוב מקומי

אם com כבר תפוש, נסו סיומת-מדינה ספציפית כגון co.uk, us, או co.il, בשביל טירגוט מקומי משופר.

פעלו מהר

דומיינים מעולים נמכרים במהירות - חפשו ותפסו את שלכם עוד היום כדי שהפרויקט או העסק שלכם יעלו לרשת.

Gabrielle Scarlett

המעבר ל-Hostinger הייתה ההחלטה הכי טובה שקיבלתי.

gabriellescarlett.com

Charlie Low and Dale Comely

האמת שאנחנו משתמשים ב-Hostinger בתור המדד למהנדסים שלנו בנושאי תמיכה.

קראו את הביקורת המלאה

nohma.com

Owen Phillips

יכולתי לנהל את האירוח, שם הדומיין, ותעודת ה-SSL במקום אחד, שזה מדהים.

קראו את הביקורת המלאה

gatefootforge.co.uk

מצאו את הדומיין המושלם

שאלות נפוצות אודות המחירים של Hostinger

איך רושמים את הדומיין החינמי שכלול בתוכניות האחסון השנתיות?

כיצד מפעילים את תעודת ה-SSL החינמית?

האם אפשר לשנות את התוכנית, במידה והנסיבות שלי משתנות?

מדוע יש מחירים שונים עבור תוכניות שונות?

האם Hostinger מציעים אחסון ecommerce?

אפשר להעביר אתרים קיימים ל-Hostinger?

יש לי שם דומיין אצל חברה אחרת. אפשר להעביר אותו ל-Hostinger?