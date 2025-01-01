עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים

מה זה Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons הוא בונה יישומי רשת ללא צורך בקוד, שהופך יצירת יישומי רשת קלה לנגישה לכולם. אתם כבר לא צריכים צוות גדול או תקציב עצום כדי להעלות אותן לאוויר - כל מה שצריך זה רעיון.
01

תארו את הרעיון שלכם

פשוט ספרו ל-AI את הרעיון שלכם – זה כל מה שצריך כדי להתחיל לבנות. תוכלו להנחות בטקסט או בתמונות.

02

שיפור ועריכה

רוצים לבצע שינוי? בקשו מ-AI לערוך כל דבר - החל מטקסט ועיצוב ועד מבנה ופריסה.

03

עלו לאוויר בלחיצה אחת

פרסמו את הפרויקט שלכם תחת דומיין מותאם אישית ישירות מהממשק - כל מה שצריך זה לחיצה אחת.

קבלו יתרון בפרויקט הבא שלכם

בחרו פרומפט מוכן לשימוש כדי להתחיל במהרה, ואז התאימו אותו כך שיהיה שלכם.

פעם זה היה דורש צוות. עכשיו, זה דורש רק את Horizons.

מהיר יותר מקידוד

פשוט תארו מה אתם צריכים, ערכו והפעילו – והכל בצ'אט עם בינה מלאכותית. בלי קוד, בלי המתנה, רק תוצאות מהירות.

צרו עיצובים יפים

עם Hostinger Horizons, תוכלו לשפר את האפליקציה שלכם באמצעות שיטות עבודה מומלצות בתחום UI/UX. אין צורך במעצב.

התחילו לקבל תשלומים באופן מיידי

Stripe, PayPal, או כל שער אחר – פשוט תבקשו מבינה מלאכותית והיא תחבר את זה בשבילכם. בלי הגדרה מסובכת.

הפכו את האפליקציה שלכם לאינטראקטיבית

מאפשרים למשתמשים להירשם, לשמור נתונים, להעלות קבצים ועוד. Horizons מטפלת בכל זה באמצעות טכנולוגיה אמינה כמו Supabase.

תקנו שגיאות באופן אוטומטי

Horizons מזהה ומתקן שגיאות נפוצות, כמו בעיות תחביר ובאגים - ללא עלות נוספת. כך שתוכלו לבנות ללא הפרעות.

בצעו עריכות באופן ויזואלי

בקרוב

לחצו על האפליקציה שלכם כדי לשנות במהירות טקסט, כפתורים ועוד - מבלי להשתמש בהודעות נוספות.

אהוב על ידי משתמשים, מומלץ על ידי מובילי התעשייה

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
מומחית דיגיטלית

Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
יוצר תוכן

Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.

RameshR
RameshR
@rezmeram

אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!

Jordi Robert
Jordi Robert
מייסד

Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
יזם

אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.

הכל לפרויקט שלכם במקום אחד

אחסון אתרים ודומיין

אחסון אתרים ודומיין

קבלו חודש אחד של אחסון בחינם והעלו את הפרויקט שלכם לאוויר תחת דומיין מותאם אישית. אין צורך בפתרונות של צד שלישי.
דוא"ל מקצועי

דוא"ל מקצועי

המותג שלכם הוא הכל - בלטו, הגבירו את האמינות והתחברו בקלות לקהל שלכם.

שאלות נפוצות על בונה יישומי רשת

מצאו תשובות לשאלות הנפוצות ביותר על יצירת יישום רשת משלכם באמצעות בינה מלאכותית.

מה זה Hostinger Horizons, ואיך זה עובד?

למי שייך הקוד שנוצר עם Hostinger Horizons?

במה שונה Hostinger Horizons מבונה אתרים מבוסס בינה מלאכותית של Hostinger?

האם אני יכול לעדכן, להתאים אישית או לשפר את האפליקציה שלי לאחר שנוצרה?

כמה עולה להשתמש ב-Hostinger Horizons?

האם ניתן לשלב ממשקי API או שירותים של צד שלישי עם Hostinger Horizons?

אילו סוגי אפליקציות אני יכול ליצור עם Hostinger Horizons?

האם אני יכול לבנות אפליקציות מובייל עם Hostinger Horizons?

האם ניתן להשתמש ב-Hostinger Horizons כדי ליצור יישום רשת מבוסס חברות או מנוי ללא קוד?