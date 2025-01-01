עלו לאוויר: תוכניות ושירותים במחירים נוחים
מה זה Hostinger Horizons?
תארו את הרעיון שלכם
פשוט ספרו ל-AI את הרעיון שלכם – זה כל מה שצריך כדי להתחיל לבנות. תוכלו להנחות בטקסט או בתמונות.
שיפור ועריכה
רוצים לבצע שינוי? בקשו מ-AI לערוך כל דבר - החל מטקסט ועיצוב ועד מבנה ופריסה.
עלו לאוויר בלחיצה אחת
פרסמו את הפרויקט שלכם תחת דומיין מותאם אישית ישירות מהממשק - כל מה שצריך זה לחיצה אחת.
נסו את Hostinger Horizons בחינם
קבלו יתרון בפרויקט הבא שלכם
בחרו פרומפט מוכן לשימוש כדי להתחיל במהרה, ואז התאימו אותו כך שיהיה שלכם.
פעם זה היה דורש צוות. עכשיו, זה דורש רק את Horizons.
מהיר יותר מקידוד
פשוט תארו מה אתם צריכים, ערכו והפעילו – והכל בצ'אט עם בינה מלאכותית. בלי קוד, בלי המתנה, רק תוצאות מהירות.
צרו עיצובים יפים
עם Hostinger Horizons, תוכלו לשפר את האפליקציה שלכם באמצעות שיטות עבודה מומלצות בתחום UI/UX. אין צורך במעצב.
התחילו לקבל תשלומים באופן מיידי
Stripe, PayPal, או כל שער אחר – פשוט תבקשו מבינה מלאכותית והיא תחבר את זה בשבילכם. בלי הגדרה מסובכת.
הפכו את האפליקציה שלכם לאינטראקטיבית
מאפשרים למשתמשים להירשם, לשמור נתונים, להעלות קבצים ועוד. Horizons מטפלת בכל זה באמצעות טכנולוגיה אמינה כמו Supabase.
תקנו שגיאות באופן אוטומטי
Horizons מזהה ומתקן שגיאות נפוצות, כמו בעיות תחביר ובאגים - ללא עלות נוספת. כך שתוכלו לבנות ללא הפרעות.
בצעו עריכות באופן ויזואלי
לחצו על האפליקציה שלכם כדי לשנות במהירות טקסט, כפתורים ועוד - מבלי להשתמש בהודעות נוספות.
אהוב על ידי משתמשים, מומלץ על ידי מובילי התעשייה
קידוד ב-Vibe מצמצם את הפיתוח ב-45%, כאשר כלים כמו Hostinger Horizons הופכים שפה טבעית לפרוטוטייפים פעילים תוך שעות במקום שבועות. מחסום הכניסה לבניית תוכנה נמוך משמעותית.
לאחרונה הייתה לי הזדמנות לבדוק את כלי בניית האפליקציות החדש של @Hostinger Horizons AI ואני חייב לומר שהתרשמתי מאוד. 😎
ייתכן ש-Hostinger Horizons הוא כלי ה-vibe code היעיל ביותר לבניית אפליקציות בשווי מיליון דולר.
Hostinger Horizons היא דרך חדשה וחדשנית ליצור MVPs ולבחון רעיונות לפני שמתחייבים אליהם לגמרי.
לא תאמינו כמה קל לבנות את מה שאתם רוצים עבור האתר והלקוחות שלכם באמצעות HORIZONS AI של Hostinger! פשוט מדהים - תראו בעצמכם!
Hostinger Horizons הוא כלי שבעזרתו תוכלו לבנות רעיון שהיה לכם – אתם רק צריכים להסביר אותו, וזה פשוט עובד.
אני מת על איך שהדברים מתקדמים עם @Hostinger Horizons! האינטראקציה עם עדכון ה-AI החדש ממש כיפית. זה שינה את כללי המשחק לא רק בשבילי, אלא אני מכיר גם הרבה אחרים שבשבילם.
אני תוהה איך Hostinger הצליחו להפוך את Horizons למציאות... זה מטורף כמה מהר זה מאפשר לכל אחד לפרוס את השרת בחזית ובקצה האחורי.
אני לא יכול לתאר לכם כמה זמן הפרויקט הזה חיכה לי ברשימת הפרויקטים שלי עד שיצרתם את הבינה המלאכותית של Horizons. אני לא מבין כלום בקידוד אפליקציות אינטרנט. 0 וזהו. פרויקט החלומות שלי לעזור לחברים על הרשת עכשיו. וואו!
Hostinger Horizons באמת משנה את כללי המשחק בהשוואה לכל דבר אחר. היה כל כך קל להגדיר תת-דומיין לבלוג שלי ביישום הרשת שלי - אמרתי "וואו!"
עכשיו אפשר לבנות אפליקציות אינטרנט פשוט על ידי הזנת פרומפט ב-Hostinger Horizons. ממש מגניב!
ניסיתי את Hostinger Horizons והוא משנה את כללי המשחק! בונה האפליקציות הזה, ללא צורך בקוד, יוצר אתרים ואפליקציות חלקות תוך דקות - מעצב, כותב ומבצע עבורכם תכנון. שווה לנסות.
זה כמו שיהיה לך מפתח אתרים/מפתח תוכנה מהשורה הראשונה שמוכן ליצור כל מה שאתה יכול לדמיין.
אפשר לבנות דברים מגניבים עם Hostinger Horizons. זה לא כמו בונה אתרים טיפוסי - זה יותר.