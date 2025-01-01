Hostinger Horizons הוא יוצר אפליקציות מבוסס בינה מלאכותית שמאפשר לכם לבנות יישומי רשת ללא כל ניסיון בקידוד. חשבו על זה כעל מהנדס תוכנה מבוסס בינה מלאכותית בהישג ידכם.

ההתחלה קלה – פשוט הכניסו הנחיה שמתארת את מה שאתם רוצים ליצור בשפתכם, ו-Hostinger Horizons ייצור את האפליקציה שלכם. תוכלו לראות ולבדוק הכל בחלון תצוגה מקדימה שממוקם מימין לשיחה.

Hostinger Horizons מבין גם דיבור ודימויים. למשל, אתם יכולים לספק שרטוט של האפליקציה שלכם – או צילום מסך של מה שהבינה המלאכותית צריכה לתקן.

רוצים לבצע שינויים, להוסיף תכונות, להסיר אלמנט או לשנות טקסט? כל זה אפשרי דרך שיחה עם סוכן הבינה המלאכותית. ברגע שאתם מרוצים מהתוצאה, תוכלו לפרסם את יישום הרשת שלכם בלחיצה אחת.

ניתן לחבר בקלות את הדומיין המותאם אישית שלכם ישירות מתוך הממשק של Horizons. בנוסף, תקבלו גישה לכלים שימושיים נוספים, כמו דואר אלקטרוני מקצועי, שיעזרו להרחיב את העסק שלכם.

הגישה הזו ללא קוד משמעה שאין צורך בכישורים טכניים כדי לבנות או להשיק את יישום הרשת שלכם.

לפרטים נוספים על הכלי, אל תשכחו לקרוא את ה-שאלות נפוצות המורחבות של Hostinger Horizons או את ההדרכה שלנו להתחלה.