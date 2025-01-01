Hostinger Horizons ist ein KI-App-Builder, mit dem Sie Web-Apps ohne Programmierkenntnisse erstellen können. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen KI-Softwareentwickler an Ihrer Seite.

Der Einstieg ist ganz leicht: Geben Sie einfach in Ihrer Muttersprache eine Beschreibung Ihres Projekts ein, und Hostinger Horizons generiert Ihre App. Sie können alles im Vorschaufenster rechts neben dem Chat sehen und testen.

Hostinger Horizons versteht auch Sprache und Bilder. Sie können beispielsweise eine Skizze Ihrer App oder einen Screenshot der zu korrigierenden KI-Probleme bereitstellen.

Möchten Sie Anpassungen vornehmen, Funktionen hinzufügen, Elemente entfernen oder Text ändern? Chatten Sie einfach mit dem KI-Agenten. Sobald Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, können Sie Ihre Web-App mit nur einem Klick veröffentlichen.

Sie können Ihre benutzerdefinierte Domain ganz einfach direkt über die Horizons-Oberfläche verknüpfen. Darüber hinaus erhalten Sie Zugriff auf weitere nützliche Tools, beispielsweise professionelle E-Mail, die Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäft zu skalieren.

Dank dieses No-Code-Ansatzes benötigen Sie keine technischen Kenntnisse, um Ihre Web-App zu erstellen oder zu veröffentlichen.

Weitere Informationen zum Tool finden Sie in den ausführlichen Hostinger Horizons-FAQs oder in unserer Anleitung für den Einstieg.