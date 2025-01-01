Verpassen Sie nicht das zeitlich begrenzte Angebot

Was ist Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons ist ein No-Code Web-App-Builder, der die mühelose Erstellung von Web-Apps für jedermann ermöglicht. Sie benötigen kein großes Team oder riesiges Budget mehr, um live zu gehen – alles, was Sie brauchen, ist eine Idee.
01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Teilen Sie der KI einfach Ihre Idee mit – das ist alles, was für die Erstellung nötig ist. Geben Sie Text oder Bilder als Aufforderung ein.

02

Verbessern und bearbeiten

Sie möchten eine Änderung vornehmen? Bitten Sie die KI, etwas beliebiges zu bearbeiten - von Text und Design bis hin zu Struktur und Layout.

03

Mit nur einem Klick live gehen

Veröffentlichen Sie Ihr Projekt unter einer benutzerdefinierten Domain direkt über die Benutzeroberfläche – alles mit nur einem Klick.

Verschaffen Sie sich einen Vorsprung für Ihr nächstes Projekt

Wählen Sie eine gebrauchsfertige Eingabeaufforderung, um sofort loszulegen. Anschließend können Sie personalisieren.

Digitale Produkt-Landingpage

Minimarkt

Großer Online-Shop

Früher brauchte es ein Team. Heute reicht Horizons.

Schneller als Codieren

Einfach per Chat mit der KI erstellen, bearbeiten und veröffentlichen – ganz ohne Code und Wartezeit.

Erstellen Sie schöne Designs

Mit Hostinger Horizons optimieren Sie Ihre App mit bewährten UI/UX-Methoden – ganz ohne Designer.

Nehmen Sie umgehend Zahlungen an

Stripe, PayPal oder jedes andere Gateway – sagen Sie es der KI und sie übernimmt die Anbindung ohne komplizierte Einrichtung.

Machen Sie Ihre App interaktiv

Nutzer anmelden, Daten speichern, Dateien hochladen. Horizons erledigt all dies mit bewährter Technologie wie Supabase.

Beheben Sie Fehler automatisch

Horizons erkennt und behebt häufige Fehler, wie Syntaxprobleme und Bugs, kostenlos. Sie können ohne Unterbrechung erstellen.

Nehmen Sie visuelle Änderungen vor

BALD

Klicken Sie auf Ihre App, um schnell Text, Buttons und mehr zu ändern – ohne zusätzliche Nachrichten zu verwenden.

Von Nutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45 %, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist deutlich niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue App-Builder-Tool Horizons KI von @Hostinger zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit HORIZONS KI von Hostinger die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge mit @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, eine bahnbrechende Neuerung gebracht.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons geschafft hat ... Es ist verrückt, wie schnell es jedem ermöglicht, Front- und Back-End bereitzustellen.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren von Web-Apps. Von Null gestartet und da ist es. Mein Traumprojekt, anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Echt cooles Zeug!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code-KI-App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minutenschnelle – designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Alles für Ihr Projekt an einem Ort

Webhosting & Domain

Webhosting & Domain

Sichern Sie sich 1 Monat kostenloses Hosting und veröffentlichen Sie Ihr Projekt unter einer individuellen Domain. Keine Lösungen von Drittanbietern erforderlich.
Professionelle E-Mail

Professionelle E-Mail

Ihre Marke ist alles – heben Sie sich ab, steigern Sie Ihre Glaubwürdigkeit und stellen Sie problemlos eine Verbindung zu Ihrer Zielgruppe her.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

FAQs zum Web-App-Baukasten

Finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zum Erstellen Ihrer eigenen Web-App mit KI.

Was ist Hostinger Horizons und wie funktioniert es?

Wem gehört der mit Hostinger Horizons erstellte Code?

Wie unterscheidet sich Hostinger Horizons vom Hostinger KI Website-Baukasten?

Kann ich meine App nach der Erstellung aktualisieren, anpassen oder verbessern?

Wie viel kostet die Nutzung von Hostinger Horizons?

Ist es möglich, APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons zu integrieren?

Welche Arten von Apps kann ich mit Hostinger Horizons erstellen?

Kann ich mit Hostinger Horizons mobile Apps erstellen?

Kann mit Hostinger Horizons eine Mitgliedschafts- oder abonnementbasierte Webanwendung ohne Code erstellt werden?