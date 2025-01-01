Veröffentlichen Sie online: Pläne und Dienste
Was ist Hostinger Horizons?
Beschreiben Sie Ihre Idee
Teilen Sie der KI einfach Ihre Idee mit – das ist alles, was für die Erstellung nötig ist. Geben Sie Text oder Bilder als Aufforderung ein.
Verbessern und bearbeiten
Sie möchten eine Änderung vornehmen? Bitten Sie die KI, etwas beliebiges zu bearbeiten - von Text und Design bis hin zu Struktur und Layout.
Mit nur einem Klick live gehen
Veröffentlichen Sie Ihr Projekt unter einer benutzerdefinierten Domain direkt über die Benutzeroberfläche – alles mit nur einem Klick.
Hostinger Horizons kostenlos testen
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung für Ihr nächstes Projekt
Wählen Sie eine gebrauchsfertige Eingabeaufforderung, um sofort loszulegen. Anschließend können Sie personalisieren.
Früher brauchte es ein Team. Heute reicht Horizons.
Schneller als Codieren
Einfach per Chat mit der KI erstellen, bearbeiten und veröffentlichen – ganz ohne Code und Wartezeit.
Erstellen Sie schöne Designs
Mit Hostinger Horizons optimieren Sie Ihre App mit bewährten UI/UX-Methoden – ganz ohne Designer.
Nehmen Sie umgehend Zahlungen an
Stripe, PayPal oder jedes andere Gateway – sagen Sie es der KI und sie übernimmt die Anbindung ohne komplizierte Einrichtung.
Machen Sie Ihre App interaktiv
Nutzer anmelden, Daten speichern, Dateien hochladen. Horizons erledigt all dies mit bewährter Technologie wie Supabase.
Beheben Sie Fehler automatisch
Horizons erkennt und behebt häufige Fehler, wie Syntaxprobleme und Bugs, kostenlos. Sie können ohne Unterbrechung erstellen.
Nehmen Sie visuelle Änderungen vor
Klicken Sie auf Ihre App, um schnell Text, Buttons und mehr zu ändern – ohne zusätzliche Nachrichten zu verwenden.
Von Nutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen
Vibe-Coding verkürzt die Entwicklungszeit um 45 %, und Tools wie Hostinger Horizons verwandeln natürliche Sprache innerhalb von Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Softwareentwicklung ist deutlich niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue App-Builder-Tool Horizons KI von @Hostinger zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit HORIZONS KI von Hostinger die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge mit @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es hat nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, eine bahnbrechende Neuerung gebracht.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons geschafft hat ... Es ist verrückt, wie schnell es jedem ermöglicht, Front- und Back-End bereitzustellen.
Ich kann gar nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner „Irgendwann“-Liste stand, BIS ihr die Horizons KI entwickelt habt. Ich habe keine Ahnung vom Programmieren von Web-Apps. Von Null gestartet und da ist es. Mein Traumprojekt, anderen zu helfen, ist LIVE. Juhu!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Echt cooles Zeug!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code-KI-App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minutenschnelle – designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.