Tu proyecto en internet: planes y servicios accesibles

Hosting web
Hosting VPS
Hosting VPS n8n
Creador de sitios web
Horizons
Dominios
Email & marketing

Horizons

Soporte 24/7

30 días de garantía de reembolso

Cancelá cuando quieras

12 mesesRECOMENDADO1 mes

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Integración de tienda online
NUEVO
Medios de pago
Modo de edición de texto
Proyectos optimizados para SEO
Ganá visibilidad para las herramientas de IA
Hosting
1 AÑO GRATIS
Dominio gratis
5 casillas por sitio web, gratis por 1 año
Backups (precio normal: AR$ 41.988)
50 proyectos
Integración con Supabase
Corrección automática de errores
Editor de código
Atención 24/7
Garantía de reembolso de 30 días

El pago se puede realizar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

¿Qué es Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons es un creador de apps web sin código que pone al alcance de cualquiera la posibilidad de crear apps. No necesitás de especialistas ni un montón de dinero: con tener una idea alcanza.
01

Describí tu idea

Contale tu idea a la IA, eso es todo lo que tenés que hacer para empezar a crear. Usá texto o imágenes como prompt.

02

Hacé mejoras y ajustes

¿Querés hacer un cambio? Pedile a la IA que edite lo que quieras: texto, diseño, estructura o el layout.

03

Publicá con 1 clic

Publicá tu proyecto con un dominio personalizado directamente desde la interfaz, en un clic

Probá Hostinger Horizons gratis

Dale vida a tu idea sin necesidad de programar. Chateá con la IA, armá tu sitio y publicalo con un clic.

Empezá tu próximo proyecto con varios pasos de ventaja

Podés elegir un prompt listo para usar para ganar tiempo. Después, personalizalo como quieras.

Landing page de producto digital

Landing page de producto digital

Mini tienda

Mini tienda

Tienda online amplia

Tienda online amplia

Antes se necesitaba un equipo. Ahora, solo necesitás Horizons.

Más rápido que programar

Solo tenés que describir lo que necesitás. Luego editá y publicá, todo chateando con la IA. Resultados rápidos sin programar, sin esperar.

Creá diseños hermosos

Con Hostinger Horizons, podés perfeccionar tu app con las mejores prácticas de UI/UX. No necesitas diseñador.

Empezá a tomar pagos de inmediato

Stripe, PayPal o cualquier otra pasarela de pago: pedíselo a la IA y la va a conectar por vos. Sin configuraciones complicadas.

Hacé que tu app sea interactiva

Habilitá usuarios a registrarse, guardar datos, subir archivos y más. Horizons gestiona todo con tecnologías confiables como Supabase.

Corregí errores automáticamente

Horizons detecta y corrige errores comunes, como problemas de sintaxis y bugs, sin costo extra. Para que no tengas interrupciones.

Hacé ediciones de forma visual

MUY PRONTO

Hacé clic en tu app para cambiar al instante texto, botones y más, sin gastar mensajes.

No necesitás poner tu tarjeta de crédito

Amado por los usuarios, recomendado por líderes de la industria

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

La programación en modo "vibe" reduce el desarrollo un 45%. Además, con herramientas como Hostinger Horizons, podés pasar del lenguaje natural a prototipos funcionales en horas en vez de semanas. Las barreras para que cualquiera pueda crear software bajaron muchísimo.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Hace poco tuve la chance de probar @Hostinger Horizons, la nueva herramienta para crear apps con IA. La verdad, me sorprendió 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Es posible que Hostinger Horizons sea la mejor herramienta para crear apps millonarias.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

Hostinger Horizons es una forma novedosa e innovadora de crear MVPs y probar ideas antes de apostar a lo grande.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

No vas a poder creer lo fácil que es armar lo que se te ocurra para tu sitio y tus clientes con la IA de Hostinger Horizons. Tenés que probarlo.

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Creador de contenido

Hostinger Horizons es una herramienta con la que podés hacer realidad una idea. Para hacerla funcionar, solo tenés que explicarla.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Me encanta el rumbo que está tomando todo con @Hostinger Horizons. La nueva actualización de la IA es muy divertida de usar. Fue un antes y un después para mí, y sé que para muchos otros también.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Me pregunto cómo hizo Hostinger para crear Horizons. Es una locura lo rápido que te permite lanzar el front y el back.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

No puedo explicar cuánto tiempo estuvo este proyecto en mi lista de pendientes, hasta que llegó la IA Horizons. No sabía nada de programación de apps web, cero. Mi proyecto soñado para ayudar a otros está ONLINE. ¡No lo puedo creer!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

Hostinger Horizons realmente es un antes y un después comparado con todo lo demás. Configurar un subdominio para mi blog en mi app web fue tan fácil que no lo podía creer.

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Ahora podés crear apps web con solo ingresar un prompt en Hostinger Horizons ¡Es increíble!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Probé Hostinger Horizons y es realmente revolucionario. Este creador de apps con IA y arma sitios y apps en minutos, sin tener que programar nada. Diseña, programa y escribe por vos, vale la pena probarlo.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es como tener un desarrollador de primer nivel listo para crear todo lo que te puedas imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Emprendedor

Podés crear cosas increíbles con Hostinger Horizons. Es distinto a un creador de sitios web común, es mucho más.

Todo para tu proyecto en un mismo lugar

Hosting web y dominio

Hosting web y dominio

Obtené un mes de hosting gratis y publicá tu proyecto con un dominio personalizado. Sin depender de soluciones externas.
Email profesional

Email profesional

Tu marca es todo: destacate, ganá credibilidad y conectate fácil con tu audiencia.

¿Estás listo para hacer realidad tu idea?

No necesitás poner tu tarjeta de crédito

Preguntas frecuentes sobre crear apps web

Encontrá respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo crear apps web con IA.

¿Qué es Hostinger Horizons y cómo funciona?

¿Quién es el dueño del código creado con Hostinger Horizons?

¿Cuál es la diferencia entre Hostinger Horizons y el Creador de páginas web con IA de Hostinger?

¿Puedo actualizar, personalizar o mejorar mi app web después de creada?

¿Cuánto cuesta Hostinger Horizons?

¿Es posible integrar API o servicios de terceros con Hostinger Horizons?

¿Qué tipos de apps puedo crear con Hostinger Horizons?

¿Puedo crear apps móviles con Hostinger Horizons?

¿Se puede usar Hostinger Horizons para crear una app web con membresías o suscripciones sin escribir código?