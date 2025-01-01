Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι είναι το Hostinger Horizons;
Περιγράψτε την ιδέα σας
Απλώς πείτε στο AI την ιδέα σας - αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσετε την κατασκευή. Δώστε προτροπές με κείμενο ή εικόνες.
Βελτίωση και επεξεργασία
Θέλετε να κάνετε μια αλλαγή; Ζητήστε από το AI να επεξεργαστεί οτιδήποτε – από κείμενο και σχεδιασμό έως δομή και διάταξη.
Πηγαίνετε live με 1 κλικ
Δημοσιεύστε το έργο σας σε ένα προσαρμοσμένο domain απευθείας από το μενού – το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μόνο κλικ.
Δοκιμάστε το Hostinger Horizons δωρεάν
Ξεκινήστε δυναμικά το επόμενο έργο σας
Επιλέξτε μια έτοιμη προς χρήση προτροπή για να ξεκινήσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε την ώστε να την κάνετε δική σας.
Παλιότερα χρειαζόταν μια ομάδα. Τώρα, χρειάζεται μόνο το Horizons.
Ταχύτερο από τον προγραμματισμό
Απλώς περιγράψτε τι χρειάζεστε, επεξεργαστείτε και εκκινήστε – όλα αυτά κάνοντας κουβέντα με το AI. Χωρίς κώδικα, χωρίς αναμονή, με γρήγορα αποτελέσματα.
Δημιουργήστε όμορφα σχέδια
Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να βελτιώσετε την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές UI/UX. Δεν χρειάζεται σχεδιαστής.
Ξεκινήστε να δέχεστε πληρωμές αμέσως
Stripe, PayPal ή οποιαδήποτε άλλη πύλη – απλώς ρωτήστε το AI και θα τη συνδέσει για εσάς. Χωρίς δύσκολη ρύθμιση.
Κάντε την εφαρμογή σας διαδραστική
Επιτρέψτε τους χρήστες να εγγραφούν, να αποθηκεύσουν δεδομένα, να ανεβάσουν αρχεία και πολλά άλλα. Το Horizons τα χειρίζεται όλα χρησιμοποιώντας αξιόπιστη τεχνολογία όπως το Supabase.
Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων
Το Horizons εντοπίζει και διορθώνει συνηθισμένα σφάλματα, όπως συντακτικά προβλήματα και σφάλματα – χωρίς επιπλέον κόστος. Έτσι, μπορείτε να δημιουργείτε χωρίς διακοπές.
Κάντε οπτικές επεξεργασίες
Κάντε κλικ στην εφαρμογή σας για να αλλάξετε γρήγορα κείμενο, κουμπιά και πολλά άλλα – χωρίς να χρησιμοποιήσετε επιπλέον μηνύματα.
Αγαπημένο από τους χρήστες, προτεινόμενο από τους ηγέτες του κλάδου
Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.
Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎
Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.
Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για να δημιουργήσετε MVP και να δοκιμάσετε ιδέες πριν ξεκινήσετε με τα πάντα.
Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη HORIZONS της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!
Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιδέα που έχετε – απλώς πρέπει να την εξηγήσετε και λειτουργεί.
Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση τεχνητής νοημοσύνης ήταν πραγματικά διασκεδαστική στην αλληλεπίδραση. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους.
Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.
Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε την Τεχνητή Νοημοσύνη του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό εφαρμογών ιστού. 0 και να το. Το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι ΖΩΝΤΑΝΟ. Ουάου!
Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην εφαρμογή μου στο web – σκέφτηκα «Ουάου!»
Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ ωραία πράγματα!
Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνους ιστότοπους και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικες και γραφές για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.
Είναι σαν να έχεις έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν είναι όπως ένα τυπικό εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων - είναι κάτι περισσότερο.