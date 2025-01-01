Ξεκινήστε online: Προσιτά πακέτα και υπηρεσίες

Τι είναι το Hostinger Horizons;

Το Hostinger Horizons είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας web εφαρμογών χωρίς χρήση κώδικα που κάνει την εύκολη δημιουργία web εφαρμογών προσβάσιμη σε όλους. Δεν χρειάζεστε πλέον μια μεγάλη ομάδα ή έναν τεράστιο προϋπολογισμό για να πάτε live – το μόνο που χρειάζεται είναι μια ιδέα.
Περιγράψτε την ιδέα σας

Απλώς πείτε στο AI την ιδέα σας - αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσετε την κατασκευή. Δώστε προτροπές με κείμενο ή εικόνες.

Βελτίωση και επεξεργασία

Θέλετε να κάνετε μια αλλαγή; Ζητήστε από το AI να επεξεργαστεί οτιδήποτε – από κείμενο και σχεδιασμό έως δομή και διάταξη.

Πηγαίνετε live με 1 κλικ

Δημοσιεύστε το έργο σας σε ένα προσαρμοσμένο domain απευθείας από το μενού – το μόνο που χρειάζεται είναι ένα μόνο κλικ.

Δώστε ζωή στην ιδέα σας χωρίς να γράψετε κώδικα. Δημιουργήστε συνομιλώντας με το AI και πηγαίνετε live με 1 κλικ.

Επιλέξτε μια έτοιμη προς χρήση προτροπή για να ξεκινήσετε γρήγορα. Στη συνέχεια, προσαρμόστε την ώστε να την κάνετε δική σας.

Παλιότερα χρειαζόταν μια ομάδα. Τώρα, χρειάζεται μόνο το Horizons.

Ταχύτερο από τον προγραμματισμό

Απλώς περιγράψτε τι χρειάζεστε, επεξεργαστείτε και εκκινήστε – όλα αυτά κάνοντας κουβέντα με το AI. Χωρίς κώδικα, χωρίς αναμονή, με γρήγορα αποτελέσματα.

Δημιουργήστε όμορφα σχέδια

Με το Hostinger Horizons, μπορείτε να βελτιώσετε την εφαρμογή σας χρησιμοποιώντας κορυφαίες βέλτιστες πρακτικές UI/UX. Δεν χρειάζεται σχεδιαστής.

Ξεκινήστε να δέχεστε πληρωμές αμέσως

Stripe, PayPal ή οποιαδήποτε άλλη πύλη – απλώς ρωτήστε το AI και θα τη συνδέσει για εσάς. Χωρίς δύσκολη ρύθμιση.

Κάντε την εφαρμογή σας διαδραστική

Επιτρέψτε τους χρήστες να εγγραφούν, να αποθηκεύσουν δεδομένα, να ανεβάσουν αρχεία και πολλά άλλα. Το Horizons τα χειρίζεται όλα χρησιμοποιώντας αξιόπιστη τεχνολογία όπως το Supabase.

Αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων

Το Horizons εντοπίζει και διορθώνει συνηθισμένα σφάλματα, όπως συντακτικά προβλήματα και σφάλματα – χωρίς επιπλέον κόστος. Έτσι, μπορείτε να δημιουργείτε χωρίς διακοπές.

Κάντε οπτικές επεξεργασίες

Κάντε κλικ στην εφαρμογή σας για να αλλάξετε γρήγορα κείμενο, κουμπιά και πολλά άλλα – χωρίς να χρησιμοποιήσετε επιπλέον μηνύματα.

Αγαπημένο από τους χρήστες, προτεινόμενο από τους ηγέτες του κλάδου

@markdiantonio

Ο κώδικας Vibe συμπιέζει την ανάπτυξη κατά 45%, με εργαλεία όπως το Hostinger Horizons να μετατρέπουν τη φυσική γλώσσα σε λειτουργικά πρωτότυπα σε ώρες αντί για εβδομάδες. Το εμπόδιο εισόδου στην κατασκευή λογισμικού είναι δραματικά χαμηλότερο.

@Martinko

Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω το νέο εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών AI @Hostinger Horizons και πρέπει να πω ότι εντυπωσιάστηκα. 😎

@web3wikis

Το Hostinger Horizons μπορεί να είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο κώδικα Vibe για τη δημιουργία εφαρμογών εκατομμυρίων δολαρίων.

Ψηφιακός Ειδικός

Το Hostinger Horizons είναι ένας νέος και καινοτόμος τρόπος για να δημιουργήσετε MVP και να δοκιμάσετε ιδέες πριν ξεκινήσετε με τα πάντα.

@EHillPapercraft

Δεν θα πιστέψετε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε για τον ιστότοπό σας και τους πελάτες σας χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη HORIZONS της Hostinger! Απλά καταπληκτικό - δείτε το μόνοι σας!

Δημιουργός περιεχομένου

Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια ιδέα που έχετε – απλώς πρέπει να την εξηγήσετε και λειτουργεί.

@nice_gamin60974

Μου αρέσει πολύ ο τρόπος που εξελίσσονται τα πράγματα με το @Hostinger Horizons! Η νέα ενημέρωση τεχνητής νοημοσύνης ήταν πραγματικά διασκεδαστική στην αλληλεπίδραση. Άλλαξε τα δεδομένα όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους.

@rezmeram

Αναρωτιέμαι πώς η Hostinger κατάφερε να δημιουργήσει το Horizons... Είναι απίστευτο πόσο γρήγορα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να αναπτύξει το front-end και το back-end.

@TheZoyaThinking

Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο καιρό περίμενε αυτό το έργο στη λίστα μου για κάποια μέρα ΜΕΧΡΙ να φτιάξετε την Τεχνητή Νοημοσύνη του Horizons. Δεν ξέρω τίποτα για τον προγραμματισμό εφαρμογών ιστού. 0 και να το. Το έργο των ονείρων μου για να βοηθήσω τους συναδέλφους μου είναι ΖΩΝΤΑΝΟ. Ουάου!

Ιδρυτής

Το Hostinger Horizons είναι πραγματικά πρωτοποριακό σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο. Ήταν τόσο εύκολο να δημιουργήσω ένα subdomain για το ιστολόγιό μου στην εφαρμογή μου στο web – σκέφτηκα «Ουάου!»

@stevesalihu

Μπορείτε πλέον να δημιουργείτε web εφαρμογές απλώς πληκτρολογώντας μια προτροπή στο Hostinger Horizons. Πολύ ωραία πράγματα!

@HephaestusNo1

Δοκίμασα το Hostinger Horizons και είναι πρωτοποριακό! Αυτό το εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κώδικα δημιουργεί έξυπνους ιστότοπους και εφαρμογές σε λίγα λεπτά — σχέδια, κώδικες και γραφές για εσάς. Αξίζει να το δοκιμάσετε.

@spillow82

Είναι σαν να έχεις έναν κορυφαίο προγραμματιστή ιστοσελίδων/λογισμικού έτοιμο να δημιουργήσει ό,τι μπορείς να φανταστείς.

Επιχειρηματίας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολύ ωραία πράγματα με το Hostinger Horizons. Δεν είναι όπως ένα τυπικό εργαλείο δημιουργίας ιστοσελίδων - είναι κάτι περισσότερο.

Τα πάντα για το έργο σας σε ένα μέρος

Αποκτήστε 1 μήνα δωρεάν hosting και δημοσιεύστε το έργο σας με ένα προσαρμοσμένο domain. Δεν χρειάζεστε λύσεις τρίτων.
Το brand σας είναι το παν - ξεχωρίστε, ενισχύστε την αξιοπιστία σας και συνδεθείτε εύκολα με το κοινό σας.

Είστε έτοιμοι να ζωντανέψετε την ιδέα σας;

Συχνές ερωτήσεις για τον web app builder

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη δημιουργία της δικής σας web εφαρμογής με AI.

Τι είναι το Hostinger Horizons και πώς λειτουργεί;

Σε ποιον ανήκει ο κώδικας που δημιουργήθηκε με το Hostinger Horizons;

Πώς διαφέρει το Hostinger Horizons από το Hostinger AI Website Builder;

Μπορώ να ενημερώσω, να προσαρμόσω ή να βελτιώσω την εφαρμογή μου μετά τη δημιουργία της;

Πόσο κοστίζει η χρήση του Hostinger Horizons;

Είναι δυνατή η ενσωμάτωση API ή υπηρεσιών τρίτων με το Hostinger Horizons;

Τι είδους εφαρμογές μπορώ να δημιουργήσω με το Hostinger Horizons;

Μπορώ να δημιουργήσω εφαρμογές για κινητά με το Hostinger Horizons;

Μπορεί το Hostinger Horizons να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας web εφαρμογής που βασίζεται σε συνδρομές χωρίς κώδικα;