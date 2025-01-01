Το Hostinger Horizons είναι ένα εργαλείο δημιουργίας εφαρμογών με AI που σας επιτρέπει να δημιουργείτε web εφαρμογές χωρίς καμία εμπειρία στον προγραμματισμό. Σκεφτείτε το σαν έναν μηχανικό λογισμικού AI στα χέρια σας.

Το ξεκίνημα είναι απλό – απλώς πληκτρολογήστε μια προτροπή που περιγράφει τι θέλετε να δημιουργήσετε στη μητρική σας γλώσσα και το Hostinger Horizons θα δημιουργήσει την εφαρμογή σας. Θα μπορείτε να δείτε και να δοκιμάσετε τα πάντα στο παράθυρο προεπισκόπησης στα δεξιά της συνομιλίας.

Το Hostinger Horizons κατανοεί επίσης ομιλία και εικόνες. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε ένα σκίτσο της εφαρμογής σας – ή ένα στιγμιότυπο οθόνης για το τι πρέπει να διορθώσει το AI.

Θέλετε να κάνετε προσαρμογές, να προσθέσετε λειτουργίες, να αφαιρέσετε ένα στοιχείο ή να αλλάξετε κείμενο; Μπορείτε να τα κάνετε όλα συνομιλώντας με τον AI agent. Μόλις είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, μπορείτε να δημοσιεύσετε την web εφαρμογή σας με ένα μόνο κλικ.

Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το προσαρμοσμένο domain σας απευθείας από το μενού του Horizons. Επιπλέον, έχετε πρόσβαση σε άλλα χρήσιμα εργαλεία, όπως το επαγγελματικό email, για να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Αυτή η προσέγγιση χωρίς κώδικα σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε τεχνικές δεξιότητες για να δημιουργήσετε ή να ξεκινήσετε την web εφαρμογή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο, φροντίστε να διαβάσετε τις εκτενείς Συχνές ερωτήσεις για το Hostinger Horizons ή τον οδηγό μας για να ξεκινήσετε.