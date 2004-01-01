Kyllä! Voit jatkaa sovelluksesi parantelua ja muokkaamista sen luomisen jälkeen. AI-ohjelmistoagentin avulla voit tehdä hienosäätöjä ja parannuksia yksinkertaisten kehotteiden avulla, minkä ansiosta sovellusta on helppo päivittää ajan myötä.

Voit muokata Hostinger Horizonsin luomaa koodia monin tavoin, kuten muokata ulkoasua ja lisätä uusia ominaisuuksia, kirjoittamatta itse koodia. Kerro vain, mitä muutoksia haluat tehdä tekstillä tai kuvalla, niin se päivittää sovelluksesi ja pitää kaiken toiminnassa.