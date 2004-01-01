Julkaise verkossa: Edulliset paketit ja palvelut

12 kuukauttaPARAS ARVO1 kuukausi

Jokaisessa paketissa on kaikki, mitä tarvitset, ja paljon muuta

Verkkokaupan integrointi
UUSI
Hyväksy maksuja
Tekstinmuokkaustila
SEO-optimoidut projektit
Tule löydyksi AI-työkaluilla
Webhotelli
1 VUOSI ILMAISEKSI
Ilmainen domain
5 postilaatikkoa sivustoa kohti – ilmainen vuoden ajan
Päivittäiset varmuuskopiot (arvo 23,88 €)
50 projektia
Supabase-integraatio
Automaattinen virheenkorjaus
Koodieditori
24/7 asiakastuki
30 päivän tyytyväisyystakuu

Mikä on Hostinger Horizons?

Hostinger Horizons on kooditon verkkosovellusten rakentaja, joka tekee verkkosovellusten luomisesta vaivatonta kaikille. Enää et tarvitse suurta tiimiä tai valtavaa budjettia julkaisuun – tarvitaan vain idea.
01

Kuvaile ideaasi

Kerro vain ideasi AI:lle – muuta ei tarvita rakentamisen aloittamiseen. Tee kehotteita tekstillä tai kuvilla.

02

Paranna ja muokkaa

Haluatko tehdä muutoksen? Pyydä AI:tä muokkaamaan mitä tahansa – tekstistä ja suunnittelusta rakenteeseen ja asetteluun.

03

Julkaise yhdellä klikkauksella

Julkaise luomuksesi yksilöidyn domainin alla suoraan käyttöliittymästä – vain yhdellä klikkauksella.

Kokeile Hostinger Horizonsia ilmaiseksi

Herätä ideasi henkiin kirjoittamatta lainkaan koodia. Rakenna keskustelemalla AI:n kanssa ja julkaise yhdellä napsautuksella.

Aloita seuraava projektisi vauhdikkaasti

Valitse käyttövalmis kehote päästäksesi nopeasti alkuun. Mukauta siitä sitten omanlaisesi.

Digitaalisen tuotteen aloitussivu

Digitaalisen tuotteen aloitussivu

Minikauppa

Minikauppa

Laaja verkkokauppa

Laaja verkkokauppa

Ennen tarvittiin tiimi. Nyt tarvitaan vain Horizons.

Nopeampaa kuin koodaus

Kuvaile vain, mitä tarvitset, muokkaa ja julkaise – kaikki keskustelemalla AI:n kanssa. Ei koodia, ei odottelua, vain nopeita tuloksia.

Luo kauniita malleja

Hostinger Horizonsin avulla voit hioa sovellustasi käyttämällä parhaita käyttöliittymän/käyttäjäkokemuksen käytäntöjä. Suunnittelijaa ei tarvita.

Aloita maksujen vastaanottaminen heti

Stripe, PayPal tai mikä tahansa muu yhdyskäytävä – kysy vain AI:ltä, ja se yhdistää sen puolestasi. Ei monimutkaisia asennuksia.

Tee sovelluksestasi interaktiivinen

Anna käyttäjien rekisteröityä, tallentaa tietoja, ladata tiedostoja ja paljon muuta. Horizons hoitaa kaiken käyttämällä Supabasen kaltaista luotettavaa tekniikkaa.

Korjaa virheet automaattisesti

Horizons havaitsee ja korjaa yleisiä virheitä, kuten syntaksiongelmia ja muita bugeja – ilman lisäkustannuksia. Voit siis rakentaa ilman keskeytyksiä.

Tee muokkauksia visuaalisesti

PIAN

Napsauta sovellustasi muuttaaksesi nopeasti tekstiä, painikkeita ja muita ominaisuuksia – ilman ylimääräisiä viestejä.

Luottokorttia ei tarvita

Käyttäjien rakastama, alan johtavien yritysten suosittelema

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitaalinen asiantuntija

Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Sisällöntuottaja

Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!

Jordi Robert
Jordi Robert
Perustaja

Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Yrittäjä

Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.

Kaikki projektillesi yhdessä paikassa

Webhotelli ja domain

Webhotelli ja domain

Julkaise projektisi yksilöidyn domainin alla ja hyödynnä kuukauden ilmainen webhotelli. Kolmannen osapuolen ratkaisuja ei tarvita.
Yrityssähköposti

Yrityssähköposti

Brändisi on kaikki kaikessa – erotu joukosta, lisää uskottavuutta ja ole helposti yhteydessä yleisöösi.

Oletko valmis tekemään ideastasi totta?

Luottokorttia ei tarvita

Verkkosovellusten rakentajaa koskevat usein kysytyt kysymykset

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin oman verkkosovelluksen luomisesta AI:n avulla.

