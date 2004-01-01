Julkaise verkossa: Edulliset paketit ja palvelut
Jokaisessa paketissa on kaikki, mitä tarvitset, ja paljon muuta
Mikä on Hostinger Horizons?
Kuvaile ideaasi
Kerro vain ideasi AI:lle – muuta ei tarvita rakentamisen aloittamiseen. Tee kehotteita tekstillä tai kuvilla.
Paranna ja muokkaa
Haluatko tehdä muutoksen? Pyydä AI:tä muokkaamaan mitä tahansa – tekstistä ja suunnittelusta rakenteeseen ja asetteluun.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Julkaise luomuksesi yksilöidyn domainin alla suoraan käyttöliittymästä – vain yhdellä klikkauksella.
Kokeile Hostinger Horizonsia ilmaiseksi
Aloita seuraava projektisi vauhdikkaasti
Valitse käyttövalmis kehote päästäksesi nopeasti alkuun. Mukauta siitä sitten omanlaisesi.
Ennen tarvittiin tiimi. Nyt tarvitaan vain Horizons.
Nopeampaa kuin koodaus
Kuvaile vain, mitä tarvitset, muokkaa ja julkaise – kaikki keskustelemalla AI:n kanssa. Ei koodia, ei odottelua, vain nopeita tuloksia.
Luo kauniita malleja
Hostinger Horizonsin avulla voit hioa sovellustasi käyttämällä parhaita käyttöliittymän/käyttäjäkokemuksen käytäntöjä. Suunnittelijaa ei tarvita.
Aloita maksujen vastaanottaminen heti
Stripe, PayPal tai mikä tahansa muu yhdyskäytävä – kysy vain AI:ltä, ja se yhdistää sen puolestasi. Ei monimutkaisia asennuksia.
Tee sovelluksestasi interaktiivinen
Anna käyttäjien rekisteröityä, tallentaa tietoja, ladata tiedostoja ja paljon muuta. Horizons hoitaa kaiken käyttämällä Supabasen kaltaista luotettavaa tekniikkaa.
Korjaa virheet automaattisesti
Horizons havaitsee ja korjaa yleisiä virheitä, kuten syntaksiongelmia ja muita bugeja – ilman lisäkustannuksia. Voit siis rakentaa ilman keskeytyksiä.
Tee muokkauksia visuaalisesti
Napsauta sovellustasi muuttaaksesi nopeasti tekstiä, painikkeita ja muita ominaisuuksia – ilman ylimääräisiä viestejä.
Käyttäjien rakastama, alan johtavien yritysten suosittelema
Vibekoodaus vähentää kehitystyötä 45 prosentilla, ja työkalut, kuten Hostinger Horizons, tekevät luonnollisesta kielestä toimivia prototyyppejä tunneissa viikkojen sijaan. Kynnys ohjelmistojen kehittämiseen on huomattavasti matalampi.
Pääsin hiljattain testaamaan uutta @Hostinger Horizons -AI-sovellusten rakennustyökalua ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. 😎
Hostinger Horizons on ehkä tehokkain vibekoodityökalu miljoonan dollarin sovellusten rakentamiseen.
Hostinger Horizons on uusi ja innovatiivinen tapa luoda MVP:itä ja testata ideoita ennen kuin ryhdyt täysillä toimeen.
On todella helppoa rakentaa, mitä haluat verkkosivustollesi ja asiakkaillesi Hostingerin HORIZONS-AI:n avulla! Todella mahtavaa – kokeile itse!
Hostinger Horizons on työkalu, jolla voit rakentaa jo keksimäsi idean – sinun tarvitsee vain selittää se, ja se yksinkertaisesti toimii.
Tilanne näyttää todella hyvältä @Hostinger Horizonsin kanssa! Uuden AI-päivityksen parissa on ollut todella hauskaa työskennellä. Se on ollut mullistavaa paitsi minulle, myös monille muille, jotka tunnen.
Mietin, miten Hostinger keksi Horizonsin... On uskomatonta, kuinka nopeasti kuka tahansa voi sen avulla ottaa käyttöön sekä front end- että back end -järjestelmän.
Tämä projekti oli odottanut tehtävälistallani ties kuinka kauan, KUNNES kehititte Horizons-AI:n. En tiedä mitään verkkosovellusten koodaamisesta – täysi 0. Unelmaprojektini samassa tilanteessa olevien auttamiseksi on JULKAISTU. Jippii!
Hostinger Horizons on käänteentekevä palvelu verrattuna kaikkeen muuhun. Alidomainin luominen blogilleni verkkosovelluksessa oli todella helppoa. Mahtavaa!
Voit nyt rakentaa verkkosovelluksia syöttämällä vain kehotteen Hostinger Horizonsissa. Todella siistiä!
Kokeilin Hostinger Horizonsia, ja se on mullistava! Tämä koodaamaton AI-sovellusten rakennustyökalu luo näppäriä verkkosivustoja ja sovelluksia minuuteissa – se suunnittelee, koodaa ja kirjoittaa puolestasi. Kannattaa kokeilla.
Se on kuin huipputason web-kehittäjä/ohjelmistokehittäjä, joka on valmis luomaan mitä tahansa haluatkin.
Hostinger Horizonsilla voi rakentaa vaikka mitä hienoja juttuja. Se on erilainen kuin tyypillinen kotisivukone – se on paljon enemmän.